В Ленобласти из горящего лагеря эвакуировали более 100 детей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Площадь распространения огня достигла 600 квадратных метров, полностью сгорели два здания, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Персонал успел вывести всех людей из опасной зоны до приезда спасателей. Никто из находившихся на территории не пострадал.

«До прибытия пожарных из лагеря самостоятельно эвакуировались 117 детей и 14 взрослых», – уточнили в МЧС.

Несмотря на происшествие, учреждение продолжает свою работу в штатном режиме. Администрация учреждения сообщила, что сейчас все воспитанники находятся в полной безопасности.

В апреле прошлого года из-за природного пожара в Самарской области спасатели эвакуировали 336 человек из детского сада.

Летом 2024 года огонь от лесного пожара под Новороссийском перекинулся на несколько баз отдыха.