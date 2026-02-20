  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 149 украинских БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Залужный начал контрнаступление на Зеленского
    Экс-комбриг ВСУ рассказал, как Зеленский подставил Залужного под ракетный удар
    El Mundo: Литовские наемники ВСУ сбежали с тренировки реального боя
    Психотерапевт назвал главные симптомы послеродовой депрессии у мужчин
    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО
    Мединский доложил Путину о переговорах по Украине
    Дмитриев назвал фейком информацию о сделке России и США на 12 трлн долларов
    Президент Польши отменил льготы и помощь для украинских беженцев
    Медведев: Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    1995 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    35 комментариев
    20 февраля 2026, 07:14 • Новости дня

    Россия уничтожила более 90 БПЛА ВСУ ударом «Искандера»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ВС ударом «Искандера» уничтожили в Черниговской области более 90 беспилотников ВСУ и до двух взводов операторов, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых.

    Российские войска нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по объектам в Черниговской области, передает РИА «Новости». Как сообщил Межевых, целью удара стала площадка и места хранения ударных беспилотников дальнего действия ВСУ в районе Нежина.

    Межевых уточнил: «В районе Нежина ударом ОТРК »Искандер« уничтожена площадка и места хранения ударных БПЛА дальнего действия ВСУ. Противник потерял более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракеты «Искандер» нанесли удар по контейнеровозу и складу военных грузов в порту Одессы, вызвав детонацию и крупный пожар.

    Военный аналитик отметил «особый ужас» Запада перед ракетами «Искандер-М».

    Минобороны показало уничтожение ракетой «Искандер» американских установок ЗРК «Пэтриот».

    20 февраля 2026, 00:52 • Новости дня
    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО

    Начальник управления Генштаба Рудской: Потери ВСУ превысили 1,5 млн человек

    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к российским войскам, вооруженные силы Украины за время СВО потеряли более 1,5 млн человек, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    «В 2025 году стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к Вооружённым Силам Российской Федерации. Все попытки киевского режима и его западных кураторов остановить продвижение наших войск провалились», – приводит слова Рудского «Красная звезда».

    По его словам, на данный момент в Сумской области под контроль российских войск перешли 26 населенных пунктов, в Харьковской области бойцами «Севера» завершено освобождение Волчанска и еще 15 населенных пунктов, а группировка российских войск «Запад» освободила за год более 50 населенных пунктов. Группировка войск «Центр» за год освободила 86 населенных пунктов, а «Южная» группировка в 2025 году взяла под контроль 49 населенных пунктов.

    Особо отмечены успехи группировки «Восток», которая с начала 2025 года установила контроль над 104 населенными пунктами, из которых 11 были освобождены в январе-феврале 2026 года. Группировка «Днепр» с ноября взяла под контроль 12 населенных пунктов.

    Рудской отметил, что благодаря успешным действиям объединенных сил боевой потенциал ВСУ существенно снижен. Потери украинской армии в 2025 году составили около 6700 танков и боевых бронированных машин, более 12 тыс. артиллерийских орудий и минометов, а также более 520 тыс. военнослужащих. Всего с начала спецоперации потери украинских войск превысили 1,5 млн человек.

    Генерал-полковник добавил, что Киев значительно утратил возможность пополнять армию за счет принудительной мобилизации, а ежемесячная численность мобилизованных сократилась почти вдвое. По его словам, это формирует устойчивую тенденцию к уменьшению численности украинской армии и снижению возможностей сопротивления российским группировкам.

    Кроме того, Россия в 2025 году значительно нарастила интенсивность ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, что снизило возможности киевской оборонной промышленности по производству техники и вооружения для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожское направление в последние несколько месяцев было причислено Киевом к наиболее важным, поскольку ВС РФ широким фронтом вели успешное наступление на этом участке в течение всей второй половины прошлого года. ВСУ предпринимают попытки контратак, которыми не столько надеются отбить какую-то территорию или важные населенные пункты, сколько пытаются временно задержать продвижение ВС РФ. Однако такие контратаки могут привести к тому, что дальнейшее продвижение ВС РФ будет идти уже «на плечах» ВСУ.

