Венгрия вернула второе место по импорту российского газа в Евросоюзе

Венгрия стала второй в ЕС по закупкам российского газа

Tекст: Мария Иванова

Франция осталась на первом месте по импорту российского газа, несмотря на снижение поставок на 32% до 247,8 млн евро. Париж закупает у России исключительно сжиженный природный газ (СПГ), передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Венгрия, импортирующая только трубопроводный газ, поднялась на вторую строчку. Поставки выросли на 34% и составили 229,3 млн евро. Третье место заняла Греция, увеличившая закупки на 35% до 178,2 млн евро.

Болгария стала четвертой с объемом импорта в 164,6 млн евро (рост на 39%). Бельгия, сократившая закупки СПГ на 35% до 121,2 млн евро, опустилась со второго на пятое место.

В августе российский газ также импортировали Нидерланды (117,3 млн евро, рост в 3,5 раза), Словакия (106,5 млн, рост на 19%) и Испания (91,2 млн, рост на 17%).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр признал невозможность быстрого отказа страны от российского газа.

На прошлой неделе страны ЕС рекордно нарастили закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям.

В августе Европа резко сократила импорт СПГ ради российского трубопроводного газа.