Зеленский опроверг сообщения о намерении огласить дату проведения выборов
Глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг сообщения о том, что он собирается объявить дату проведения выборов на Украине 24 февраля.
«Касаемо намерения объявить о выборах 24-го – первый раз слышу...», – заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что для проведения выборов необходимо обеспечить прекращение огня. Глава киевского режима отметил, что Украина готова к выборам, но их организация невозможна без гарантий безопасности для граждан.
Напомним, в декабре 2025 года необходимость выборов на Украине подчеркивал президент США Дональд Трамп.
После заявлений Трампа Зеленский сообщил, что готов провести выборы, если США и европейские союзники смогут обеспечить безопасность их проведения. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако дата новых выборов по-прежнему не объявлена.
Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский поручил Раде найти способ организации выборов на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений пока нет.