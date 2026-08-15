Европа резко сократила импорт СПГ ради российского газа

Европа променяла сжиженный газ на поставки по «Турецкому потоку»

Tекст: Мария Иванова

Поставки сжиженного природного газа в европейскую газотранспортную сеть с 1 по 12 августа составили 3,2 млрд кубометров, передает РИА «Новости».

По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe, этот показатель на 3,7% ниже июльского и на 12,6% меньше прошлогоднего. Меньше газа за аналогичный период Европа закупала лишь в августе 2024 года – 2,7 млрд кубометров.

Одновременно с этим прокачка российского топлива по «Турецкому потоку» через пункт «Странджа 2 - Малкочлар» на болгарско-турецкой границе выросла до 609,2 млн кубометров. Как следует из статистики Европейской сети операторов газотранспортных систем, рост составил 7% к предыдущему месяцу и 5% к прошлому году. Это максимальный уровень поставок по трубопроводу с марта этого года, когда объем составил 661,8 млн кубометров.

Напомним, в январе Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам действует с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным вступит в силу 1 января 2027 года.

Ограничения на трубопроводный газ начали действовать 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и заработают 1 ноября 2027 года для долгосрочных. После остановки транзита через Украину в 2025 году «Турецкий поток» остался единственным маршрутом поставок «Газпрома» в Европу, обеспечив в прошлом году рекордный экспорт более 18 млрд кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, объем прокачки газа через турецко-болгарскую границу за первые семь месяцев года достиг 10,2 млрд кубометров.

В первой половине года страны Евросоюза закупили рекордные 9,89 млн тонн сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ».

Экономист Игорь Юшков назвал бессмысленными требования Европы к Турции о раскрытии страны происхождения голубого топлива.