Глава Ленобласти сообщил о госпитализированных пострадавших от дронов ВСУ

В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви

Tекст: Евгений Поздняков

«Акция была по-настоящему масштабной, – рассказал Микаел Бадалян, представитель платформы Armspyurk.com. – Наши сторонники вышли на улицы 48 городов России, а мероприятия затронули даже США, Грузию, Узбекистан и Румынию. Организаторам удалось на все 100% оправдать заявленный международный статус события».

Центральным элементом всех акций стал сбор подписей в поддержку Армянской апостольской церкви. «Итог оказался впечатляющим: только на исторической родине мы собрали около 15 тыс. человек, которые документально зафиксировали свое неравнодушие к религиозной политике Никола Пашиняна», – заявил он.

Всего по миру, по словам Бадаляна, за три недели удалось собрать более 170 тыс. подписей. И это без учета результатов текущей масштабной акции. «Думаю, мы уже преодолели отметку в 200 тысяч. Фактически мероприятия отразили голос армянской нации, которая буквально кричит о помощи», – добавил собеседник.

«Мы консолидируем армян, недовольных происходящим в стране беспорядком, – подчеркивает Бадалян. – Поддержка движения колоссальна. А это значит, что Пашинян не сможет закрыть глаза на нашу позицию. Народ – вместе со своей Церковью, народ хочет продемонстрировать близость с католикосом».

Отдельно Бадалян остановился на организации акций в России. «Я участвовал в мероприятии в Волгограде, и оно прошло на ура. Такой результат стал возможен благодаря слаженным действиям Церкви и общества», – заключил он.

Напомним, в России и в других странах мира прошла международная акция в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ) и католикоса Гарегина II. Мероприятия состоялись в Армении, Британии, Грузии, Румынии, США, Франции и Узбекистане. В РФ же событие охватило 48 городов на территории всей страны. Идейным вдохновителем движения выступила платформа Armspyurk.com.

Так, акции прошли в Нижнем Новгороде, Ульяновске, Тольятти, Волгограде, Кирове, Тамбове, Санкт-Петербурге, Астрахани, Оренбурге, Твери, Калининграде, Самаре, Ярославле, Владимире, Ростове-на-Дону, Симферополе, Феодосии, Тюмени, Барнауле, Ялте, Ижевске, Перми, Новосибирске, Владивостоке, Екатеринбурге и Красноярске.

Особую атмосферу событию придала пасхальные мероприятия: участники подчеркивали, что именно в этот день единение вокруг духовных ценностей приобретает особую силу. Участники декларировали широкую поддержку Армянской апостольской церкви как фундаменту духовного и национального единства.

Ранее в Москве у посольства Армении прошел митинг в поддержку Армянской апостольской церкви. Участники осудили давление премьера Никола Пашиняна на католикоса Гарегина II и заявили, что подобные действия направлены против духовных основ общества и не отражают позицию большинства армян ни внутри страны, ни в зарубежных диаспорах.

Аналогичные акции прошли в ряде российских городов. О мероприятии в Ростове-на-Дону в защиту Армянской апостольской церкви рассказал настоятель церкви «Святого Креста» Арутюн Тертерян, а акцию в Калининграде прокомментировал Арсен Халатов, лидер регионального Крестоносного движения.

Также газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы.