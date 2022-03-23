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23 марта, среда | Последнее обновление — 11:33 | vz.ru
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Шольц заявил об «обратном эффекте» санкций против России
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При введении санкций против России необходимо учитывать, что они могут иметь «обратный эффект», заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц заявил, что в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть «преодолимым», передает РИА «Новости».
«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», – заявил канцлер.
Он добавил, что Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны», которые влияют на экономическое развитие России, и их последствия «будут еще более драматичными».
По его словам, долгосрочную цель снижения зависимости ЕС от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны – члены союза.
«Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из России) в некотором смысле проявится автоматически», – сказал он.
Ранее в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа. Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявлял, что если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Макфол предложил «демократическим странам» брать российскую нефть бесплатно
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Западным странам стоит временно перестать платить за нефть из России, «пока Путин не закончит войну на Украине», заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.
«Россия должна продолжать поставлять нефть в демократические страны, но получатели не должны за нее платить и удерживать средства до окончания боевых действий на Украине», – цитирует Sputnik Ближнее Зарубежье Макфола.
«После этого решение за Путиным: прекращать поставки или нет», – заявил экс-посол.
Ранее президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей в качестве санкции в связи с военной операцией России на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию.
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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Стало известно о намерении стран ЕС запретить поставки нефти из России
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Страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы, сообщили источники Reuters.
«Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имен», – приводит РИА «Новости» слова неназванного высокопоставленного европейского дипломата.
Как утверждается в публикации, несмотря на четыре этапа санкций Евросоюза, Россия «не изменила курс в отношении Украины», в связи с этим страны Европы должны решить, вводить ли эмбарго на поставки нефти из России. Неназванные дипломаты сообщили Reutersу, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении таких ограничительных мер, а Германия предостерегает от поспешных действий, поскольку цены на энергоносители в Европе и так высоки.
По словам неназванных европейских дипломатов, эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия». В понедельник санкции обсудят министры иностранных дел Евросоюза.
Накануне в Германии выступили против отказа от российских энергоресурсов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В свою очередь президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на поставку энергоресурсов из России угрожает Германии и ЕС.
Депутат Европарламента Тьерри Мариани предупреждал, что если ЕС решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для сообщества катастрофой. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. При этом он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают с партнерами в Евросоюзе и за его пределами над обсуждением возможных альтернатив российским энергоресурсам.
Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
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Эксперт: На рынке нефти может подняться «идеальный шторм»
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«Эта авария усугубит дефицит нефти на мировом рынке и, скорее всего, толкнет цены вверх. Это событие, к сожалению, совпало с другими факторами, вроде бомбардировок саудовских нефтепромыслов и постоянных угроз ввести эмбарго на российскую нефть», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее шторм в Новороссийске повредил нефтеналивные терминалы Каспийского трубопроводного консорциума.
«Повредились два из трех выносных терминала, по сути это плавающие выносные терминалы. Танкер подходит и через них загружается нефтью. Такие системы созданы для того, чтобы танкеру не приходилось швартоваться непосредственно к берегу. Там три трубы и одна из них теперь уже точно уйдет на ремонт. Вторую трубу обследуют – скорее всего, она тоже потребует ремонта. В итоге загрузка танкеров, видимо, замедлится в 4–5 раз», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Экономист напомнил, что на мировом рынке и так уже существует дефицит, а теперь весьма крупный игрок – Казахстан – сократит поставки, по крайней мере из Новороссийска. «Именно Казахстан использовал этот терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Он поставлял отсюда около 60 млн тонн. Конечно, он еще может перенаправить нефть на Усть-Лугу или на Баку, но потребуются и время, и дополнительные затраты. В любом случае, авария усугубит дефицит на мировом рынке и, вероятно, толкнет цены вверх», – предположил Юшков.
«Это событие совпало с другими факторами. Например, хуситы бомбардируют нефтепромыслы в Саудовской Аравии. В Евросоюзе постоянно обсуждается, вводить ли эмбарго против российской нефти. Мы видим, что в Европе при этом происходят постоянные забастовки. Там уже рекордные цены на топливо, как и в США. Если события на КТК совпадут с другими факторами, поднимется «идеальный шторм», и цены могут взлететь к 140–150 долларам за баррель. Очень неудачный момент – целый ряд факторов совпали в одно и то же время», – считает Юшков.
«При нормальных условиях, если не будет шторма на море, ремонт одного агрегата продлится от двух недель. Если будет признано, что повреждены два агрегата, то уйдет четыре–пять недель. Если ремонт будет завершен успешно, через несколько недель КТК опять сможет отгружать танкеры с казахской нефтью», – пояснил экономист.
Ранее стало известно, что аномальный шторм в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума привел к серьезным повреждениям инфраструктуры этого крупнейшего нефтяного хаба. Как передает НТВ, смещены силовой каркас и защита одного из трех выносных причальных устройств. Сейчас специалисты, включая водолазов, оценивают последствия случившегося. По предварительным данным, повреждения действительно серьезные.
Глава КТК Николай Горбань сообщил, что замена поврежденного оборудования на одном из выносных причальных устройств займет минимум несколько недель: «Минимальный срок ремонта – три недели. Это при условии благоприятных погодных условий и оперативного подхода танкера для промывки линий. На сегодняшний день пока по подходу танкера у нас нет информации, мы ожидаем, что к вечеру может быть что-то появится от наших партнеров».
По его словам, возможна остановка отгрузок нефти. «Пока два ВПУ (выносные причальных устройства) в работе, поставки будут производиться штатно. Сегодня вечером у меня будут результаты по обследованию оставшихся двух ВПУ и всех шлангов на этих ВПУ», – добавил глава КТК.
Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, организовано проведение проверки, разлива нефтепродуктов не произошло.
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В КТК допустили остановку отгрузки нефти через Новороссийский порт
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В случае обнаружения дефектов при проверке выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возможна остановка отгрузок нефти, заявил глава компании Николай Горбань.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) проверяет два оставшихся выносных причальных устройства (ВПУ), в случае обнаружения дефектов возможна остановка отгрузок нефти, заявил глава компании Николай Горбань.
«Пока два ВПУ в работе, поставки будут производиться штатно. Сегодня вечером у меня будут результаты по обследованию оставшихся двух ВПУ и всех шлангов на этих ВПУ», – цитирует Горбаня РИА «Новости».
Он пояснил, что возможна остановка отгрузки вплоть до остановки перекачки в случае обнаружения каких-либо дефектов на ВПУ. При этом поломка одного причала не помешает справиться с заявками на отгрузку нефти, говорит он.
«Мы пока не ощущаем каких-либо сокращений, мы с теми объемами, которые грузоотправители дают, справимся… если не произойдет чего-либо еще с одним из ВПУ», – сообщил Горбань.
К повреждениям ВПУ привел сильнейший пятибалльный шторм и порывы ветра скоростью до 37 метров в секунду в Новороссийске, сообщил телеканал «Россия 24». В связи с этим КТК выводит ВПУ-3 из работы из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов для ремонта.
КТК – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода, протяженностью более 1,5 тыс. км. Нефть транспортируется до морского терминала компании в поселке Южная Озереевка (западнее Новороссийска), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.
КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год. Потребителями поставляемой по этому трубопроводу нефти являются Италия, США, Испания, КНР, Франция и другие страны.
Ранее во вторник Горбань сообщил, что выхода нефти в Черное море после поломки оборудования на ВПУ-3 в Новороссийске не допущено.
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Нуланд: США не просили партнеров в ЕС и Индию прекратить поставки нефти из России
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США не просили европейских партнеров, а также Индию прекратить поставки энергоносителей из России, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время визита в Нью-Дели телеканалу NDTV.
