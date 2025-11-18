Лукашенко попросил чиновников избавиться от «излишней советскости» в докладах

Tекст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников уйти от «излишней советскости» при подготовке докладов о развитии Припятского Полесья, передает БелТА.

В ходе совещания глава государства отметил, что реализация программы развития региона до 2030 года должна строиться на конкретных мероприятиях, которые жители Полесья и вся страна действительно заметят.

Лукашенко подчеркнул важность рационального использования бюджетных средств.

«С одной стороны, мы должны видеть, какие мероприятия реально необходимы. С другой – всегда помнить, есть ли у нас на это деньги», – заявил президент.

Он добавил, что ключевая задача – сделать так, чтобы вложенные ресурсы приносили отдачу, создавались новые рабочие места, а регион развивался долгосрочно.

Лукашенко также обратил внимание чиновников на необходимость простого и понятного алгоритма работы: определить цели, поставить задачи и добиться ощутимого результата. При этом он напомнил, что несмотря на оптимизацию мероприятий, финансирование программы до сих пор обеспечено не в полном объеме и существует финансовый разрыв.

Программа развития Припятского Полесья до 2030 года охватывает девять районов, где проживают 350 тыс. человек. Главной целью является эффективное развитие региона с учетом реальных экономических возможностей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен брать из советского прошлого только лучшее. Лукашенко пообещал сохранять достижения той эпохи.