    Комментарии (10)
    19 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    El Mundo: Литовские наемники ВСУ сбежали с тренировки реального боя

    El Mundo: Литовские наемники ВСУ отказались проходить боевую тренировку

    El Mundo: Литовские наемники ВСУ сбежали с тренировки реального боя
    @ Capt. John Farmer/Planet Pix/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Семь литовских наемников отказались от тренировок в зоне СВО, испугавшись интенсивной имитации боя, пишет El Mundo.

    Семь литовских наемников, проходивших обучение в составе ВСУ, отказались участвовать в тренировке, имитирующей реальные боевые действия, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на прошлой неделе в зоне спецоперации, где всего четырнадцать добровольцев из Литвы были зачислены на курсы по борьбе с беспилотниками и эвакуации под обстрелом.

    Добровольцев разделили на две группы по семь человек. Для первой из них организовали занятие, максимально приближенное к реальным условиям боя – по данным El Mundo, это было сделано, чтобы протестировать их готовность действовать на пределе возможностей.

    После того как вторая группа увидела, как проходят эти тренировки, все семь человек отказались принимать в них участие, сообщает издание. В El Mundo отмечают, что этот случай стал неожиданным казусом для организаторов подготовки, поскольку наемники испугались уровня опасности даже на тренировочном этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что около 20 тыс. иностранных наемников приняли участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

    Самое большое число наемников являются гражданами стран Латинской Америки, в первую очередь Колумбии.

    Комментарии (10)
    19 февраля 2026, 18:08 • Видео
    Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 14:46 • Новости дня
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии подготовила список условий для России по конфликту на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    Глава евродипломатии Кая Каллас передала странам Евросоюза документ со списком требований к России по ситуации на Украине, пишет RT со ссылкой на Telegram-канал «СТРАНА.ua».

    В этом документе говорится, что «мира в Украине не может быть» без участия ЕС и учета его ключевых интересов.

    Среди основных требований – сокращение численности российских войск вместе с украинской армией, запрет на военное присутствие России в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении, а также выплаты «репараций» и проведение «демократизации» общества. Каллас подчеркнула, что эти условия должны обязательно учитываться в процессе переговоров.

    Европейские дипломаты считают этот перечень слишком максималистским и отмечают, что он отражает крайний взгляд ЕС на то, что должна предпринять Россия. Ожидается, что обсуждение письма Каллас состоится на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 23 февраля.

    Ранее Каллас получила премию газеты Politico за худший «покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, где она не сумела скрыть раздражения после выступлений представителей США.

    А до этого МИД России уже комментировал предложение Каллас о формировании списка требований Евросоюза к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы на Украине могут подорвать влияние Каллас и привести к ее отставке, если новый лидер Украины подпишет мирное соглашение.

    Комментарии (13)
    19 февраля 2026, 11:38 • Новости дня
    Bloomberg: Замедление Telegram нарушило связь в российских войсках на Украине
    Bloomberg: Замедление Telegram нарушило связь в российских войсках на Украине
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на Украине столкнулись с перебоями в коммуникациях из-за ограничений Starlink и замедления мессенджера Telegram, сообщает Bloomberg.

    Российские военные на Украине испытывают серьезные затруднения в коммуникации из-за ограниченного доступа к интернет-системе Starlink и ужесточения контроля над мессенджером Telegram. По данным проармейских каналов, поддержанных украинскими и европейскими дипломатами и аналитиками, эти ограничения нарушили работу на передовой и затруднили проведение операций, сообщает Bloomberg.

    Глава SpaceX Илон Маск заявил в начале февраля, что компания успешно ограничила несанкционированное использование Starlink российскими войсками. Российские военные ранее использовали терминалы для связи и управления дронами, но теперь оказались отрезаны от сервиса.

    Министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что украинские терминалы продолжают работать, и поблагодарил SpaceX за оперативное вмешательство. При этом российский регулятор Роскомнадзор с 10 февраля ввел новые ограничения на Telegram, вызвав недовольство среди военнослужащих, использующих его для связи.

    Европейские дипломаты считают, что перебои в коммуникациях значительно повлияли на эффективность российских войск, а в НАТО заявили, что недавние успехи украинцев стали возможны благодаря потере доступа россиян к Starlink. Институт изучения войны отметил, что перебои особенно осложнили использование дронов, на которые приходится около 60% огневого воздействия по линии фронта.

    В свою очередь, власти России заявляют, что перебои со Starlink не затронули систему боевого управления, а командные пункты обеспечены отечественными средствами связи.

    Однако западные оценки указывают на рост потерь российских войск, а также на привлечение новых иностранных наемников из ряда стран.

    Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что доступ к Telegram в зоне спецоперации останется без ограничений.

    Минобороны отметило, что отключение Starlink не повлияло на эффективность войск беспилотных систем. В Минцифры сообщили, что иностранные спецслужбы используют полученные данные через Telegram в боевых действиях против Вооруженных сил России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает возможным использование Telegram для обеспечения фронтовой связи.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (29)
    20 февраля 2026, 01:35 • Новости дня
    Генштаб в связи с опытом СВО рассказал о новых тенденциях в боевых действиях

    Генерал Рудской: На поле боя появились зоны сплошного огневого поражения

    Генштаб в связи с опытом СВО рассказал о новых тенденциях в боевых действиях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Опыт СВО демонстрирует новые тенденции в ведении боевых действий, например, появились зоны сплошного огневого поражения до 15 км перед передним краем, атакующие действия ведутся малыми группами, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Рудской отметил, что опыт специальной военной операции выявил новые тенденции, главная из которых – «значительный рост применения робототехнических комплексов воздушного, морского и наземного базирования», пишет «Красная звезда».

    Рудской отметил, что ударные беспилотники по эффективности сопоставимы с традиционной артиллерией. По его словам, значительная часть потерь противника приходится на FPV-дроны.

    «Еще одной особенностью боевых действий стало появление зон сплошного огневого поражения. Это полоса перед передним краем глубиной до 15 км, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счет массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения. В этих зонах идет «охота» как за образцами вооружения и военной техники, так и за живой силой», – рассказал он.

    Однако, подчеркнул Рудской, такого рода вызовы актуальны и для российских войск. В этих условиях российские войска совершенствуют структуру штурмовых подразделений, делая ставку на действия малых мобильных групп, которые быстро перебрасываются к линии соприкосновения.

    Для защиты атакующих активно используются подразделения беспилотных систем, войсковой ПВО с FPV-перехватчиками, а также средства радиоэлектронной борьбы, артиллерия, аэрозольные и инженерные подразделения. Все средства интегрированы в единую систему разведки и поражения.

    Кроме того, отмечается рост значения автоматизированных систем управления и космических средств разведки, связи и навигации, что позволяет ускорить принятие решений на поле боя.

    Рудской подчеркнул, что в перспективе вооруженная борьба будет развиваться за счет широкого использования робототехники и высокоточного оружия. Интеграция искусственного интеллекта повысит скорость обработки данных и принятия решений, однако ключевая роль в управлении войсками и применении сил остается за человеком.

    По его словам, преимущество на поле боя получает та сторона, которая быстрее внедряет и масштабирует эффективные инновации, однако новые технологии лишь усиливают потенциал войск и снижают потери, а не заменяют главную роль командиров в организации боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рудской сообщил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к российским войскам, вооруженные силы Украины за время СВО потеряли более 1,5 млн человек.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 10:28 • Новости дня
    Зеленский: На переговорах больше прогресса по военным вопросам
    Зеленский: На переговорах больше прогресса по военным вопросам
    @ Michael Bihlmayer/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Во время трехсторонней встречи в Швейцарии участники смогли существенно продвинуться в обсуждении военных механизмов мониторинга прекращения огня, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале , что на переговорах в Швейцарии обсуждались два направления: военное и политическое. Владимир Зеленский отметил, что стороны приблизились к завершению переговоров именно на военном треке, поскольку обсуждались детали и технические аспекты будущей миссии по мониторингу прекращения огня.

