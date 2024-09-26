И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Путин: Российская газовая отрасль проходит этап серьезных изменений
Газовая отрасль России проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о социальной газификации, заявил в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» российский президент Владимир Путин.
«Отдельно хочу сказать о газовой отрасли: сейчас она проходит этап серьезных изменений. Речь не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами», – передает РИА «Новости» его слова.
Путин поручил Газпрому и кабмину подготовить десятилетний план развития, в том числе с учетом перераспределения маршрутов поставок.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.
Ранее Путин потребовал в кратчайшее время обновить стратегию в области энергетики.