В «Орленке» наградили победителей конкурса школьников «Большая перемена»

Финал конкурса объединил 1,5 тыс. старшеклассников из более чем 70 регионов России. В седьмом сезоне учащиеся 8–10-х классов могли выбрать командный или индивидуальный формат участия.

«Флагманский проект «Движения первых» «Большая перемена» – самый масштабный конкурс для детей и подростков в России, который за годы проведения раскрыл и поддержал миллионы активных и неравнодушных ребят», – заявил Орлов.

По итогам финала лауреаты первой степени получили по 1 млн рублей, второй – по 200 тыс. рублей, третьей – по 100 тыс. рублей. Педагогам-наставникам выплатят от 50 до 200 тыс. рублей и предоставят возможность пройти просветительскую программу.

Заместитель директора центра «Орленок» Лариса Сайфутдинова отметила, что победа в конкурсе стала признанием труда и смелости школьников, умеющих действовать сообща и доводить важные дела до результата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник финалист седьмого сезона конкурса «Большая перемена» Богдан Абросимов заявил о вкладе молодежных проектов в развитие страны.

На прошлой неделе в детском центре «Орленок» стартовал финал соревнований для учеников старших классов.

Летом в Красноярске состоялась церемония чествования финалистов седьмого сезона «Большой перемены».