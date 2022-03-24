Министр экономики Баварии оценил идею эмбарго на российский газ

Министр экономики Баварии Хуберт Айвангер призвал федеральное правительство не рассматривать идею введения эмбарго на российский газ.

Отмечается, что немецкий политик счел необходимым обеспечить надежность поставок голубого топлива из России. «Газ по-прежнему идет из России, и я скажу совершенно официально и настойчиво: слава богу, газ по-прежнему идет из России», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на радиовещательную компанию BR24.

Как при этом отметил министр, введение эмбарго оказало бы негативное воздействие на частных лиц, которые остались бы без отопления зимой, а также на экономику в целом. «В противном случае магазины давно бы опустели», – заметил Айвангер.

В заключение Айвангер добавил, что около 220 тыс. рабочих мест в Баварии «относительно напрямую зависят от импорта российского газа».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что резкий отказ от нефти и газа из России таит в себе риски для европейской промышленности, но Германия работает над сокращением энергозависимости.

Шольц также заявлял об «обратном эффекте» санкций против России.