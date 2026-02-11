Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
«Северяне» уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир»
Группировка российских войск «Север» в Харьковской области уничтожила чешскую РСЗО «Вампир» вооруженных сил Украины, которая осуществляла обстрелы Белгородской области.
На Харьковском направлении штурмовые отряды группировки «Север» продвинулись практически на всех участках фронта при поддержке артиллерии, авиации и расчетов БПЛА «Герань-2», сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
В районе Волчанских Хуторов авиация и ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили позиции ВСУ, российские штурмовики заняли два домовладения, продвинувшись на 150 м. На Хатненском участке фронта штурмовые группы «Северян» продвинулись на 300 м по лесополосам, а в лесу юго-западнее Симиновки захватили одну украинскую позицию, продвинувшись на 150 м. В районе Липцов и Старицы существенных изменений не произошло, однако артиллерия и FPV-дроны уничтожали огневые точки ВСУ.
На Сумском направлении российские войска продолжили продвижение по лесополосам, несмотря на тяжелые бои и попытки ВСУ вернуть утраченные позиции. В Сумском районе за сутки российские штурмовые группы продвинулись на восьми участках, в Краснопольском на пяти, а в Глуховском на четырех, с общим продвижением более 850 м.
На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не отмечено, но ударами «Гераней» уничтожены позиции расчетов БПЛА ВСУ.
В Черниговской области комбинированным ударом ОТРК «Искандер-М» и БПЛА «Герань» поражены места подготовки и запуска ударных дронов ВСУ в районе Жадово, откуда ранее осуществлялись атаки по российской территории.
«За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область. «Установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области – 107 реабр ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», –сказано в сообщении.