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    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    8 комментариев
    16 октября 2026, 12:59 • Новости дня

    Венгрия вернула второе место по импорту российского газа в Евросоюзе

    Венгрия стала второй в ЕС по закупкам российского газа

    Tекст: Мария Иванова

    По итогам августа Венгрия поднялась на второе место среди стран Евросоюза по объемам импорта природного газа из России, в то время как Франция сохранила лидерство.

    Франция осталась на первом месте по импорту российского газа, несмотря на снижение поставок на 32% до 247,8 млн евро. Париж закупает у России исключительно сжиженный природный газ (СПГ), передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

    Венгрия, импортирующая только трубопроводный газ, поднялась на вторую строчку. Поставки выросли на 34% и составили 229,3 млн евро. Третье место заняла Греция, увеличившая закупки на 35% до 178,2 млн евро.

    Болгария стала четвертой с объемом импорта в 164,6 млн евро (рост на 39%). Бельгия, сократившая закупки СПГ на 35% до 121,2 млн евро, опустилась со второго на пятое место.

    В августе российский газ также импортировали Нидерланды (117,3 млн евро, рост в 3,5 раза), Словакия (106,5 млн, рост на 19%) и Испания (91,2 млн, рост на 17%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр признал невозможность быстрого отказа страны от российского газа.

    На прошлой неделе страны ЕС рекордно нарастили закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям.

    В августе Европа резко сократила импорт СПГ ради российского трубопроводного газа.

    15 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Мерц отверг идею передать активы России под контроль США

    Канцлер ФРГ Мерц выступил против передачи активов России под контроль США

    Мерц отверг идею передать активы России под контроль США
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил категорически против идеи передать замороженные в Европейском союзе российские активы под управление Соединенных Штатов.

    Глава правительства Германии прокомментировал публикации о попытках Вашингтона взять под контроль замороженные в Европе российские средства, передает ТАСС.

    «Это активы, которые заморожены в Европе. Они и должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и решать это нам», – заявил Мерц журналистам перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что США предложили европейским странам разморозить часть активов России для их последующего перевода в подконтрольный Вашингтону финансовый механизм.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не в курсе подобных предложений, а достоверность публикации не подтверждается.

    Западные страны заморозили около 300 млрд евро активов России, из которых почти 180 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, неоднократно выступавшем против экспроприации средств из-за риска ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кремль ответил на сообщения о попытках США забрать российские активы в Европе.

    Газета Financial Times сообщила о предложении Вашингтона разморозить часть российских средств.

    Во вторник Британия и Польша призвали Евросоюз разобраться с активами России.

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    16 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС
    Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать стратегический запас газа на фоне опасений, что континент столкнется с нехваткой его зимой, сообщили Politico три дипломата и два чиновника ЕС.

    Существующие в Европе газовые хранилища, которые, как правило, пополняются в течение года коммерческими структурами, в этом году находятся на рекордно низком уровне после того, как высокие летние цены, связанные с войной в Иране, подорвали рыночные стимулы к пополнению запасов, пишет Politico.

    В результате ЕС недостаточно подготовлен к зиме. Один высокопоставленный чиновник ЕС охарактеризовал идею главы ЕК как долгосрочную меру, призванную защитить блок от будущих рисков, как это уже делается странами с нефтью и нефтепродуктами.

    Документы, подробно описывающие ноябрьские планы по обновлению архитектуры газовой безопасности ЕС, с которыми ознакомилась Politico, включают планы по улучшению антикризисного управления компаниями. Напрямую создание стратегических запасов в бумагах не упоминается, но подразумевается в намерении призвать энергетические компании делать запасы газа больше.

    Страны, которые полагаются на коммерческую заправку хранилищ, в этом году были вынуждены изменить подход, поскольку стали очевидны ограничения существующей модели.

    Нидерланды перешли на субсидирование закупок электроэнергии, что обошлось им почти в 1 млрд евро, в то время как Германия изучает возможность создания собственных стратегических запасов.

    По словам двух дипломатов, отдельное предложение Еврокомиссии о создании общеевропейского механизма для осуществления совместных закупок энергоносителей было воспринято лидерами ЕС в четверг без энтузиазма, резюмирует газета Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме. Еврокомиссия предрекла Европе очень сложную зиму.

