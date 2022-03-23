Шольц заявил об «обратном эффекте» санкций против России

Минэнергетики: Авария в Новороссийске будет иметь последствия для мирового рынка нефти

Через порт Новороссийска транспортируется более 60 млн тонн нефти из Каспийского региона, то есть более миллиона баррелей в сутки. Это очень существенный объем, сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Ранее шторм в Новороссийске повредил нефтеналивные терминалы Каспийского трубопроводного консорциума.

«В бухте Новороссийска возникла опасная ситуация с точки зрения экологии. Там нельзя допускать никаких разливов нефти, нельзя допустить никакого ущерба для окружающей среды. Ранее там уже были прецеденты и поэтому компания-оператор очень ответственно к относится к таким проблемам. Надо тщательно все проверить и любые риски минимизировать, устранить, то есть отремонтировать терминалы», – подчеркнул замминистра энергетики России Павел Сорокин.

По его словам, в акватории Новороссийска возник очень сильный шторм, скорость ветра достигала 37 метров в секунду. «Из-за таких погодных аномалий были повреждены объекты терминала КТК. Там находится три терминала нефти. Один из них был поврежден, а второй находится под обследованием. Но есть существенный риск, что и там есть повреждения», – сказал замминистра.

Если и на втором терминале обнаружится поломка, это будет иметь достаточно существенные последствия для мирового нефтяного рынка, отметил Сорокин. «КТК – это международный консорциум, который управляет проектом. По нему транспортируется более 60 млн тонн нефти из Каспийского региона. То есть более миллиона баррелей в сутки. Это очень существенный объем. Здесь участвуют и российские компании», – объяснил он. Международная компания-оператор – очень профессиональная и делает все возможное, чтобы устранить аварию, говорит Сорокин. При этом правительство оказывает ей полную поддержку, заверил замминистра.



Замминистра сообщил, что если подтвердится нанесенный штормом ущерб второму терминалу, то ремонт может занять 1,5–2 месяца. «Это достаточно серьезные сроки, и мы видим риск того, что может выпасть около 1 млн баррелей в сутки. Естественно, мы бы хотели, чтобы восстановление случилось максимально быстро, и последствия были устранены, потому что это влияет на российские компании, это влияет в том числе на добычу российских компаний в регионе. Поэтому, конечно, мы здесь будем делать все возможное, чтобы устранить эти потенциально серьезные последствия», – подчеркнул Сорокин.

Ранее стало известно, что аномальный шторм в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума привел к серьезным повреждениям инфраструктуры этого крупнейшего нефтяного хаба. Как передает НТВ, смещены силовой каркас и защита одного из трех выносных причальных устройств.

Глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань заявил, что в случае остановки двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ) отгрузка нефти может сократиться в два раза. «Но мы вынуждены исключить любые риски попадания нефти в акваторию моря», – заявил Горбань. По его словам, если еще одно устройство будет выведено из эксплуатации, грузоотправители будут вынуждены искать другие маршруты или способы доставки нефти.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков предупредил, что авария в Новороссийске усугубит дефицит нефти на мировом рынке и, скорее всего, толкнет цены вверх, до 150 долларов США за баррель.

КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год. Потребителями поставляемой по этому трубопроводу нефти являются Италия, США, Испания, КНР, Франция и другие страны.