ФТС: Россия заработала на западных санкциях 5 трлн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

За два года западные страны недополучили российских товаров на сумму 256,5 млрд долларов (почти 21 трлн рублей), подсчитало РИА «Новости» на основании открытых данных.

В то же время, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), благодаря торговле с дружественными странами, России удалось не только компенсировать эти потери, но и дополнительно заработать 30,9 млрд долларов (5 трлн рублей).

Больше всего от санкций пострадали поставки минералов (107 млрд долларов), драгоценностей (38 млрд) и металлов (20,7 млрд).

Меньше всего затронуты санкциями поставки продуктов растительного происхождения (638,5 млн долларов), жиров и масел (464,5 млн), тканей и одежды (325 млн) и предметов искусства (44 млн).

Ранее независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший сообщил, что Россия из-за санкций США теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была, ограничения ее только укрепили.