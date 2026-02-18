Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.0 комментариев
ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, используемым ВСУ.
Кроме того, удары наносились по складам горючего, местам предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы, 11 снарядов американской РСЗО HIMARS и 155 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 115 131 беспилотник, 650 ЗРК, 27 754 танка и других бронемашин, 1666 боевых машин РСЗО, 33 347 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 691 единица спецтехники.
Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам энергетики Украины.
До этого ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.
В минувшие выходные ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.