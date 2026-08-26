Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?2 комментария
Власти Словакии одобрили полный запрет социальных сетей для подростков
Правительство Словакии в среду согласовало инициативу, которая ограничивает доступ подростков к онлайн-платформам.
Законодательные изменения еще в июне подготовила партия «Голос – социальная демократия» (Hlas-SD), входящая в правящую коалицию страны, передает РИА «Новости».
«Создание и использование учетной записи в социальной сети запрещается ребенку младше 16 лет», – указывается в утвержденном правительством документе. Авторы поправок объясняют необходимость таких мер заботой о безопасности несовершеннолетних в интернете.
Теперь документ направят на рассмотрение в национальный парламент Словакии. Если депутаты поддержат инициативу, новые правила вступят в силу с января 2027 года.
Ранее парламент Франции одобрил закон об ограничении доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет.
Руководство Европейской комиссии подготовило масштабные меры по запрету использования подобных платформ несовершеннолетними на всей территории ЕС.
Турецкие законодатели запретили детям до 15 лет пользоваться социальными сетями.