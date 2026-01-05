Guardian напророчила Зеленскому крупные трудности в 2026 году

Tекст: Катерина Туманова

«Наступающий год также может оказаться сложным для Зеленского в политическом плане, поскольку пятилетний президентский срок, на который он был избран весной 2019 года, приближается к семилетнему рубежу», – пишет газета Guardian.

Кроме того, издание указывает на то, что с наступлением 2026 года многим солдатам ВСУ всё труднее найти что-то, что давало бы надежду на позитивное среднесрочное разрешение конфликта.

«На данный момент, в лучшем случае, украинские военные и общество смогут продолжать сопротивляться до тех пор, пока ситуация в России не ухудшится настолько, что Кремль, возможно, будет вынужден согласиться на переговоры на условиях, которые не потребуют капитуляции Украины. О худших сценариях лучше не думать», – отмечается в статье.

