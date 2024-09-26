Путин: Российская газовая отрасль проходит этап серьезных изменений

Tекст: Александра Юдина

«Отдельно хочу сказать о газовой отрасли: сейчас она проходит этап серьезных изменений. Речь не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами», – передает РИА «Новости» его слова.

Путин поручил Газпрому и кабмину подготовить десятилетний план развития, в том числе с учетом перераспределения маршрутов поставок.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

Ранее Путин потребовал в кратчайшее время обновить стратегию в области энергетики.