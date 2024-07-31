Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.8 комментариев
Совбез ООН подтвердил крупный африканский успех России
Россия достигла крупной дипломатической и военно-политической победы: Совбез ООН снял санкции с Центральноафриканской Республики. Фактически таким образом признано окончание гражданской войны в этой стране. Закончить эту войну удалось при непосредственном российском участии, и это имеет значение для всего Черного континента и международного престижа России.
Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию, отменяющую оружейное эмбарго в отношении правительства Центральноафриканской Республики (ЦАР). Документ был представлен в Совбезе Францией (Париж традиционно представляет все резолюции в Совбезе, касающиеся его бывших колоний) и был принят единогласно.
Резолюция состоит из 13 пунктов, первый из которых «постановляет отменить оружейное эмбарго в отношении ЦАР, которое было введено резолюцией 2127 (2013) с внесенными в нее поправками и действие которого было продлено резолюцией 2693 (2023)». Вместе с тем в документе содержится запрет на поставки оружия, техники, а также «на техническую помощь, обучение, финансовую или иную помощь, связанную с военной деятельностью или с предоставлением, техническим обслуживанием или использованием любого оружия и связанных с ним материальных средств» действующим в стране вооруженным группировкам.
«Ни для кого не секрет, что ситуация в ЦАР существенно улучшилась с 2013 года, когда были введены санкции по линии ООН. Важно, что сегодня СБ наконец-то признал эту объективную реальность и скорректировал санкционный режим», – сказал по итогам голосования постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Глава российского диппредставительства также отметил, что «принятое сегодня решение назрело уже давно». «Мы убеждены, что в дальнейшем нам необходимо более оперативно реагировать на эволюцию обстановки в государствах под санкциями СБ и адаптировать введенные ограничения. Неприемлемо дополнение рестрикций СБ незаконными односторонними ограничениями», – подчеркнул он.
Санкции ООН в адрес ЦАР как государства были приняты в 2013 году после начала гражданской войны в ЦАР между коалициями условно христианских и условно мусульманских партий и племен. Практика «оружейных санкций» стала традицией со времен холодной войны, когда было принято считать, что если юридически ограничить приток оружия в конфликтный регион третьего мира, то скоро оно там закончится, и все вернутся к мирной жизни. Это не работало даже в 1970-х годах, только раздувало черный рынок вооружений и наемников (люди – тоже товар) и вздувало цены.
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В современном мире такого рода санкции и вовсе носят символический характер, но все-таки сильно ограничивают суверенитет страны, против которой вводятся. Например, та же ЦАР нуждается в законных формах укрепления своего суверенитета и безопасности, в число которых входят и юридически законные поставки в Банги вооружений. Теперь же ЦАР может полноценно обеспечивать безопасность и своей территории, и населения.
Для некоторых членов международного сообщества такого рода санкции, продавливаемые через Совбез ООН, – орудие даже не военно-политического или дипломатического, а больше морального давления. Таким методом как бы «клеймят» неугодные режимы, и работать далее со странами с таким «клеймом» становится проблематично и осуждаемо. Смотрите, даже ООН на них санкции наложила. Предполагается при этом, что ООН – это нечто единое, и такие санкции вводятся единогласно. В детали голосований никто не вникает.
Однако Россия и Китай несколько лет последовательно воздерживались при голосовании о дежурном продлении санкций против ЦАР. Дело в том, что речь шла об автоматическом продлении санкционного режима без его практического пересмотра. Теперь же резолюция снимает все ограничения с правительства ЦАР, но оставляет санкции против отдельных «незаконных вооруженных формирований». Это несомненный прогресс в позиции ООН, хотя постпред РФ Небензя специально указал на то, что требуется дополнительно снять и эти ограничения, просто потому что в ЦАР уже нет никаких «незаконных вооруженных формирований».
