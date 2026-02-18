Российская делегация вернулась в отель в Женеве после переговоров

Tекст: Дарья Григоренко

Кортеж с российскими представителями прибыл к месту проживания сразу после переговоров. Обсуждения прошли в среду и были посвящены поиску путей урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве длились два дня, были тяжелыми и деловыми.

В Женеве проходил второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.