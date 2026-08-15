Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Лукашенко назвал президентское кредо
Лукашенко назвал искренний разговор с народом президентским кредо
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на этнокультурном фестивале «Зов Полесья» в Гомельской области поделился главными принципами управления государством и вспомнил первые годы у власти.
Выступая на церемонии открытия праздника «Зов Полесья», Александр Лукашенко раскрыл секрет своего политического успеха, передает ТАСС. Политик признался, что всегда стремился делать все возможное для блага граждан.
«И та косьба в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним и честным, во многом предопределила мое президентское кредо – открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага», – отметил глава государства.
Ранее руководитель республики вспоминал, как во время одной из первых поездок в регион вручную косил пойму Припяти вместе с местными жителями. После этого поступка прекратились любые разговоры о создании независимой полесской республики.
Политик также добавил, что Полесье считается прародиной славян. Именно поэтому решение о проведении фестиваля в 2010 году принималось с целью объединить три братских народа и собрать вместе всех желающих на общей исторической родине.
Ранее Лукашенко назвал борьбу с несправедливостью своим главным достижением за годы пребывания на посту.
На республиканском празднике «Купалье» Лукашенко поделился видением основы культурного кода белорусов.
В прошлом году во время совещания по развитию Припятского Полесья Лукашенко призвал чиновников уйти от излишней советскости в докладах.