    По словам Зеленского, американская сторона будет играть ведущую роль в мониторинге, однако Киев настаивает на необходимости присутствия европейских представителей. Он отметил, что обсуждение роли европейцев оказалось сложным, но для Украины их участие имеет важное значение.

    «Важно, что у нас есть американские партнеры. Но я то и дело подчеркиваю, что, по моему мнению, нам также нужны европейские представители», – заявил Зеленский.

    По итогам встречи на военном треке стороны оказались ближе к согласованию проекта с полным перечнем деталей по организации мониторинга сразу после возможного прекращения огня, отметил глава киевского режима.

    Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров в Женеве нельзя считать достаточными.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) отметил ошибкой начало переговоров с Россией без представителей Евросоюза.

    В Женеве прошли двухдневные трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми, но носили деловой характер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие промежуточные итоги есть у женевских переговоров.

    Комментарии (4)
    19 февраля 2026, 13:19 • Новости дня
    Мерц назвал условие завершения конфликта на Украине

    Мерц заявил о продолжении конфликта на Украине до истощения одной из сторон

    Tекст: Вера Басилая

    Боевые действия на Украине завершатся только после существенного ослабления одной из сторон, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Мерц заявил, что конфликт на Украине завершится лишь тогда, когда одна из сторон будет истощена в военном или экономическом отношении, передает РИА «Новости».

    Канцлер Германии подчеркнул, что не верит в возможность скорого урегулирования ситуации дипломатическим путем.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что только размещение американских войск на Украине может гарантировать долгосрочную безопасность страны после конфликта.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине и до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию.

    Также Сергей Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 01:17 • Новости дня
    Атака ВСУ на Севастополь привела к гибели мужчины
    Атака ВСУ на Севастополь привела к гибели мужчины
    @ Департамент здравоохранения Севастополя/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе в результате атаки украинских беспилотников погиб мужчина, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «Силы ПВО и нашего Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Уже сбито 16 БПЛА», – сообщил Развожаев в Telegram.

    Развожаев подчернкул, что отбоя воздушной тревоги не было, жителям рекомендуется оставаться в укрытиях или безопасных местах.

    В результате атаки погиб мужчина, который находился на улице в районе Камышового шоссе. Он получил осколочные ранения головы и грудной клетки. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место, однако спасти пострадавшего не удалось. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    По предварительным данным Спасательной службы Севастополя, выбиты стекла в двух многоквартирных домах, а также повреждены шесть частных домовладений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Севастополь подвергся воздушной атаке ВСУ. Сочи также атаковали беспилотники.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 23:24 • Новости дня
    Севастополь подвергся воздушной атаке ВСУ
    Севастополь подвергся воздушной атаке ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе объявлена воздушная тревога в связи с атакой ВСУ, работают системы ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО.», – говорится в сообщении губернатора в Telegram.

    Жителям рекомендовали не выходить на открытые пространства и соблюдать все меры безопасности до окончания тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четырех часов системы противовоздушной обороны уничтожили более 30 украинских беспилотников в разных регионах страны, включая Краснодарский край и Крым.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 13:45 • Новости дня
    Офицер «Днепра» раскрыл цели ударных БПЛА ВСУ на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Изучив полетные контроллеры сбитых украинских БПЛА, российские военные выясняют, что ВСУ направляют их на промышленные объекты, порты, карьеры и заводы по производству бетона, сообщил начальник противовоздушной обороны подразделения группировки «Днепр» с позывным «Сидор».

    По его словам, российские военные, анализируя полетные контроллеры сбитых украинских беспилотников, определяют, что ВСУ направляют их на удары по промышленным объектам и инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    «Сидор» сообщил, что маршруты, высота и скорость полета БПЛА закладываются заранее и не корректируются во время полета.