«Мы прояснили (в ходе встреч Нуланд в Нью-Дели – прим. ВЗГЛЯД), что мы понимаем, что это (поставки нефти – прим. ВЗГЛЯД) не то, что можно немедленно прекратить. То же мы прояснили с нашими европейскими союзниками, которые все еще слишком зависимы от российских энергоносителей», – приводит ТАСС слова Нуланд.
При этом США стремятся работать над тем, чтобы найти другие источники энергоносителей.
«Мы хотим работать вместе, чтобы со временем найти альтернативные источники. И это то, что мы надеемся сделать с Индией, касается ли это сотрудничества в сфере безопасности или в сфере энергетики», – подчеркнула она.
Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что его страна в апреле – декабре 2021 года импортировала из России менее 1% сырой нефти. По его словам, основные поставщики сырой нефти в Индию – Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Нигерия и США.
Нуланд прибыла с визитом в Нью-Дели в понедельник, у нее прошла встреча с первым замглавы индийского МИД Харшем Вардханом Шринглой. В пресс-релизе по итогам этой встречи индийское внешнеполитическое ведомство сообщило, что стороны договорились вместе действовать для укрепления глобального партнерства между Нью-Дели и Вашингтоном.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США подталкивают Европу к опасному шагу против России.
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В США испугались последствий продажи нефти за юани Саудовской Аравией
Переговоры Саудовской Аравии с Китаем по вопросу продажи нефти за юани являются еще одной «потенциально значительной потерей» США из-за пренебрежительного отношения администрации Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику, говорится в редакционной статье The Wall Street Journal.
Как напоминает издание, в 1974 году Саудовская Аравия обязалась вести торговлю нефтью только в долларах в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако нынешняя американская администрация подрывала эти договоренности на каждом шагу, и, судя по всему, саудовцам это надоело.
«Одним из первых внешнеполитических шагов администрации было решение о прекращении поддержки войны Саудовской Аравии против хуситов в Йемене, которым помогает Иран. Соединенные Штаты также сняли с хуситов статус террористов. Затем Белый дом отложил запланированную продажу оружия Эр-Рияду - это стало настоящей пощечиной в области безопасности, и ситуацию удалось урегулировать только в конце прошлого года», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Кроме того, Эр-Рияд «в ужасе» наблюдает за тем, как президент Байден согласовывает новую сделку по иранской ядерной программе, которая обеспечит Тегеран ресурсами, считают авторы статьи.
Вместе с тем США нужны все союзники, которых они могут сохранить в этом сложном регионе, подчеркивает издание. «Высоконравственные интернационалисты в администрации Байдена ошибочно полагают, что такие державы, как Америка, могут позволить себе роскошь взаимодействовать исключительно с нравственно безупречными союзниками», – говорится в статье.
Теперь Эр-Рияд пересматривает свои позиции, так как там поняли, что не стоит надеяться на Вашингтон. «Они видели враждебное отношение администрации Байдена и ужасающий вывод войск из Афганистана. Кронпринц (саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман) ответил отказом на призывы Байдена увеличить добычу нефти, и, если верить сообщениям, он даже отказался принять телефонный звонок президента США», – указывает издание.
При этом Пекин, как пишет издание, рад возможности заполнить образовавшуюся пустоту, и в случае успеха переговоров сможет извлечь немалую выгоду. По мнению журналистов, ошибки в отношениях с Саудовской Аравией подчеркивают недостатки байденовской версии «добродетельного либерального интернационализма».
«В нынешнюю эпоху соперничества великих держав Соединенные Штаты не могут позволить себе отталкивать союзников, способных оказать помощь в сдерживании авторитарных агрессоров, которые стремятся нанести ущерб интересам и ценностям Америки. Соединенные Штаты платят высокую цену на Украине за то, что они потеряли Саудовскую Аравию», – заключает американское издание.
Ранее экономист Егор Клопенко объяснил, что многие страны задумались о переходе во взаимных расчетах на национальные валюты из-за сомнений в способности Вашингтона вернуть долги в условиях начинающейся рецессии в экономике Соединенных Штатов и гигантского размера госдолга США.
Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Идея Саудовской Аравии о продаже нефти за юани встревожила экспертов в США. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.
Глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. 10 марта американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
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Эксперт предупредил о намерении Запада передать замороженные российские активы Киеву
Запад намерен передать замороженные российские активы Украине, чтобы этого не допустить, надо оспаривать каждое решение и арест, выразил мнение председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.
«В краткосрочной перспективе шансы у России вернуть в ближайшее время свои деньги весьма незначительны. Для этого потребуется полностью урегулировать ситуацию на Украине с учетом позиций всех трех сторон, включая и cтраны Евросоюза. Кроме того, остро стоит вопрос – кто будет компенсировать ущерб, нанесенный в ходе спецоперации, и у Запада есть, к сожалению, намерения, передать замороженные активы Украине», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом специалист отметил, что для Банка России заморозка активов означает ограничение возможности использовать ресурсы для проведения валютных интервенций в поддержку рубля и для погашения внешних долговых обязательств.
«ЦБ сейчас предстоит титаническая юридическая и политическая работа по защите права распоряжаться своими активами. И госпожа (глава ЦБ Эльвира) Набиуллина, при которой данная ситуация стала в принципе возможной, была оставлена на своем посту, в том числе, для проведения «работы над ошибками», – добавил Богданов.
В минувшее воскресенье власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран.
Ранее сообщалось, что в связи с санкциями, введенными против России из-за ситуации на Украине, с 24 февраля в Нидерландах заморожены российские активы объемом более 200 млн евро (около 220 млн долларов).
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Тем временем США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Новак спрогнозировал цену на нефть при отказе Запада от поставок из России
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Нефть может вырасти в цене до 300 долларов за баррель при маловероятном сценарии отказа от поставок из России, заявил вице-премьер Александр Новак на встрече с фракцией ЛДПР.
«Отказ полный? Если бы отказ и был, то цена на нефть будет 300 долларов [за баррель], это я говорю. А некоторые говорят 500 [долларов за баррель]», – передает его слова ТАСС.
Новак добавил, что Россия намерена диверсифицировать поставки нефти с Запада на Восток и создавать новые логистические цепочки. Российские нефтяные компании уже этим занимаются, добавил он. «Если с дисконтом продается нефть, то ее с удовольствием купят как сегодня. Может, мы будем меньше зарабатывать. Будем максимально стараться, чтобы не сокращать [экспорт]», – сказал вице-премьер.
По его словам, Европа сейчас не может полностью отказаться от российских углеводородов, так как заменить российскую нефть нечем.
«Это в настоящее время точно невозможно. Дальше можно объявлять, что угодно. По нефти то же самое, сейчас заместить российскую нефть невозможно. В крайнем случае диверсифицируем поставки в направлении азиатских рынков, там и рынок растет выше мирового в среднем. Хороший рынок», – добавил вице-премьер.
Ранее в понедельник Reuters сообщило, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. При этом Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Проживающие в России французы назвали главную ошибку Европы
Европа не знает Россию, которая сможет обойтись без нее, а вот европейцам вернуться назад будет сложно, считают живущие в Москве французские бизнесмены.
Один из французских предпринимателей, решивший не называть своего имени, заявил изданию France info, что призвал европейские власти быть осторожными с введением антироссийских санкций, передает РИА «Новости».
«Санкции могут произвести обратный эффект. Русские скажут себе: европейцы смеются над нами, но мы им еще покажем», – сказал он.
Он выразил уверенность, что экономическая активность в стране со временем возобновится.
«Россию совсем неправильно понимают в Европе. Меня смущает то, что ее рассматривают либо с белой стороны, либо с черной. А на самом деле все не так», – добавил второй предприниматель Алексис Сапорт, который владеет двумя компаниями в Москве.
Между тем в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа, также Грецию и ЕС предупредили о дефиците пшеницы и зерновых.
