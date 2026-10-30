Посадившему самолет в поле пилоту Белову повторно предъявили обвинение

Ущерб от посадки самолета в поле под Новосибирском оценили в 127 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Да, [мне предъявлено обвинение повторно]», – сообщил Белов ТАСС.

По оценкам правоохранительных органов, расходы на разбор воздушного судна и его обслуживание на поле составили 44 млн рублей. В эту сумму включены уборка снега, услуги частного охранного предприятия, аренда территории, установка забора и компенсация за потерю урожая. При этом сама авиакомпания ранее заявляла об отсутствии претензий к командиру экипажа.

Сумма материальных претензий к летчику выросла на 8 млн рублей и достигла 127 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сам обвиняемый сообщил об увеличении суммы материальных претензий по уголовному делу до 171 млн рублей. Летом пассажиры экстренно севшего в Новосибирской области самолета выразили поддержку Сергею Белову во время судебного заседания. В прошлом году сумму ущерба от аварийной посадки лайнера оценили в 118,9 млн рублей.