    По его словам, после сбития дронов специалисты извлекают их полетные контроллеры и выясняют конкретные цели. Среди них – промышленные объекты, карьеры, порты и небольшие бетонные заводы, а также инфраструктурные объекты в Крыму. «Там, допустим, на Крым, на такие объекты как порты... Тоже по объектам по промышленным. Таким как бетонные заводы небольшие цель была», – отметил офицер.

    Он уточнил, что на крупные промышленные объекты ВСУ запускают сразу несколько эшелонов ударных БПЛА. Командир пояснил: «Допустим, с первого эшелона сбили, второй эшелон – время. Что сбили в первом эшелоне, что сбили во втором эшелоне – цель одна».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за ночь нейтрализовали 113 беспилотников, запущенных ВСУ.

    В результате атаки беспилотников на Брянскую область пострадали мирные жители.

    В Ленинградской области за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Медведев заявил о цели СВО обеспечить мир на десятилетия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Свердловскую область заявил, что ключевая задача спецоперации – долгосрочное обеспечение стабильности и мира в стране.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Свердловскую область сделал заявление о стратегических целях специальной военной операции, передает ТАСС.

    По его словам, главная цель СВО заключается в обеспечении мира, стабильности и спокойного развития России на десятилетия вперед. Медведев отметил, что, несмотря на продолжающуюся спецоперацию, в стране идет технологическое развитие и прогресс.

    Он подчеркнул: «Самое важное, что есть в нашей стране, слава Богу, что идет развитие <…>, технологическое развитие продолжается. Но продолжается и специальная военная операция, которая безусловно будет доведена до конца. А цель <…> – обеспечить мир, стабильность и спокойное развитие нашей страны на десятилетия вперед».

    В рамках визита Медведев посетил завод «Уральские локомотивы» – одну из крупнейших промышленных площадок региона и лидирующего производителя железнодорожного подвижного состава в России. Ожидается, что он осмотрит несколько цехов предприятия и встретится с коллективом завода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российские военнослужащие сегодня защищают суверенитет страны, который включает независимость внешней политики и самостоятельность во внутренних вопросах.

    Медведев выступил с предложением рассмотреть возможность создания отдельного министерства для поддержки ветеранов спецоперации на Украине, ссылаясь на зарубежный опыт.

    Он отметил, что страны, желающие поражения России и оказывающие военную помощь, становятся ее врагами.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по хранилищу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы, десять снарядов американской РСЗО HIMARS и 301 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 115 432 беспилотника, 650 ЗРК, 27 768 танков и других бронемашин, 1 668 боевых машин РСЗО, 33 376 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 769 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, ранее в четверг «Искандер» нанес удар по месту хранения украинских БПЛА в Черниговской области.

    Накануне ВС России также поразили используемые ВСУ объекты энергетики.

    А днем ранее ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам энергетики Украины.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 22:53 • Новости дня
    Работавший в Донбассе итальянский журналист Лучиди задержан в Турции

    Полиция Стамбула задержала итальянского журналиста с гражданством России Лучиди

    Tекст: Антон Антонов

    Работавший в Донбассе итальянский военкор Андреа Лучиди, который получил российское гражданство, был задержан вместе с другими иностранными журналистами в Стамбуле, сообщил МИД Италии.

    Лучиди находился в Турции и был задержан вместе с коллегами других национальностей, после чего их доставили в центр депортации недалеко от Стамбула, где они предположительно сейчас содержатся, передает РИА «Новости».

    Итальянское внешнеполитическое ведомство уточнило, что генконсульство Италии в Стамбуле внимательно следит за ситуацией и поддерживает контакт с местными властями, чтобы гарантировать консульскую поддержку Лучиди как гражданину Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский военный корреспондент Лучиди, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, получил российское гражданство в январе 2025 года.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 13:04 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1265 военных

    Tекст: Мария Иванова

    Войска России продвинулись на нескольких направлениях, заняв более выгодные позиции и нанеся значительный урон формированиям ВСУ, потерявшим за сутки до 1270 человек и военную технику.

