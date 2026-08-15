Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Лукашенко назвал залог спокойствия жителей Белоруссии
Лукашенко: Стремление к труду является залогом спокойствия в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что залогом спокойствия в стране служит стремление граждан к труду и развитию государства.
Лукашенко во время церемонии открытия международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья», проходящего в агрогородке Лясковичи Гомельской области, заявил, что залогом спокойствия в стране служит стремление граждан к труду и развитию государства, передает БелТА.
«Мы будем делать все для того, чтобы был мир. Мы не хотим воевать. Почему? Потому что Беларусь - это общий дом, здесь живут все, и живут нормально», - подчеркнул глава государства.
Белорусский лидер также обратил внимание на сложную обстановку вокруг страны, отметив проявления религиозной и национальной вражды. Лукашенко добавил, что спокойная жизнь возможна только при условии честного труда и укрепления экономики, которая остается главным приоритетом для государства.
На фестивале «Зов Полесья» Лукашенко поделился главными принципами управления государством.