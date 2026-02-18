Чем обернется энергетический шантаж Украины

Энергетический шантаж Украины толкает Венгрию и Словакию на крайние меры

Tекст: Ольга Самофалова

После остановки Украиной транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, эти страны обратились за помощью к Хорватии. В прошлом году по этому трубопроводу было прокачено 9,2 млн российской нефти.

Украина перестала транспортировать нашу нефть еще в конце января 2026 года из-за ремонтных работ. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо уверяет, что располагает сведениями, что ремонтные работы должны были уже давно завершиться. Поэтому он обвинил Украину в политическом давлении через нефть. Кремль согласился с Фицо, что нефть стала шантажом в руках Украины.

Фицо прямо указывает на то, что если Венгрия согласится поддержать кандидатуру Украины в качестве нового члена ЕС, то нефть снова начнет течь по «Дружбе». Однако Венгрия сильно против.

«Саботаж Украины подогревается поддержкой истеблишмента Еврокомиссии и происходит на фоне согласования 20-го пакета санкций, который направлен против экспорта российских углеводородов. Ситуация с транзитом нефти явно вышла за рамки технической проблемы и используется как инструмент давления в более крупном политическом противостоянии», – говорит Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии.

«Украина откровенно шантажирует Венгрию и Словакию, чтобы они не препятствовали выделению финансирования со стороны Евросоюза и вступлению Украины в Евросоюз, если такая договоренность будет достигнута. Все понимают, что дело тут не в техническом повреждении газопровода «Дружба», если оно вообще было, потому что сейчас труба рабочая», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

В ответ Венгрия и Словакия хотят показать, что у них есть альтернатива украинскому транзиту. Поэтому они обратились с предложением к Хорватии получать российскую нефть морским путем через хорватский порт, а далее по нефтепроводу в Венгрию, Словакию и, скорее всего, в Сербию, которая тоже лишилась нефти по «Дружбе» из-за украинского шантажа. Министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что его страна готова помочь Венгрии и Словакии с поставками российской нефти, так как не хочет поставить под угрозу топливное снабжение Центральной Европы, но будет действовать в рамках законодательства Евросоюза (ЕС) и правил Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). А с этим как раз есть сложности.

В санкциях Евросоюза прописан запрет с 5 декабря 2023 года импортировать российскую нефть морским транспортом, но если возникает угроза топливной безопасности какой-то страны – члена Евросоюза, то может быть выдано исключение из-под этих санкций. Венгрия и Словакия хотят воспользоваться этим пунктом, говорит Юшков. Подобные исключения из санкций ЕС уже выдавал раньше Болгарии и Хорватии на закупку нефтепродуктов из России.

«Что касается американских санкций, то они не могут запретить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть в целом. Но американские санкции действуют против конкретных нефтяных компаний – например, против «Лукойла». Однако для венгерской MOL это не проблема, так как она получила исключения от США и может покупать лукойловскую нефть без особых проблем. Поэтому главное, чтобы ЕС разрешил», – говорит Юшков.

Однако как раз получить исключение из-под санкций от ЕС для поставки российской нефти морем будет сложно, потому что Брюссель, наоборот, хочет, чтобы Венгрия и Словакия отказались от российской нефти.

«ЕС может настаивать на том, что Венгрия и Словакия таким же путем через Хорватию могут покупать другую нефть, не сильно заботясь о том, что это будет дороже и менее выгодно для европейских стран. И Чехия уже пошла по такому пути, отказавшись весной 2025 года от российской нефти – она начала получать другую нефть морем через Италию», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

Про выгоду российской нефти ЕК слышать вряд ли захочет. Если ЕС не даст исключение из-под санкций для российской нефти, то Венгрии и Словакии придется покупать через Хорватию нероссийское сырье. «Наиболее реалистичным является сценарий, при которой Хорватия будет прокачивать в Венгрию нефть по трубопроводной системе JANAF (Adria), которая связывает Венгрию с хорватским портом Омишаль. Однако Хорватия вряд ли пойдет на прямое нарушение эмбарго: в отличие от Венгрии, официальный Загреб не противопоставляет себя Брюсселю. Поэтому, скорее всего, через Хорватию будут транспортировать сырье «нероссийских» производителей. На рынке нет недостатка в предложении, с учетом смягчения квот ОПЕК+», – говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

«Это существенный удар для Венгрии и Словакии. Российская нефть выгодна по нескольким причинам. Во-первых, Россия продает ее с небольшим дисконтом к рыночной цене. Во-вторых, низкая цена создает возможности загружать НПЗ по полной и обеспечивать топливом не только внутренний рынок, но и экспортный, получая дополнительный доход. В-третьих, доставка по трубе из России – самая короткая и экономически выгодная», – говорит эксперт ФНЭБ. Любая другая нефть будет не только дороже изначально, но и иметь более высокие транспортные расходы по доставке.

Юшков не исключает, что если Венгрии и Словакии придется в итоге покупать нероссийскую нефть, то им станет невыгодно загружать НПЗ на полную мощность, а излишков для экспорта нефтепродуктов и допдоходов больше не будет. Заводы станут работать только на внутренний рынок.

«Поэтому не исключаю, что Венгрия и Словакия предпримут ответные шаги в сторону Украины. Например, они могут перекрыть поставки тех же самых нефтепродуктов на Украину. Более того, они могут прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину.

В зимний отопительный сезон, когда и так не хватает газа, это будет болезненно для Украины. А по электроэнергии Украина и так находится на волоске от полного блэкаута. Однако отключение Украины от газа и электроэнергии – это самый крайний сценарий действий для Венгрии и Словакии», – говорит Юшков.

Пока сложно судить, до какого градуса будет доведен этот нефтяной конфликт. Но заявления Венгрии и Словакии о том, что их стратегических резервов нефти должно хватить примерно на три месяца без украинского транзита не убедительны. «Думаю, что на три месяца резервов хватит лишь при определенном сниженном режиме переработки нефти на НПЗ и уменьшении потребления. Это скорее все-таки радикальный сценарий. Поэтому здесь большой вопрос, сколько реально они могут продержаться без импорта нефти», – полагает эксперт ФНЭБ.

Если в ближайшее время не произойдет никакого прорыва в рамках переговоров по поставкам именно российской нефти, то Венгрии и Словакии придется уменьшать выпуск на своих нефтеперерабатывающих заводах, чтобы экономить запасы, заключает он.