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Писаревки, Березы, Михайловки и Мирополья Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Казачьей Лопани, Верхней Писаревкт, Колодезного, Ветеринарного, Анискино и Терновой.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, две бронемашины, шесть артиллерийских орудий, две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Лесной Стенкой, Петровкой, Новоосиново Харьковской области и Брусовкой Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, танк, бронемашину и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Белокузьминовки, Кондратовки, Константиновки и Артема ДНР.

    Противник потерял свыше 115 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Анновки, Белозерского, Новоалександровки, Сергеевки, Водянскои ДНР, Новопавловки, Гавриловки и Райполя Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 350 военнослужащих и три бронемашины.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Воскресенка, Комсомольского, Воздвижевки, Самойловки, Барвиновки, Верхней Терсы Запорожской области, Великомихайловки, Александровки и Покровского Днепропетровской области.

    Противник потерял до 375 военнослужащих, семь бронемашин, две боевые машины РСЗО, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Харьковку и запорожское Криничное.

    На этой неделе они также освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 19:57 • Новости дня
    Медведев заявил о полной самостоятельности России в оснащении СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В условиях, когда страны Запада оказывают поддержку Киеву, Россия самостоятельно обеспечила себя всем необходимым для СВО, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время отчетно-программного форума партии.

    Россия самостоятельно обеспечивает себя всем необходимым для проведения специальной военной операции, тогда как киевскому режиму оказывает поддержку весь мир, передает ТАСС. Медведев отметил, что СВО полностью изменила отношение к беспилотной авиации, и страна быстро достигла значимых результатов в этой сфере.

    Он поблагодарил всех, кто работает над созданием инноваций, подчеркнув вклад как крупных предприятий, так и небольших гаражных производств.

    В ходе выступления Медведев заявил: «Понятно, нашему врагу сейчас помогает весь мир, а мы в одиночку это делаем. Хочу сказать большое спасибо всем, кто трудится на этом направлении, начиная от крупных производств и заканчивая гаражными разными производствами, потому что там создаются новации, которые впоследствии используются и в больших производствах».

    Ранее Медведев назвал Владимира Зеленского полезным идиотом и отметил сокращение территории страны при его правлении.

    Медведев заявил, что ключевая задача спецоперации – долгосрочное обеспечение стабильности и мира в стране. Он также отметил, что несмотря на фактически развернутую блокаду, Россия осваивает самостоятельное производство и формирует уникальные компетенции для будущего развития.

    Комментарии (0)
    Главное
    Генштаб в связи с опытом СВО рассказал о новых тенденциях в боевых действиях
    Еврокомиссар назвал несерьезными заявления о слабой России
    Российский ски-альпинист Филиппов завоевал первую медаль на ОИ-2026
    Эрдоган заявил о планах Турции по постройке авианосцев
    Эксперт раскрыл механизм доступа западных спецслужб к перепискам в Telegram
    Актер Сапрыкин устроил пьяный дебош на съемках
    Москвички назвали «ред-флаги» для мужчин в возрасте 30+

    Газовые амбиции США оказались вредоносными для американцев

    Амбициозные планы США по бурному экспорту СПГ сделают американцев беднее, а американскую экономику – слабее. Еще недавно об этом говорили как о нестрашной страшилке, а теперь это обретает вполне конкретные очертания. 2025 год и эта зима показали, что опасность вполне реальная. Действия Вашингтона спасению ситуацию могут сильно не понравиться Европе, зато для России это будет иметь неплохой исход. Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Морозы показали Польше цену разрыва торговли с Россией

    До двух тысяч рублей в сутки вынуждены платить сегодня многие польские семьи за отопление. Поляки винят за это и аномальные морозы, и политику Евросоюза, но главное – собственное правительство, де-факто поставившее их в подобное положение. Каким образом это произошло и причем тут разрыв торговли Польши с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации