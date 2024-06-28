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    28 июня 2024, 20:05 • В мире

    Как и зачем ЮАР помогает России

    Правда и победа
    Как и зачем ЮАР помогает России

    Tекст: Матвей Мальгин

    Южно-Африканская Республика намерена прислать в Россию, на предстоящий осенью саммит БРИКС в Казани, крупную делегацию во главе с президентом страны. Интерес ЮАР к развитию отношений имеет и политическую, и экономическую, и даже эмоциональную подоплеку. «ЮАР очень помогает России», – говорят эксперты и объясняют, с чем это связано.

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибудет на саммит БРИКС в Казани с большой делегацией, сообщил посол республики в РФ Мзувукиле Джефф Макетука. Саммит пройдет с 22 по 24 октября.

    «Рамафоса приедет на саммит БРИКС, в этом нет сомнений. Он не пропустил ни одной подобной встречи объединения. И эта будет иметь для ЮАР большое значение. И с президентом в Казань приедет большая делегация», – сказал дипломат. После недавнего избрания Рамафосы президентом ЮАР на новый срок Владимир Путин отправил лидеру ЮАР поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду увидеть его на саммите БРИКС в Казани. Теперь посол подтвердил, что этот визит состоится.

    Несмотря на все внутренние сложности и противоречия, ЮАР остается одной из крупнейших и быстрорастущих экономик Африки. Даже нефтедобывающие страны Черного континента, число которых увеличивается с улучшением качества геологоразведки, не демонстрируют такой устойчивости развития. Одно это делает ЮАР серьезным международным игроком, причем не только в экономическом смысле.

    Южная Африка активна в международной политике. Характерный пример – недавний иск ЮАР в Международный суд ООН против действий Израиля в Газе. Что касается БРИКС, то для ЮАР это, с одной стороны, инструмент входа в «большое» мировое сообщество. С другой – площадка, где никто не относится к далекой африканской стране со сложным прошлым как к младшему партнеру. В таком контексте Южная Африка даже в большей степени, чем Бразилия, заинтересована в более плотном участии в проектах БРИКС.

    Логика развития страны и ее амбиции подразумевают серьезный уровень самостоятельности. А это то, что совпадает с принципами внешней политики России и объединения стран БРИКС в целом. Тем более что БРИКС ни разу не была замечена во введении каких-либо дискриминационных мер по отношению к международным партнерам.

    «На момент включения ЮАР в БРИКС ее экономика в разы отличалась в меньшую сторону от экономик других стран – участниц объединения. Поэтому Претория придавала своему участию в БРИКС огромное значение. Для нее это вопрос не только престижа, но и развития экономики, усиления связей с Китаем, Россией, Индией и Бразилией, а также отношений по линии Юг – Юг», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Главные экономические проблемы ЮАР, как ни парадоксально, тесно связаны именно с постоянным ростом экономики страны. ЮАР не хватает энергетических мощностей. Страна живет в состоянии постоянного дефицита электроэнергии, в некоторых регионах электричество подается лишь на несколько часов в день.

    Выходом из ситуации правительство Рамафосы считает развитие атомной энергетики, в том числе и использования мини-АЭС. Претория надеется в этом вопросе на сотрудничество с Россией и напрямую, и в рамках БРИКС. Сообщалось, что Росатом обсуждает с ЮАР концепцию строительства плавучих АЭС.

    Такого рода контракты тянут за собой развитие сопутствующих отраслей – от строительной до сектора обслуживания. Этим, возможно, и обусловлена большая численность южноафриканской делегации на предстоящем саммите БРИКС в Казани – можно ожидать, что новая стадия сотрудничества между двумя странами и в рамках БРИКС будет связана не развитием какой-то отдельной отрасли, а примет системный характер.

    Тем не менее стоит учитывать сложные внутриполитические процессы, которые сейчас происходят в ЮАР. Правящая с 1992 года партия «Африканский национальный конгресс» (АНК), которую возглавляет президент Рамафоса, на недавних парламентских выборах ухудшила свои позиции. В результате при формировании правительственной коалиции АНК пришлось войти в ситуативный союз с «Демократическим альянсом» (ДА) – либеральной и прозападной партией. Настолько прозападной, что от ДА звучали даже слова в поддержку антироссийских санкций.

    «Усилилась оппозиция, прежде всего прозападная. И Рамафосе важно показать, что его курс на укрепление отношений с другими незападными странами приносит дивиденды», – объясняет Суслов еще одну цель предстоящего визита президента ЮАР в Россию.

    Ну и, конечно же, стране важно продемонстрировать региональное лидерство. Изначально, на момент вхождения в БРИКС, ЮАР была единственной африканской страной в объединении. Учитывая позиционирование БРИКС как некоего прообраза совета директоров многополярного мира, ЮАР выглядела в нем как представитель всей Африки.

    «Сейчас же БРИКС расширился, и там еще две африканские страны – Египет и Эфиопия. ЮАР не возражала против их членства – африканские страны всегда лоббируют друг друга в части увеличения представительства своего континента в международных институтах, – но понимала, что это своего рода вызов. Риск того, что Африки в БРИКС будет больше, а ЮАР – меньше. Поэтому Рамафосе нужно не просто усилить, а демонстративно усилить свою активность в рамках объединения», – считает Суслов.

    У руководства ЮАР по отношению к России есть не только политический и экономический прагматизм, но и выраженная эмоциональная составляющая. В стране помнят исторические связи с Советским Союзом и поддержку АНК Москвой в период апартеида. Например, генеральный секретарь АНК Фикиле Мбалула говорил, что в Южной Африке останутся верны России, чего бы это ни стоило.

    «Мы, Южная Африка, за Россию как за нашего друга, и мы не извиняемся за это... Мы никогда вас не бросим», – сказал Мбалула на прошедшем зимой в Москве форуме «За свободу наций». Он добавил, что в Южной Африке ради этих принципов готовы пожертвовать отношениями с другими партнерами.

    Можно воспринять эти слова как проявление вежливости или личного темперамента, или же просто как элемент политической риторики. Но ЮАР делом доказывает свою заинтересованность в дружбе с Россией.

    «ЮАР очень помогает России на международной арене. Поддержанием активных торгово-экономических и политических отношений с Москвой и недвусмысленно критическим отношением, например, к ордеру МУС в отношении президента Путина. Помогает тем, что в украинском конфликте не следует в фарватере Запада. ЮАР вместе с другими африканскими странами представила свой собственный план урегулирования еще в прошлом году, и он существенно отличается от украинско-западного подхода.

    Наконец, ЮАР помогает даже своей критикой политики США в отношении сектора Газа и Израиля. Эта критика высвечивает двойные стандарты западной линии и ослабляет авторитет США и коллективного Запада в глазах мирового большинства. В том числе и позиции по украинскому конфликту», – резюмирует Суслов.

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