Лондонская биржа металлов допустила запрет на продукцию из России
Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) обсуждает с британским правительством возможность запрета на отгрузку российских металлов на склады LME, сообщил глава торговой площадки Мэттью Чемберлен агентству Bloomberg.
«Если мы введем запрет на [российские] металлы на наших складах, мы примем решение, которое касается не только нашего бизнеса, это будет решение от лица всего рынка. В настоящий момент российские металлы не находятся под санкциями, и поэтому их поставки разрешены», – передает его слова ТАСС.
Чемберлен не исключил, что запрет может быть введен в будущем. «Мы, безусловно, работаем с правительством, чтобы донести до него обеспокоенность рынка, и будем смотреть, к чему все придет», – сказал глава биржи.
Он отметил, что приобретение российских металлов вызывает беспокойство у представителей площадки, так как Лондонская биржа металлов хочет быть уверена, что «не финансирует совершение каких бы то ни было злодеяний».
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российские металлурги договорились уходить от привязки к LME.
Также сообщалось, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. При этом Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
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Венгрия отказалась поддерживать энергетические санкции против России
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Венгрия не будет поддерживать введение широких санкций Евросоюза против России в области энергетики, также страна не будет направлять на Украину свои вооружения, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, беседуя с журналистами в перерыве совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.
«Мы не поддержим санкции, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии», – сказал Сийярто. Он подчеркнул, что в настоящее время отказ от российских нефти и газа для его страны «красная линия», переступать через которую венгерское правительство не будет. Видеозапись разговора главы МИД Венгрии с журналистами опубликована на его странице в Facebook* (соцсеть запрещена в России; она принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской), сообщает ТАСС.
Сийярто добавил, что Венгрия не будет блокировать поставки оружия на Украину другими европейскими странами, но сама не станет направлять туда свои вооружения. Он напомнил, что такие грузы считаются военными и могут стать целью нападения.
«Мы не хотим подвергать ни Венгрию, ни людей, проживающих на Украине, в том числе [этнических венгров] в Закарпатье, такому риску», – пояснил Сийярто.
В то же время он отметил, что Будапешт не может запретить правительствам других государств направлять вооружения на Украину на основе двусторонних договоренностей. Министр добавил, что Венгрия хочет остаться в стороне от конфликта на Украине. Поэтому правительство Венгрии разделяет позицию, которой до сих пор придерживалось руководство НАТО относительно призывов к созданию на Украине запретной для полетов зоны. По его словам, Венгрия выступает против подобных предложений, поскольку они могут привести «к боевым действиям в воздухе».
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Евросоюз обсуждает возможность полного отказа от российского газа в течение двух лет.
До этого крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
Газпром не стал бронировать на апрель мощности прокачки по трубопроводу «Ямал – Европа»
Газпром на аукционе в понедельник не заказал прокачку природного газа через Польшу по «Ямалу – Европе» в апреле, аукцион по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на этот же месяц был отменен, следует из данных платформ RBP и GSA Platform.
По данным GSA Platform, Газпром не забронировал на апрель предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию через Польшу, передает ТАСС.
На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн кубометров в сутки, но они остались невостребованными.
В свою очередь «Оператор ГТС Украины» не предложил дополнительные транзитные мощности на апрель через газораспределительные станции «Суджа» и «Сохрановка», аукцион был отменен.
Торги должны были пройти в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).
Ранее сообщалось, что Газпром за две недели увеличил экспорт газа в Европу.
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Минэнергетики: Авария в Новороссийске будет иметь последствия для мирового рынка нефти
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Через порт Новороссийска транспортируется более 60 млн тонн нефти из Каспийского региона, то есть более миллиона баррелей в сутки. Это очень существенный объем, сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Ранее шторм в Новороссийске повредил нефтеналивные терминалы Каспийского трубопроводного консорциума.