    Британию предупредили о самых высоких за десятилетия рисках блэкаутов.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    16 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу

    Politico: Ле Пен пообещала сделать из Еврокомиссии секретариат при странах ЕС

    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о намерении превратить Европейскую комиссию в секретариат, обслуживающий страны Евросоюза.

    Французский политик Марин Ле Пен выступила в Брюсселе с речью, в которой пообещала радикально реформировать институты Европейского союза. В частности, она заявила о планах превратить Европейскую комиссию в «секретариат», который будет находиться на службе у стран-участниц, пишет Politico.

    Издание отмечает, что Ле Пен также пообещала полностью упразднить некоторые структуры европейского объединения. Выступление политика вызвало серьезную обеспокоенность в политических кругах Брюсселя, где обсуждают возможные последствия ее победы на будущих президентских выборах во Франции. Главный вопрос для европейских чиновников заключается в том, смягчит ли она свою жесткую позицию в случае избрания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ле Пен заявила о потере доверия к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен со стороны правительств стран Евросоюза. В прошлом месяце социологический опрос предсказал выход французского политика во второй тур президентских выборов. Эксперты предрекли европейским властям неизбежное сотрудничество с ней.

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    15 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Газпром объявил о готовности к зиме

    Газпром заявил о готовности к предстоящему зимнему сезону

    Tекст: Мария Иванова

    Газпром сообщил о готовности к надежному снабжению потребителей газом предстоящей зимой, создав исторически рекордный оперативный резерв газа.

    Компания готова к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года. К 1 октября завершены все планово-профилактические и ремонтные работы на газопроводах Единой системы газоснабжения России и «Силе Сибири», сообщает Газпром.

    В подземных хранилищах газа (ПХГ) России к 8 октября создан рекордный резерв в объеме 73,296 млрд кубометров. С учетом хранилищ в Белоруссии и Армении оперативный резерв составит 74,543 млрд куб. м.

    Также закончены ремонты на более чем 900 объектах добычи, транспортировки и хранения газа. Максимальная суточная производительность российских ПХГ сохранена на уровне 858,8 млн куб. м, что позволяет оперативно наращивать поставки при колебаниях спроса.

    На прошлой неделе компания сообщала, что создала рекордный запас газа в подземных хранилищах России.

    В августе Газпром заявил об антирекордных запасах газа в Европе.

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    16 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Чехия отказалась выступать гарантом по кредиту Евросоюза для Украины

    Премьер Чехии Бабиш отказался гарантировать кредит Евросоюза для Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика не станет выступать гарантом по многомиллиардному кредиту Евросоюза для Украины.

    Прага не планирует предоставлять поручительство по новым европейским заимствованиям для Киева, передает ТАСС.

    «Мне не нравится, что в европейском бюджете заложены 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть предоставлены в долг. В любом случае Чехия не будет гарантировать этот кредит», – сообщил Бабиш перед началом второго дня заседания Евросовета.

    Он подчеркнул, что средства для Киева следует привлекать вне рамок бюджета сообщества на 2028–2034 годы, поскольку у стран объединения нет достаточного количества свободных денег. Политик выразил уверенность, что Владимир Зеленский вновь выступит с заявлениями об отсутствии средств и систем противовоздушной обороны Patriot.

    Чешский премьер также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Европа сейчас фактически находится вне мирного процесса, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС.

    Глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в объединении из-за финансового документа.

    В среду Словакия исключила участие в новом кредите для Украины.

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    16 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Лидеры ЕС поддержали Зеленского на фоне критики Трампа
    Лидеры ЕС поддержали Зеленского на фоне критики Трампа
    @ Yves Herman/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕС в Брюсселе, где европейские лидеры обсуждают поддержку Киева перед зимним сезоном на фоне резкой критики украинских ударов по российским НПЗ со стороны президента США Дональда Трампа.

    Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в пятницу заявили о намерении консолидировать поддержку Украины и президента Владимира Зеленского, тогда как президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Киев, назвав удары по российским нефтеперерабатывающим заводам позором, передает Reuters.

    «Мы должны готовиться к зиме», – заявил Зеленский по прибытии на саммит, добавив, что так называемый зимний пакет включает энергетику, ПВО и финансирование, а также потребности Украины до 2027 года.

