Офтальмолог дал советы, как избежать синдрома «цифрового утомления глаз»

Офтальмолог Казанцев научил избегать синдрома «цифрового утомления глаз»

Tекст: Ирма Каплан

Долгая работа с экранами перенапрягает глазные мышцы, вызывает сухость на поверхности глаза и постепенно ухудшает зрение, однако ряд полезных привычек могут снизить негативное воздействие гаджетов, считает врач.

Одна из самых простых и эффективных – это правило 20–20–20, то есть каждые 20 минут работы с экраном переводить взгляд на 20 секунд на объект, расположенный не менее двадцати метров. Там расслабиться фокусирующая мышца глаза, что предотвратит ее спазм и развитие ложной близорукости.



Также офтальмолог рекомендует осознанно моргать чаще, чтобы предотвратить сухость глаз, и при необходимости использовать увлажняющие капли после консультации с врачом.

Казанцев также подчеркнул важность настройки яркости и контрастности экрана в соответствии с уровнем освещения помещения и активации «ночного режима» в вечернее время.

Для минимизации нагрузки на глаза важно правильно организовать рабочее место: монитор должен располагаться на уровне глаз или чуть ниже, а расстояние до экрана – не менее длины вытянутой руки. Следует также держать спину прямой для улучшения кровоснабжения глаз.

Казанцев напомнил, что посещать офтальмолога нужно осуществлять один раз в год даже при отсутствии жалоб, чтобы своевременно обнаружить возможные проблемы со зрением.

