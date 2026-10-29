Алжир подбросил необычный вызов Африканскому корпусу

Tекст: Евгений Крутиков

Для Алжира это будет первым случаем отправки войск за пределы страны с 1973 года, когда небольшой алжирский контингент принимал участие в арабо-израильском конфликте.

У Алжира попросили помощи в борьбе с сепаратистами и джихадистами после попытки военного переворота в Нигере в конце августа. Тогда же он передал Нигеру четыре истребителя Су-30 и заправщик, а еще ранее направил в соседнюю страну боевые вертолеты и военное оборудование. А в ходе визита министра обороны Нигера Салифа Моди был подписан меморандум о военном сотрудничестве.

Теперь президент Алжира Абдельмаджид Теббун решил направить в Нигер подразделения Национальной народной армии. Речь идет о небольшом контингенте, который должен обеспечить безопасность нефтяных проектов алжирской государственной компании Sonatrach, которая работает у соседей через дочернюю компанию SIPEX.

А ведь еще в прошлом году отношения между двумя странам были ниже плинтуса. Дело в том, что сепаратисты-туареги и различные исламистские группировки действуют в приграничной зоне и часто отступают на территорию Алжира, где их не может достать авиация Нигера и Африканского корпуса ВС РФ. Эти банды неприятны и самому Алжиру, но открытых военных действий против его правительства они все же не ведут.

Кроме того, это труднодоступный регион за пустыней, и отправлять туда войска Алжиру сложнее, чем Нигеру. Контроль за ним возможен только через сеть небольших военных баз и фортов, которые французы пытались строить еще в начале ХХ века.

На границе двух стран регулярно происходили неприятные инциденты, которые всё усложняли. Например, в апреле 2025-го алжирская ПВО сбила малийский беспилотник, который гонялся за туарегами на своей территории. В результате три страны Сахеля – Мали, Нигер и Буркина-Фасо – из солидарности друг с другом одновременно отозвали из Алжира послов. Дело шло к обострению старого конфликта в пустыне, но попытка переворота в Нигере, как это ни парадоксально, разрядила напряженности между странами Сахеля с одной стороны и Алжиром с другой.

Глава Нигера Абдурахман Тчиани посетил Алжир, где подписал несколько прорывных соглашений в сфере безопасности и экономики. Важнейшим из проектов считают строительство Транссахарского газопровода протяженностью 4128 км, который сможет обеспечить Европе до 30 млрд кубометров газа в год. Он пройдет от города Варри на юге Нигерии, пересечет Нигер, дойдя до газового хаба Хасси-Мессауд в Алжире, откуда будет поступать на средиземноморские экспортные терминалы и трубопроводы, обслуживающие европейские рынки.

Парадокс ситуации в том, что на начальном этапе безопасность строительства обеспечивалась действиями в том числе Африканского корпуса ВС РФ.

У стран Сахеля традиционно непростые отношения с арабскими государствами Северной Африки. Мали и Нигер обвиняют, например, Марокко в поддержке террористов, что имеет под собой основания. Подразделения малийской армии неоднократно сталкивались с марокканскими войсками на границе с Мавританией, а на алжирской границе – с боевиками, пришедшими через пустыню с марокканских баз.

А на ливийском участке границы и вовсе царит хаос. Из-за этого ввод алжирских войск на территорию Нигера имеет еще один важный нюанс.

По пока официально не подтвержденной информации, алжирские войска могут занять форт Мадама – стратегическую позицию на севере Нигера примерно в 100 километрах от границы с Ливией у нагорья Тибести. Он был построен в 1931 году французскими колониальными властями как контрольно-пропускной и наблюдательный пункт на границе с тогда еще итальянской Ливией. Довольно долго он стоял заброшенным и больше напоминал живописные исторические развалины, нежели военный объект.

Но в 2010-х французы переоборудовали его в передовую военную базу в рамках провалившейся в итоге операции «Бархан». Она должна защитить страны Сахеля от все тех же джихадистов с сепаратистами, но в 2019 году французы ушли из Мадамы, а в конце концов из Сахеля вообще.

Сейчас Мадама – одна из важнейших позиций в пустынной зоне, контроль над которой дает преимущество любой из сторон конфликта. Но положение форта таково, что как база он более пригоден для контроля приграничных с Ливией территорией, так как отстоит от основной зоны боевых действий в пустыне.

По этой причине ни правительственная армия Нигера, ни российский Африканский корпус долгое время не проявляли к Мадаме никакого интереса.

Теперь туда якобы зайдут алжирцы, хотя эта позиция не связана с охраной газопровода и других экономических объектов, к которым имеет отношение Алжир. Тогда зачем?

На ливийской территории вблизи границы расположены полулегальные золотые рудники, которые контролируются (хотя и не полностью) отрядами маршала Халифы Хафтара. Это один из источников финансирования его армии, помимо газовых и нефтяных доходов.

Но контролировать рудники в центре Сахары сложно и само по себе затратно. Армии Хафтара до сих пор не удалось установить там полный периметр безопасности. И тут в дело вступили граждане еще одной соседней страны – Чада.

Неплохо вооруженные старатели и контрабандисты устраивают регулярные вылазки и грабят золотые рудники маршала Хафтара, а затем скрываются на территории Чада.

Поэтому маршал Хафтар неоднократно проявлял интерес к форту Мадама, занятие которого позволило бы ливийцам установить полный контроль над рудниками и пресечь вылазки нелегальных старателей. Но договориться с Нигером ему не удалось, в результате чего их отношения испортились.

Дошло до того, что сын маршала – Саддам Хафтар – освободил из ливийской тюрьмы в Бенгази лидера так называемого Фронта патриотического сопротивления, туарега Махмуда Саллаха. Эта группировка с 2009 года терроризировала пустынную зону севера Нигера и специализировалась на диверсиях на трубопроводах, урановых трассах и инфраструктуре китайских корпораций. А скрывались эти «патриоты», как правило, на территории Ливии.

В Нигере сочли такие действия Хафтара-младшего недружественным актом, тем более что незадолго до этого тот летал в Париж, где встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напоминает спланированную операцию с участием французских спецслужб, благо информации о получении за Саллаха какого-то выкупа не поступало.

Тем удивительнее, что ранее силы армии Хафтара в пограничном районе вели себя прилично и даже кооперировались с нигерцами по вопросам охраны границ, так как объективно в этом заинтересованы.

Некоторые сочли освобождение туарегского террориста личной инициативой амбициозного наследника, которого французы использовали втемную. Для них важно создать еще один очаг дестабилизации на севере Нигера, который Парижу стоит костью в горле.

И вот теперь в регионе обоснуются алжирские войска, которые не только получат возможность контролировать стратегический приграничный район, но и оказывать давление на войска Хафтара. А у Алжира и Ливии свои территориальные споры из-за нескольких приграничных газовых месторождений.

Сейчас Алжир получает стратегический плацдарм в регионе, где пересекаются интересы Нигера, Ливии и Чада. Все это только усилит трения и вряд ли будет содействовать улучшению ситуации.

То, что начиналось как «помощь братского алжирского народа братскому нигерскому», может вылиться в захват части территории Северного Нигера и взвинтить долгоиграющий конфликт в приграничной зоне в полноценную войну между несколькими странами при участии множества полубандитских группировок.

А разгребать все это так или иначе придется Африканскому корпусу ВС РФ. В силу того, что больше просто некому.