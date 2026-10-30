Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Посадившему самолет в поле пилоту Белову повторно предъявили обвинение
Ущерб от посадки самолета в поле под Новосибирском оценили в 127 млн рублей
Пилоту Сергею Белову, который в сентябре 2023 года экстренно посадил пассажирский лайнер в пшеничном поле в Новосибирской области, повторно предъявили обвинение в нарушении правил безопасности.
«Да, [мне предъявлено обвинение повторно]», – сообщил Белов ТАСС.
По оценкам правоохранительных органов, расходы на разбор воздушного судна и его обслуживание на поле составили 44 млн рублей. В эту сумму включены уборка снега, услуги частного охранного предприятия, аренда территории, установка забора и компенсация за потерю урожая. При этом сама авиакомпания ранее заявляла об отсутствии претензий к командиру экипажа.
Сумма материальных претензий к летчику выросла на 8 млн рублей и достигла 127 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сам обвиняемый сообщил об увеличении суммы материальных претензий по уголовному делу до 171 млн рублей. Летом пассажиры экстренно севшего в Новосибирской области самолета выразили поддержку Сергею Белову во время судебного заседания. В прошлом году сумму ущерба от аварийной посадки лайнера оценили в 118,9 млн рублей.