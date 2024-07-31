  • Новость часаРоссийские пограничники официально покинули аэропорт Звартноц в Ереване
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Писатель Додолев: В 2012 году Зеленский не знал украинского языка
    Харрис опередила Трампа по поддержке в большинстве колеблющихся штатах
    Госдума ввела прекращение гражданства за непостановку на воинский учет
    Иран назвал США соучастниками убийства главы ХАМАС
    МВД завило о резком росте выявлений фактов организации незаконной миграции
    Краснов: Теракты в «Крокусе» и Дагестане показали просчеты органов власти
    Субианто назвал Россию хорошим другом Индонезии
    Икону «Троица» Рублева поместили в капсулу из Германии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради хороших отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    6 комментариев
    31 июля 2024, 17:15 • В мире

    Совбез ООН подтвердил крупный африканский успех России

    Совбез ООН подтвердил крупный африканский успех России
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Крутиков

    Россия достигла крупной дипломатической и военно-политической победы: Совбез ООН снял санкции с Центральноафриканской Республики. Фактически таким образом признано окончание гражданской войны в этой стране. Закончить эту войну удалось при непосредственном российском участии, и это имеет значение для всего Черного континента и международного престижа России.

    Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию, отменяющую оружейное эмбарго в отношении правительства Центральноафриканской Республики (ЦАР). Документ был представлен в Совбезе Францией (Париж традиционно представляет все резолюции в Совбезе, касающиеся его бывших колоний) и был принят единогласно.

    Резолюция состоит из 13 пунктов, первый из которых «постановляет отменить оружейное эмбарго в отношении ЦАР, которое было введено резолюцией 2127 (2013) с внесенными в нее поправками и действие которого было продлено резолюцией 2693 (2023)». Вместе с тем в документе содержится запрет на поставки оружия, техники, а также «на техническую помощь, обучение, финансовую или иную помощь, связанную с военной деятельностью или с предоставлением, техническим обслуживанием или использованием любого оружия и связанных с ним материальных средств» действующим в стране вооруженным группировкам.

    «Ни для кого не секрет, что ситуация в ЦАР существенно улучшилась с 2013 года, когда были введены санкции по линии ООН. Важно, что сегодня СБ наконец-то признал эту объективную реальность и скорректировал санкционный режим», – сказал по итогам голосования постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Глава российского диппредставительства также отметил, что «принятое сегодня решение назрело уже давно». «Мы убеждены, что в дальнейшем нам необходимо более оперативно реагировать на эволюцию обстановки в государствах под санкциями СБ и адаптировать введенные ограничения. Неприемлемо дополнение рестрикций СБ незаконными односторонними ограничениями», – подчеркнул он.

    Санкции ООН в адрес ЦАР как государства были приняты в 2013 году после начала гражданской войны в ЦАР между коалициями условно христианских и условно мусульманских партий и племен. Практика «оружейных санкций» стала традицией со времен холодной войны, когда было принято считать, что если юридически ограничить приток оружия в конфликтный регион третьего мира, то скоро оно там закончится, и все вернутся к мирной жизни. Это не работало даже в 1970-х годах, только раздувало черный рынок вооружений и наемников (люди – тоже товар) и вздувало цены.

    В современном мире такого рода санкции и вовсе носят символический характер, но все-таки сильно ограничивают суверенитет страны, против которой вводятся. Например, та же ЦАР нуждается в законных формах укрепления своего суверенитета и безопасности, в число которых входят и юридически законные поставки в Банги вооружений. Теперь же ЦАР может полноценно обеспечивать безопасность и своей территории, и населения.

    Для некоторых членов международного сообщества такого рода санкции, продавливаемые через Совбез ООН, – орудие даже не военно-политического или дипломатического, а больше морального давления. Таким методом как бы «клеймят» неугодные режимы, и работать далее со странами с таким «клеймом» становится проблематично и осуждаемо. Смотрите, даже ООН на них санкции наложила. Предполагается при этом, что ООН – это нечто единое, и такие санкции вводятся единогласно. В детали голосований никто не вникает.

    Однако Россия и Китай несколько лет последовательно воздерживались при голосовании о дежурном продлении санкций против ЦАР. Дело в том, что речь шла об автоматическом продлении санкционного режима без его практического пересмотра. Теперь же резолюция снимает все ограничения с правительства ЦАР, но оставляет санкции против отдельных «незаконных вооруженных формирований». Это несомненный прогресс в позиции ООН, хотя постпред РФ Небензя специально указал на то, что требуется дополнительно снять и эти ограничения, просто потому что в ЦАР уже нет никаких «незаконных вооруженных формирований».

    Они саморазоружились. При помощи российских военных советников с 2021 года были разбиты основные силы обеих воевавших друг с другом группировок – «Селека» и «Антибалака». Та же участь постигла и группировки поменьше. При посредничестве РФ был заключен договор о прекращении огня, после чего на территории ЦАР не сложили оружие только небольшие группы «непримиримых». Но построены они были уже не на политической или религиозной основе, а в основном на регионально-племенной. А это уже совсем другая история.

    В последние два года российские советники и переговорные группы в ЦАР заняты, за редким исключением, уговорами этих «непримиримых». Практически каждую неделю приходят сообщения о том, что та или иная бывшая вооруженная группа сложила оружие и вернулась к мирной жизни.