    После объявления Зеленским об отказе Киева от неофициального моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украина нанесла удар по российскому НПЗ к юго-востоку от Москвы, что Трамп в интервью телеканалу Newsmax назвал шагом, лишь повышающим мировые цены на нефть и «позором»; администрация США также рассматривает смягчение санкций против судов, перевозящих нефть из стран, включая Россию, пишет Bloomberg.

    По данным Зеленского, согласованный с европейскими партнерами план должен закрыть дефицит военных расходов Украины в размере 27 млрд долларов в этом году и позволить закупить дроны для боевых действий в начале 2027 года, однако министр финансов Сергей Марченко оценивает незакрытый бюджетный разрыв на следующий год в 32,6 млрд долларов, не считая поставок военной помощи союзниками; премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен признал нехватку новых финансовых обязательств, но выразил уверенность, что ряд стран вскоре объявит о дополнительной военной поддержке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским пообещала не отменять санкции против России. В тот же день президент США Дональд Трамп назвал удары Украины по российским НПЗ позором. В среду Владимир Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России.

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    15 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Кремль ответил на сообщения о попытках США забрать российские активы в Европе

    Песков: Москве неизвестно о попытках США разблокировать активы России в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает данными о возможных попытках американской стороны разблокировать российские активы в Европе и взять их под собственное управление.

    «Нам ничего об этом не известно», – заявил Песков. Он отметил, что этот вопрос находится в повестке диалога американцев и европейцев, передает ТАСС.

    Представитель Кремля также подчеркнул, что достоверность подобных сообщений не подтверждена.

    Ранее газета Financial Times выступила с утверждением, что США на переговорах в Майами предложили разблокировать российские активы, чтобы поспособствовать украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Financial Times сообщила о предложении США разморозить российские активы.

    Во вторник Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России.

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    15 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    Оппозиция Италии обвинила власти в обогащении оружейников за счет Украины

    В Италии обвинили власти в финансировании оружейных корпораций на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель итальянского оппозиционного «Движения «5 звезд» Риккардо Риччарди обвинил правительство страны в финансировании военно-промышленного комплекса под предлогом военной помощи Украине.

    Представитель итальянской оппозиции, депутат от «Движения «5 звезд» Риккардо Риччарди обвинил власти страны в том, что, вооружая Украину, они в действительности финансируют итальянский военно-промышленный комплекс, передает ТАСС.

    «Когда вы рекламировали конференции по восстановлению Украины, вы фактически закладывали основу для ведения бизнеса такими гигантами, как Rheinmetall, Leonardo, BAE Systems, Northrop Grumman и Palantir (компании, производители оружия – прим. ред.). Сегодня в войне побеждают только производители оружия», – заявил Риччарди во время выступления в парламенте и назвал Украину крупнейшим центром производства и технологического развития вооружений в Европе.

    По информации радиостанции Radio-1, в правящей коалиции и оппозиции Италии наблюдаются глубокие разногласия по украинскому вопросу. Партии «Братья Италии» и «Вперед, Италия» планируют продолжать поддержку Киева, тогда как «Лига» призывает отказаться от поставок оружия и вернуться к закупкам российских энергоносителей.

    В рядах оппозиции также нет единства: «Движение «5 звезд» выступает против передачи вооружений, в то время как Демократическая партия настаивает на продолжении поставок. При этом накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони вновь подтвердила курс на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала падение рейтингов правительства из-за оказания помощи Украине.

    А в августе в Европарламенте заявили, что новый пакет военной поддержки Киева со стороны Рима отдаляет мирное урегулирование. Хотя в июле в итальянский парламент внесли резолюцию о полном прекращении снабжения украинских войск.

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    15 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    В Венгрии обвинили Зеленского во вмешательстве в выборы в США

    Венгерский аналитик Кошкович обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы в США

    В Венгрии обвинили Зеленского во вмешательстве в выборы в США
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский открыто и беззастенчиво вмешивается в предвыборную кампанию в США своими заявлениями о главе Белого дома Дональде Трампе.

    Глава Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о Дональде Трампе вмешивается в выборы в США, передает РИА «Новости» сообщение аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича.

    «Он предал Трампа. Ему объяснили, что означает «энергетическое перемирие»: оно распространяется только на нефтеперерабатывающие заводы. Затем он солгал по этому поводу с явной целью навредить Трампу в преддверии промежуточных выборов», – написал Кошкович в социальных сетях.

