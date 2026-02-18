Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.2 комментария
Жителя Мурманской области осудили на 12 лет за госизмену
Житель Мурманской области получил 12 лет колонии строгого режима за передачу данных о военных объектах региона сотруднику украинской разведки, сообщили в региональной прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что молодому человеку было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет в колонии строгого режима, а также дополнительное ограничение свободы на один год. В качестве доказательства его вины служили сведения, что в 2024-2025 годах он собирал через интернет данные о местах дислокации военных объектов в Мурманской области и передавал их через мессенджер представителям украинской разведки, передает ТАСС.
Прокуратурой Мурманской области поддержано государственное обвинение в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Ранее сообщалось, что проживающего в Алтайском крае россиянина отправили под стражу по делу о госизмене, по версии следствия, мужчина сообщал СБУ о передвижении армейских колонн в регионе.
В четверг в Крыму осудили мужчину, который по заданию СБУ готовил теракт.
До этого в Керчи арестовали экс-сотрудника СБУ, его обвинили в распространении призывов к атакам дронов на Красную площадь.