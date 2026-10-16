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Венгрия вернула второе место по импорту российского газа в Евросоюзе
Венгрия стала второй в ЕС по закупкам российского газа
По итогам августа Венгрия поднялась на второе место среди стран Евросоюза по объемам импорта природного газа из России, в то время как Франция сохранила лидерство.
Франция осталась на первом месте по импорту российского газа, несмотря на снижение поставок на 32% до 247,8 млн евро. Париж закупает у России исключительно сжиженный природный газ (СПГ), передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.
Венгрия, импортирующая только трубопроводный газ, поднялась на вторую строчку. Поставки выросли на 34% и составили 229,3 млн евро. Третье место заняла Греция, увеличившая закупки на 35% до 178,2 млн евро.
Болгария стала четвертой с объемом импорта в 164,6 млн евро (рост на 39%). Бельгия, сократившая закупки СПГ на 35% до 121,2 млн евро, опустилась со второго на пятое место.
В августе российский газ также импортировали Нидерланды (117,3 млн евро, рост в 3,5 раза), Словакия (106,5 млн, рост на 19%) и Испания (91,2 млн, рост на 17%).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр признал невозможность быстрого отказа страны от российского газа.
На прошлой неделе страны ЕС рекордно нарастили закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям.
В августе Европа резко сократила импорт СПГ ради российского трубопроводного газа.