    Эксперт добавил, что Зеленский продолжает вести себя как иностранный лидер, открыто и беззастенчиво вмешивающийся в американскую предвыборную кампанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг эксперт заявил о шантаже Трампа со стороны Зеленского ударами по нефтеперерабатывающим заводам.

    В среду Родион Мирошник выразил мнение, что заявления Трампа заставили Зеленского бросить Киев и умчаться в Лондон.

    На прошлой неделе политолог отметил очередную попытку Зеленского вмешаться в выборы в США.

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    15 октября 2026, 22:19 • Новости дня
    Минтранс Латвии подсчитал убытки от запрета на транзит российского зерна

    DELFI: Латвия оценила убытки от запрета транзита зерна из России в 290 млн евро

    Tекст: Вера Басилая

    Запрет на экспортный транзит зерна из России в страны Евросоюза может обойтись транспортной отрасли Латвии в 290 млн евро ежегодно, пишет портал DELFI.

    Согласно докладу министерства сообщения Латвии, государственная железнодорожная компания VAS Latvijas dzelzceļš может лишиться порядка 40 млн евро в год. Еще 250 млн евро составят совокупные потери портовых терминалов, перевозчиков и других предприятий, передает ТАСС.

    Кроме того, в случае запрета транзита российского зерна Латвия может столкнуться с судебными исками на сумму от 200 до 800 млн евро.

    Ранее страны Балтии обвинили Россию в препятствовании экспорту украинского зерна. Лидеры Литвы, Латвии и Эстонии 9 октября направили в Брюссель обращение с просьбой запретить экспортный транзит российского зерна через территорию Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Латвия признала невозможность запрета транзита российского зерна. Во вторник Рига повысила тариф на транзит российского зерна на четверть. В прошлую пятницу страны Прибалтики призвали Евросоюз запретить транзит зерна из России.

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    15 октября 2026, 13:57 • Новости дня
    Венгрия назвала неприемлемым проект семилетнего бюджета Евросоюза

    Премьер Венгрии Мадьяр счел неприемлемым проект долгосрочного бюджета ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предложенный Еврокомиссией проект семилетнего бюджета Евросоюза является неприемлемым, и предупредил о предстоящих сложных переговорах.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в беседе с журналистами на саммите ЕС в Брюсселе раскритиковал новый финансовый план объединения, передает ТАСС.

    «Вместе с «Друзьями сплочения» мы пришли к выводу, что нынешнее предложение по бюджету ЕС неприемлемо», – сказал глава правительства.

    По его словам, от Будапешта, Варшавы и других стран, получающих средства в соответствии с политикой сплочения, теперь ожидается значительное увеличение взносов в общий бюджет. Мадьяр отметил, что предстоят длительные дискуссии, а достижение соглашения к декабрю может быть сорвано из-за того, что в Испании и Швеции еще не будут сформированы правительства. Для Венгрии суть документа гораздо важнее быстрого заключения сделки, добавил премьер.

    Еврокомиссия разработала план бюджета Евросоюза на 1,76 трлн евро на период 2028–2034 годов. Проект предусматривает значительный рост военных расходов при сокращении сельскохозяйственных дотаций и помощи депрессивным регионам. Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, ранее опубликовала поправки, предполагающие сокращение проекта на 8%, или на 141 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС.

    Швеция сочла новый проект бюджета Евросоюза слишком дорогим.

    В понедельник Еврокомиссия выступила против сокращения антикризисных статей европейского бюджета.

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    15 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Премьер Венгрии назвал невозможным определение даты вступления Украины в ЕС

    Премьер Венгрии Мадьяр счел ненужным устанавливать дату вступления Украины в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Установить точную дату вступления Украины в Евросоюз невозможно и не нужно, так как процесс интеграции должен основываться на реальных заслугах, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

    Определить дату вступления Украины в ЕС невозможно и не нужно, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Он отметил, что процесс интеграции должен основываться на реальных заслугах, пишет РИА «Новости».

    «По-моему, определить такую дату невозможно, да и не нужно. Мы выступаем за переговоры о вступлении, основанные на заслугах, и видим, что в Европе все больше людей придерживаются такого подхода», – заявил политик журналистам перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

    Венгерский премьер напомнил, что некоторые страны ждут принятия в объединение десятилетиями и не особо продвинулись на этом пути. По его словам, сам факт начала переговоров о евроинтеграции с украинской стороной еще ничего не означает.

