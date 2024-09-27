В России заявили о способности нарастить нефтедобычу за счет новых технологий

В ПАО «Газпром нефть» заявили о способности России нарастить нефтедобычу за счет новых технологий

Tекст: Александра Юдина

«Россия может значительно увеличить объемы добычи нефти, если будет использовать современные технологии», – передает РИА «Новости» его слова.

Дюков добавил, что страна уже наращивает добычу на протяжении последних пятнадцати-двадцати лет, главным образом за счет трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), которые составляют 70% от общей добычи.

Глава «Газпром нефти» отметил, что для успешной разработки ТРИЗ необходима гибкая налоговая система, которая поможет сделать использование природных ресурсов более рациональным.

По его мнению, это позволит формировать доналоговую прибыль, справедливо распределяемую с учетом интересов государства.

Касательно вопроса переработки нефти, Дюков заметил, что объем нефтепереработки «Газпром нефти» в 2024 году будет превышать прошлогодние показатели. Так, за девять месяцев текущего года переработка нефти уже увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В заключение Дюков заявил, что цены могут немного упасть при замедлении мирового экономического роста и потребления нефти.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что газовая отрасль России проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о социальной газификации.