    Делается это под гарантии российских военных советников, которые не только ведут переговоры, но и отвечают за интеграцию бывших боевиков и их командиров в государственную структуру ЦАР. Вожди могут не доверять правительству в Банги, но доверяют россиянам. Работа с вождями очень важна, поскольку их позиция может определить судьбу нескольких сотен человек. Работает специальная программа, по которой те племенные лидеры, которые хотят остаться «при власти», переформатируются в региональных чиновников, а их бывшие солдаты проходят переобучение и часто вливаются в правительственную армию.

    При этом в ЦАР продолжают действовать так называемые миротворческие силы ООН (МИНУСКА), доверие к которым разрушено полностью. Дело в том, что формируются они в основном из военных контингентов бедных стран Азии (Непал, Пакистан, Бангладеш), и их солдаты мотивированы исключительно заработком. В результате отмечаются случаи торговли оружием миротворцами, а также транспортировка оружия в пользу «непримиримых» в транспортах и в колоннах миротворцев.

    Были случаи, когда правительственные войска были вынуждены останавливать колонны МИНУСКА угрозой оружия. Последний такой случай был в начале июля с непальским контингентом. Распутывать подобные ситуации приходится также российским советникам. А миротворцы по факту превратились в дестабилизирующий фактор, что прямо противоположно самой идее их размещения.

    Можно предположить, что в самое ближайшее время мандат миротворческих сил ООН будет отозван за ненадобностью, поскольку самого события – гражданской войны – больше нет, а ЦАР после снятия санкций получила возможность самой заботиться о своей безопасности.

    При этом ЦАР демонстрирует значительные успехи в гуманитарной сфере и в восстановлении страны после десятилетий гражданской войны. Процесс разоружения бывших боевиков идет параллельно с воссозданием в конфликтных регионах системы образования и медицины. Сразу после разоружения группировки того или иного племени в этой зоне тут же появляются учителя и врачи, поступают вакцины от тропических болезней, уменьшается детская смертность. Искоренено рабство, улучшается ситуация с правами женщин, запрещены ранние браки. И все это сделано буквально за несколько лет.

    Российская сторона играет в происходящем улучшении самую важную роль. Во многих школах в ЦАР, и не только в столице, в качестве первого иностранного преподается русский язык, французский постепенно уходит из образовательной сферы, хотя такой цели никто не ставил. Резко увеличилось число студентов из ЦАР, которые приезжают в Россию на учебу.

    Но главное изменение, которое произошло в ЦАР, – само прекращение гражданской войны, которое было бы невозможным без российской помощи.

    В более широком контексте именно прекращение местных войн и конфликтов – главное, что нужно сегодня Африке. И Россия в ЦАР продемонстрировала и желание, и умение решать такие проблемы. Установление мира в ЦАР привело к восстановлению суверенитета страны, в том числе во внешней политике и дипломатии.

    Наличие такого взаимодействия, которое продемонстрировала в Африке Россия, во многом повлияло на позицию многих африканских политических сил, заявивших о своей ориентации на российскую модель развития в противовес тем формам неоколониализма, которые предлагала Франция и частично англосаксонские страны. Перед нами огромная победа российской дипломатии и в целом того курса, который был избран Москвой на Черном континенте. Снятие санкций с ЦАР – лишь наглядное подтверждение положительного результата этой работы, большая часть которой прошла для российского общественного мнения незаметно. Такого рода успехов России в Африке не отмечалось с советского времени.

    Главное
    В России продлили льготную ипотеку для IT-специалистов
    Суд в Москве прекратил дело о банкротстве польской нефтегазовой компании PGNiG
    В трансляции на сайте Олимпиады показали российский флаг
    Один из подсудимых участников «Азова» не дожил до приговора в Ростове-на-Дону
    В МИД назвали шантажом запрет Украины на транзит российской нефти
    Российские туристки застряли в Турции после избиения полицией
    Бузова приостановила свои выступления

    Банк России легализует криптовалюту для обхода санкций

    Проблемы с расчетами за импорт из-за вторичных санкций заставляют финансовые власти России действовать неординарно. Центробанк готов пойти на эксперимент и разрешить оплату внешних торговых операций криптовалютой. Госдума как раз приняла закон, дающий зеленый свет этому типу валют в России. Почему государства обычно не идут на торговлю криптовалютой? Подробности

    Перейти в раздел

    США втягивают Японию в западные военные блоки

    Вашингтон продолжает милитаризацию Японии и создает новое военное командование на территории этой страны. Параллельно с этим Япония в разы увеличила количество учений со странами НАТО и идет по пути «размывания» своего безъядерного статуса. В чем заключаются причины такой политики со стороны Токио и как к этому относиться России? Подробности

    Перейти в раздел

    Сражение за Торецк заставит ВСУ «сжигать» свою пехоту

    Вооруженные силы России с нескольких сторон приближаются к одному из важнейших логистических центров ВСУ в Донбассе – Торецку. В чем заключаются особенности боев в этом районе Донбасса, каково реальное значение Торецка для противника и о каких сроках операции по овладению городом может идти речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство Хании обнажило крупный провал иранской разведки

    В результате ракетного удара по Тегерану убит Исмаил Хания – один из лидеров ХАМАС и ключевых переговорщиков с Израилем. В чем заключались особенности этой атаки, кто за ней мог стоять и почему ответ на этот удар станет делом государственного престижа для властей Ирана? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Камала против Трампа: кто победит?

      Рейтинги двух основных кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалы Харрис – показывают, что борьба между ними будет жаркой. У кого больше шансов и уязвимых мест?

    • «Эта церемония сказала о Франции все»

      Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала скандальную церемонию открытия Олимпиады–2024. «Эта церемония сказала о нас все, – подчеркнула политик. Как ни странно, такое объяснение парижскому шабашу имеет право на существование.

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............