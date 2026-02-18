Жителя Мурманской области осудили на 12 лет за госизмену

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве уточнили, что молодому человеку было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет в колонии строгого режима, а также дополнительное ограничение свободы на один год. В качестве доказательства его вины служили сведения, что в 2024-2025 годах он собирал через интернет данные о местах дислокации военных объектов в Мурманской области и передавал их через мессенджер представителям украинской разведки, передает ТАСС.

Прокуратурой Мурманской области поддержано государственное обвинение в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее сообщалось, что проживающего в Алтайском крае россиянина отправили под стражу по делу о госизмене, по версии следствия, мужчина сообщал СБУ о передвижении армейских колонн в регионе.

В четверг в Крыму осудили мужчину, который по заданию СБУ готовил теракт.

До этого в Керчи арестовали экс-сотрудника СБУ, его обвинили в распространении призывов к атакам дронов на Красную площадь.