    Мадьяр также сообщил о запланированной на полях саммита короткой встрече с Владимиром Зеленским. Премьер подчеркнул, что Будапешт ожидает от Киева выполнения закрепленных в законе обязательств по расширению прав закарпатских венгров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в объединение.

    Между тем во вторник скорейшую евроинтеграцию Киева поддержали менее половины европейцев. А в понедельник Венгрия одобрила открытие новых глав переговоров по этому вопросу.

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    15 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе замедлили утреннее снижение

    Биржевые цены на газ в Европе замедлили утреннее снижение до 993,5 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе днем в четверг замедлили утреннее снижение, опустившись до 993,5 доллара за тысячу кубометров.

    Согласно данным лондонской биржи ICE, ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе распределительного центра TTF открыли торги на отметке 1012,3 доллара за тысячу кубометров. К 14:00 мск этот показатель составил 993,5 доллара, передает РИА «Новости».

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составила 1007,2 доллара.

    Исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен весной 2022 года – 3892 доллара за тысячу кубометров. В этом году конфликт на Ближнем Востоке привел к новому значительному удорожанию газа.

    В августе эксперты предупреждали, что зимой стоимость газа на бирже может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением подземных хранилищ. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность ПХГ в Евросоюзе в сентябре превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.

    В среду цена упала ниже этой отметки.

    В понедельник биржевые котировки выросли до 950 долларов.

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    15 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС

    Премьер Чехии Бабиш раскритиковал проект многолетнего бюджета Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прагу совершенно не устраивают предложения Еврокомиссии по выделению новых собственных средств в будущий многолетний бюджет Европейского союза.

    Чешскую Республику категорически не устраивают планы Еврокомиссии по формированию доходной части будущего многолетнего бюджета Евросоюза. «Предложения ЕК по выделению новых собственных средств в будущий многолетний бюджет ЕС совершенно не устраивают Чехию. Особое беспокойство вызывает то обстоятельство, что часть доходов от акцизного налога на табак, квот на выбросы в рамках системы торговли выбросами и углеродного налога CBAM теперь должны поступать в бюджет ЕС», – заявил Бабиш.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта ранее выражал надежду на достижение соглашения по финансированию до конца года, однако глава правительства Чехии усомнился в такой возможности из-за огромных разногласий между странами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.

    Политик подчеркнул намерение бороться за получение максимального объема средств для национального бюджета на фоне приближения Чехии к статусу нетто-плательщика ЕС. Кроме того, участники двухдневного саммита в Брюсселе планируют обсудить вопросы конкурентоспособности, высокие цены на энергоносители, ситуацию на Украине и миграцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг СМИ сообщили о срыве прорыва по бюджету ЕС из-за политической слабости ряда европейских лидеров.

    В понедельник Еврокомиссия выступила против сокращения антикризисных статей европейского бюджета.

    В начале месяца чешский парламент отказался поддержать вотум недоверия правительству Бабиша.

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    15 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Евросоюз решил выделить Эстонии 32 млн евро на систему слежения за дронами

    ERR: ЕС решил выделить Эстонии 32 млн евро на поиск дронов у границ России

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейская комиссия приняла предварительное решение о выделении Эстонии почти 32 млн евро на укрепление системы мониторинга за беспилотниками на восточной границе республики.

    Эстония направит эти средства на создание многоуровневой интегрированной системы обнаружения беспилотников и воздушного наблюдения, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    «Благодаря этой поддержке в течение следующих трех лет мы совместно с силами обороны сможем вывести наблюдение за воздушным пространством и сухопутной территорией на восточной границе на новый уровень», – заявил заместитель генерального директора департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар.

    В пресс-службе министерства внутренних дел Эстонии отметили, что новая система поможет предотвращать нелегальную миграцию, контрабанду, а также неправомерное использование летательных аппаратов. Ожидается, что комплекс будет полностью введен в эксплуатацию к концу 2029 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Эстония начала строительство военных баз у российской границы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла сообщения о переброске эстонских войск в приграничные районы.

    Летом в Эстонию к российским рубежам прибыли американские морпехи.

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