Лукашенко назвал залог спокойствия жителей Белоруссии

Лукашенко: Стремление к труду является залогом спокойствия в Белоруссии

Tекст: Вера Басилая

Лукашенко во время церемонии открытия международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья», проходящего в агрогородке Лясковичи Гомельской области, заявил, что залогом спокойствия в стране служит стремление граждан к труду и развитию государства, передает БелТА.

«Мы будем делать все для того, чтобы был мир. Мы не хотим воевать. Почему? Потому что Беларусь - это общий дом, здесь живут все, и живут нормально», - подчеркнул глава государства.

Белорусский лидер также обратил внимание на сложную обстановку вокруг страны, отметив проявления религиозной и национальной вражды. Лукашенко добавил, что спокойная жизнь возможна только при условии честного труда и укрепления экономики, которая остается главным приоритетом для государства.

На фестивале «Зов Полесья» Лукашенко поделился главными принципами управления государством.



