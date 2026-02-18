  • Новость часаГлава МИД Эстонии поддержал размещение ядерного оружия НАТО в стране
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Глава МИД Эстонии поддержал размещение ядерного оружия НАТО в стране
    Сын Трампа занялся производством военных дронов
    Умерла последняя выжившая пассажирка «Титаника»
    Белгород подвергся ракетному обстрелу
    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве
    Зеленский ввел санкции против Лукашенко
    ЕС задумался об экономическом спасении приграничных с Россией регионов
    Опрос: Каждый пятый европеец предпочел диктатуру демократии
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Момент слабости сделал Запад сговорчивее

    Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    37 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    3 комментария
    18 февраля 2026, 11:36 • Экономика

    Чем обернется энергетический шантаж Украины

    Энергетический шантаж Украины толкает Венгрию и Словакию на крайние меры

    Чем обернется энергетический шантаж Украины
    @ ANDREI LIANKEVICH/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Самофалова

    Энергетическим шантажом назвали действия Украины, которая все-таки прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Пострадавшие Венгрия и Словакия не хотят идти на поводу у Киева – и уже нашли альтернативный путь доставки российской нефти. Чего хочет добиться Украина своим шантажом, что это за новый маршрут и как он перекроит поставки нефти?

    После остановки Украиной транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, эти страны обратились за помощью к Хорватии. В прошлом году по этому трубопроводу было прокачено 9,2 млн российской нефти.

    Украина перестала транспортировать нашу нефть еще в конце января 2026 года из-за ремонтных работ. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо уверяет, что располагает сведениями, что ремонтные работы должны были уже давно завершиться. Поэтому он обвинил Украину в политическом давлении через нефть. Кремль согласился с Фицо, что нефть стала шантажом в руках Украины.

    Фицо прямо указывает на то, что если Венгрия согласится поддержать кандидатуру Украины в качестве нового члена ЕС, то нефть снова начнет течь по «Дружбе». Однако Венгрия сильно против.

    «Саботаж Украины подогревается поддержкой истеблишмента Еврокомиссии и происходит на фоне согласования 20-го пакета санкций, который направлен против экспорта российских углеводородов. Ситуация с транзитом нефти явно вышла за рамки технической проблемы и используется как инструмент давления в более крупном политическом противостоянии», – говорит Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии.

    «Украина откровенно шантажирует Венгрию и Словакию, чтобы они не препятствовали выделению финансирования со стороны Евросоюза и вступлению Украины в Евросоюз, если такая договоренность будет достигнута. Все понимают, что дело тут не в техническом повреждении газопровода «Дружба», если оно вообще было, потому что сейчас труба рабочая», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    В ответ Венгрия и Словакия хотят показать, что у них есть альтернатива украинскому транзиту. Поэтому они обратились с предложением к Хорватии получать российскую нефть морским путем через хорватский порт, а далее по нефтепроводу в Венгрию, Словакию и, скорее всего, в Сербию, которая тоже лишилась нефти по «Дружбе» из-за украинского шантажа. Министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что его страна готова помочь Венгрии и Словакии с поставками российской нефти, так как не хочет поставить под угрозу топливное снабжение Центральной Европы, но будет действовать в рамках законодательства Евросоюза (ЕС) и правил Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). А с этим как раз есть сложности.

    В санкциях Евросоюза прописан запрет с 5 декабря 2023 года импортировать российскую нефть морским транспортом, но если возникает угроза топливной безопасности какой-то страны – члена Евросоюза, то может быть выдано исключение из-под этих санкций. Венгрия и Словакия хотят воспользоваться этим пунктом, говорит Юшков. Подобные исключения из санкций ЕС уже выдавал раньше Болгарии и Хорватии на закупку нефтепродуктов из России.

    «Что касается американских санкций, то они не могут запретить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть в целом. Но американские санкции действуют против конкретных нефтяных компаний – например, против «Лукойла». Однако для венгерской MOL это не проблема, так как она получила исключения от США и может покупать лукойловскую нефть без особых проблем. Поэтому главное, чтобы ЕС разрешил», – говорит Юшков.

    Однако как раз получить исключение из-под санкций от ЕС для поставки российской нефти морем будет сложно, потому что Брюссель, наоборот, хочет, чтобы Венгрия и Словакия отказались от российской нефти.

