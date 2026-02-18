Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.2 комментария
Российская делегация вернулась в отель в Женеве после переговоров
Российская делегация завершила переговоры с представителями США и Украины по вопросам урегулирования ситуации на Украине и вернулась в свой отель в Женеве.
Кортеж с российскими представителями прибыл к месту проживания сразу после переговоров. Обсуждения прошли в среду и были посвящены поиску путей урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».
Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве длились два дня, были тяжелыми и деловыми.
В Женеве проходил второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.
Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.