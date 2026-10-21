Путин: Американский наемник Хаббард находится в Пулково

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Он в аэропорту Пулково», – цитирует главу государства РИА «Новости».

Путин в среду в Константиновском дворце в Петербурге проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Стивен Хаббард, 73-летний уроженец штата Мичиган, с 2014 года проживал на Украине. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с окладом не менее тысячи долларов в месяц. Получив оружие и боеприпасы, он служил в украинских войсках до апреля 2022 года, когда его задержал российский военный.

В октябре 2024 года Мосгорсуд признал американца виновным в наемничестве и приговорил к шести годам и десяти месяцам лишения свободы. Мужчина признал свою вину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил Владимира Путина за освобождение американского наемника.

Во вторник президент США Дональд Трамп попросил российского лидера освободить американца. В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил посреднические усилия США по урегулированию украинского кризиса.