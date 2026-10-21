Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Путин: Американский наемник Хаббард находится в Пулково
Осужденный за наемничество в России гражданин США Стивен Хаббард находится в петербургском аэропорту Пулково, сообщил президент Владимир Путин.
«Он в аэропорту Пулково», – цитирует главу государства РИА «Новости».
Путин в среду в Константиновском дворце в Петербурге проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Стивен Хаббард, 73-летний уроженец штата Мичиган, с 2014 года проживал на Украине. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с окладом не менее тысячи долларов в месяц. Получив оружие и боеприпасы, он служил в украинских войсках до апреля 2022 года, когда его задержал российский военный.
В октябре 2024 года Мосгорсуд признал американца виновным в наемничестве и приговорил к шести годам и десяти месяцам лишения свободы. Мужчина признал свою вину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил Владимира Путина за освобождение американского наемника.
Во вторник президент США Дональд Трамп попросил российского лидера освободить американца. В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил посреднические усилия США по урегулированию украинского кризиса.