«В бухте Новороссийска возникла опасная ситуация с точки зрения экологии. Там нельзя допускать никаких разливов нефти, нельзя допустить никакого ущерба для окружающей среды. Ранее там уже были прецеденты и поэтому компания-оператор очень ответственно к относится к таким проблемам. Надо тщательно все проверить и любые риски минимизировать, устранить, то есть отремонтировать терминалы», – подчеркнул замминистра энергетики России Павел Сорокин.
По его словам, в акватории Новороссийска возник очень сильный шторм, скорость ветра достигала 37 метров в секунду. «Из-за таких погодных аномалий были повреждены объекты терминала КТК. Там находится три терминала нефти. Один из них был поврежден, а второй находится под обследованием. Но есть существенный риск, что и там есть повреждения», – сказал замминистра.
Если и на втором терминале обнаружится поломка, это будет иметь достаточно существенные последствия для мирового нефтяного рынка, отметил Сорокин. «КТК – это международный консорциум, который управляет проектом. По нему транспортируется более 60 млн тонн нефти из Каспийского региона. То есть более миллиона баррелей в сутки. Это очень существенный объем. Здесь участвуют и российские компании», – объяснил он. Международная компания-оператор – очень профессиональная и делает все возможное, чтобы устранить аварию, говорит Сорокин. При этом правительство оказывает ей полную поддержку, заверил замминистра.
Замминистра сообщил, что если подтвердится нанесенный штормом ущерб второму терминалу, то ремонт может занять 1,5–2 месяца. «Это достаточно серьезные сроки, и мы видим риск того, что может выпасть около 1 млн баррелей в сутки. Естественно, мы бы хотели, чтобы восстановление случилось максимально быстро, и последствия были устранены, потому что это влияет на российские компании, это влияет в том числе на добычу российских компаний в регионе. Поэтому, конечно, мы здесь будем делать все возможное, чтобы устранить эти потенциально серьезные последствия», – подчеркнул Сорокин.
Ранее стало известно, что аномальный шторм в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума привел к серьезным повреждениям инфраструктуры этого крупнейшего нефтяного хаба. Как передает НТВ, смещены силовой каркас и защита одного из трех выносных причальных устройств.
Глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань заявил, что в случае остановки двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ) отгрузка нефти может сократиться в два раза. «Но мы вынуждены исключить любые риски попадания нефти в акваторию моря», – заявил Горбань. По его словам, если еще одно устройство будет выведено из эксплуатации, грузоотправители будут вынуждены искать другие маршруты или способы доставки нефти.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков предупредил, что авария в Новороссийске усугубит дефицит нефти на мировом рынке и, скорее всего, толкнет цены вверх, до 150 долларов США за баррель.
КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год. Потребителями поставляемой по этому трубопроводу нефти являются Италия, США, Испания, КНР, Франция и другие страны.
Боррель назвал неэффективными расходы ЕС на оборону
На данный момент военные расходы европейских стран оцениваются в 200 млрд евро, это вчетверо больше средств, которые тратит Россия на оборону, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Сегодня мы тратим на оборону 200 млрд евро. Это в четыре раза больше, чем тратит Россия. Мы тратим в четыре раза больше, чем Россия, но не так эффективно. И это столько же, сколько тратит Китай», – цитирует Борреля ТАСС.
Он подчеркнул, что Европейскому союзу следует увеличить военные расходы.
В четверг в ЕС заявили о согласовании документа по созданию собственных сил быстрого реагирования в 5 тыс. человек. Документ, разработанный Боррелем, предполагает, что ЕС будет своими силами «дополнять НАТО, которая останется основой безопасности своих стран-членов».
СМИ: Лондон намерен временно взять на себя управление «дочкой» Газпрома
Британское правительство готовится временно взять на себя управление «дочкой» Газпрома Gazprom Marketing & Trading Retail, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Издание сообщает, что отдел розничных поставок Газпрома Gazprom Marketing & Trading Retail, у которого более 30 тыс. бизнес-клиентов, может подпасть под «специальный режим управления» Лондона, передает РИА «Новости».
Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против РФ, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия создавала защиту от санкций Запада.
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