ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по складам горючего, местам предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы, 11 снарядов американской РСЗО HIMARS и 155 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 115 131 беспилотник, 650 ЗРК, 27 754 танка и других бронемашин, 1666 боевых машин РСЗО, 33 347 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 691 единица спецтехники.

Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам энергетики Украины.

До этого ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.

В минувшие выходные ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.