Они саморазоружились. При помощи российских военных советников с 2021 года были разбиты основные силы обеих воевавших друг с другом группировок – «Селека» и «Антибалака». Та же участь постигла и группировки поменьше. При посредничестве РФ был заключен договор о прекращении огня, после чего на территории ЦАР не сложили оружие только небольшие группы «непримиримых». Но построены они были уже не на политической или религиозной основе, а в основном на регионально-племенной. А это уже совсем другая история.
В последние два года российские советники и переговорные группы в ЦАР заняты, за редким исключением, уговорами этих «непримиримых». Практически каждую неделю приходят сообщения о том, что та или иная бывшая вооруженная группа сложила оружие и вернулась к мирной жизни.
Делается это под гарантии российских военных советников, которые не только ведут переговоры, но и отвечают за интеграцию бывших боевиков и их командиров в государственную структуру ЦАР. Вожди могут не доверять правительству в Банги, но доверяют россиянам. Работа с вождями очень важна, поскольку их позиция может определить судьбу нескольких сотен человек. Работает специальная программа, по которой те племенные лидеры, которые хотят остаться «при власти», переформатируются в региональных чиновников, а их бывшие солдаты проходят переобучение и часто вливаются в правительственную армию.
При этом в ЦАР продолжают действовать так называемые миротворческие силы ООН (МИНУСКА), доверие к которым разрушено полностью. Дело в том, что формируются они в основном из военных контингентов бедных стран Азии (Непал, Пакистан, Бангладеш), и их солдаты мотивированы исключительно заработком. В результате отмечаются случаи торговли оружием миротворцами, а также транспортировка оружия в пользу «непримиримых» в транспортах и в колоннах миротворцев.
Были случаи, когда правительственные войска были вынуждены останавливать колонны МИНУСКА угрозой оружия. Последний такой случай был в начале июля с непальским контингентом. Распутывать подобные ситуации приходится также российским советникам. А миротворцы по факту превратились в дестабилизирующий фактор, что прямо противоположно самой идее их размещения.
Можно предположить, что в самое ближайшее время мандат миротворческих сил ООН будет отозван за ненадобностью, поскольку самого события – гражданской войны – больше нет, а ЦАР после снятия санкций получила возможность самой заботиться о своей безопасности.
При этом ЦАР демонстрирует значительные успехи в гуманитарной сфере и в восстановлении страны после десятилетий гражданской войны. Процесс разоружения бывших боевиков идет параллельно с воссозданием в конфликтных регионах системы образования и медицины. Сразу после разоружения группировки того или иного племени в этой зоне тут же появляются учителя и врачи, поступают вакцины от тропических болезней, уменьшается детская смертность. Искоренено рабство, улучшается ситуация с правами женщин, запрещены ранние браки. И все это сделано буквально за несколько лет.
Российская сторона играет в происходящем улучшении самую важную роль. Во многих школах в ЦАР, и не только в столице, в качестве первого иностранного преподается русский язык, французский постепенно уходит из образовательной сферы, хотя такой цели никто не ставил. Резко увеличилось число студентов из ЦАР, которые приезжают в Россию на учебу.
Но главное изменение, которое произошло в ЦАР, – само прекращение гражданской войны, которое было бы невозможным без российской помощи.
В более широком контексте именно прекращение местных войн и конфликтов – главное, что нужно сегодня Африке. И Россия в ЦАР продемонстрировала и желание, и умение решать такие проблемы. Установление мира в ЦАР привело к восстановлению суверенитета страны, в том числе во внешней политике и дипломатии.
Наличие такого взаимодействия, которое продемонстрировала в Африке Россия, во многом повлияло на позицию многих африканских политических сил, заявивших о своей ориентации на российскую модель развития в противовес тем формам неоколониализма, которые предлагала Франция и частично англосаксонские страны. Перед нами огромная победа российской дипломатии и в целом того курса, который был избран Москвой на Черном континенте. Снятие санкций с ЦАР – лишь наглядное подтверждение положительного результата этой работы, большая часть которой прошла для российского общественного мнения незаметно. Такого рода успехов России в Африке не отмечалось с советского времени.