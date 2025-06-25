Tекст: Вера Басилая

Роспатент зарегистрировал новый товарный знак Lada Yarus, передает РИА «Новости».

Заявка на регистрацию была подана 17 февраля 2025 года, а уже 25 июня ведомство приняло решение о регистрации, которая будет действовать до 2035 года.

Согласно документам, опубликованным в базе ведомства, информация о заявителе не раскрывается – это связано с соответствующим постановлением правительства России. Новый бренд может использоваться для выпуска и продажи автомобилей, комплектующих и различных аксессуаров для машин в России.

Таким образом, на рынке может появиться новая линейка продукции под маркой Lada Yarus, что может расширить присутствие бренда Lada в различных сегментах автомобильного рынка.

Ранее компания «АвтоВАЗ» представила новый кроссовер Lada Azimut на платформе Vesta на Петербургском международном экономическом форуме.

На этом же форуме презентовали новую версию Lada Aura для такси с традиционной желтой полосой и черными «шашками» на кузове.

До этого президенту Владимиру Путину показали предсерийный автомобиль «Лада Искра».

