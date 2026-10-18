С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Силы ПВО за сутки сбили семь ракет «Фламинго» и 1256 дронов
Российские средства ПВО в течение суток уничтожили семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1256 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны.
Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны в Max.
Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 265 145 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 279 танков и других боевых бронированных машин, 1792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 750 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 74 862 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее силы ПВО за ночь уничтожили 1015 украинских БПЛА над 16 регионами.
В пятницу Минобороны показало удары «Гераней» по арсеналам ВСУ. В тот же день над Россией нейтрализовали 644 дрона ВСУ.