    «ЕС может настаивать на том, что Венгрия и Словакия таким же путем через Хорватию могут покупать другую нефть, не сильно заботясь о том, что это будет дороже и менее выгодно для европейских стран. И Чехия уже пошла по такому пути, отказавшись весной 2025 года от российской нефти – она начала получать другую нефть морем через Италию», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

    Про выгоду российской нефти ЕК слышать вряд ли захочет. Если ЕС не даст исключение из-под санкций для российской нефти, то Венгрии и Словакии придется покупать через Хорватию нероссийское сырье. «Наиболее реалистичным является сценарий, при которой Хорватия будет прокачивать в Венгрию нефть по трубопроводной системе JANAF (Adria), которая связывает Венгрию с хорватским портом Омишаль. Однако Хорватия вряд ли пойдет на прямое нарушение эмбарго: в отличие от Венгрии, официальный Загреб не противопоставляет себя Брюсселю. Поэтому, скорее всего, через Хорватию будут транспортировать сырье «нероссийских» производителей. На рынке нет недостатка в предложении, с учетом смягчения квот ОПЕК+», – говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

    «Это существенный удар для Венгрии и Словакии. Российская нефть выгодна по нескольким причинам. Во-первых, Россия продает ее с небольшим дисконтом к рыночной цене. Во-вторых, низкая цена создает возможности загружать НПЗ по полной и обеспечивать топливом не только внутренний рынок, но и экспортный, получая дополнительный доход. В-третьих, доставка по трубе из России – самая короткая и экономически выгодная», – говорит эксперт ФНЭБ. Любая другая нефть будет не только дороже изначально, но и иметь более высокие транспортные расходы по доставке.

    Юшков не исключает, что если Венгрии и Словакии придется в итоге покупать нероссийскую нефть, то им станет невыгодно загружать НПЗ на полную мощность, а излишков для экспорта нефтепродуктов и допдоходов больше не будет. Заводы станут работать только на внутренний рынок.

    «Поэтому не исключаю, что Венгрия и Словакия предпримут ответные шаги в сторону Украины. Например, они могут перекрыть поставки тех же самых нефтепродуктов на Украину. Более того, они могут прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину.

    В зимний отопительный сезон, когда и так не хватает газа, это будет болезненно для Украины. А по электроэнергии Украина и так находится на волоске от полного блэкаута. Однако отключение Украины от газа и электроэнергии – это самый крайний сценарий действий для Венгрии и Словакии», – говорит Юшков.

    Пока сложно судить, до какого градуса будет доведен этот нефтяной конфликт. Но заявления Венгрии и Словакии о том, что их стратегических резервов нефти должно хватить примерно на три месяца без украинского транзита не убедительны. «Думаю, что на три месяца резервов хватит лишь при определенном сниженном режиме переработки нефти на НПЗ и уменьшении потребления. Это скорее все-таки радикальный сценарий. Поэтому здесь большой вопрос, сколько реально они могут продержаться без импорта нефти», – полагает эксперт ФНЭБ.

    Если в ближайшее время не произойдет никакого прорыва в рамках переговоров по поставкам именно российской нефти, то Венгрии и Словакии придется уменьшать выпуск на своих нефтеперерабатывающих заводах, чтобы экономить запасы, заключает он.

    Главное
    Слуцкий назвал убогим уровень интеллектуального развития Зеленского
    Захарова пошутила о «неоплаченных счетах Марины Мнишек»
    Лукашенко назвал позором закупку свинины у России
    Стало известно о планах Мерца стать «европейским Карни»
    Суд в Омске приговорил подростков за поджог военного вертолета
    Божена Рынска описала разочарование жителей Латвии в НАТО
    Семья покойного баскетболиста Тиммы подала в суд на певицу Седокову

    Чем обернется энергетический шантаж Украины

    Энергетическим шантажом назвали действия Украины, которая все-таки прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Пострадавшие Венгрия и Словакия не хотят идти на поводу у Киева – и уже нашли альтернативный путь доставки российской нефти. Чего хочет добиться Украина своим шантажом, что это за новый маршрут и как он перекроит поставки нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    Перейти в раздел

    Как живет Куба в условиях тотальной блокады

    Вот уже несколько недель Куба живет в режиме полной топливной блокады, введенной Соединенными Штатами. Как это сказалось на жизни кубинцев и готовы ли они в таких условиях договариваться с Вашингтоном? Спецкор газеты ВЗГЛЯД пообщалась и с кубинской интеллигенцией, и с простыми людьми – и своими глазами оценила масштабы кубинского кризиса. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации