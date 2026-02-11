Tекст: Антон Антонов

На Харьковском направлении штурмовые отряды группировки «Север» продвинулись практически на всех участках фронта при поддержке артиллерии, авиации и расчетов БПЛА «Герань-2», сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

В районе Волчанских Хуторов авиация и ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили позиции ВСУ, российские штурмовики заняли два домовладения, продвинувшись на 150 м. На Хатненском участке фронта штурмовые группы «Северян» продвинулись на 300 м по лесополосам, а в лесу юго-западнее Симиновки захватили одну украинскую позицию, продвинувшись на 150 м. В районе Липцов и Старицы существенных изменений не произошло, однако артиллерия и FPV-дроны уничтожали огневые точки ВСУ.

На Сумском направлении российские войска продолжили продвижение по лесополосам, несмотря на тяжелые бои и попытки ВСУ вернуть утраченные позиции. В Сумском районе за сутки российские штурмовые группы продвинулись на восьми участках, в Краснопольском на пяти, а в Глуховском на четырех, с общим продвижением более 850 м.

На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не отмечено, но ударами «Гераней» уничтожены позиции расчетов БПЛА ВСУ.

В Черниговской области комбинированным ударом ОТРК «Искандер-М» и БПЛА «Герань» поражены места подготовки и запуска ударных дронов ВСУ в районе Жадово, откуда ранее осуществлялись атаки по российской территории.

«За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область. «Установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области – 107 реабр ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», –сказано в сообщении.