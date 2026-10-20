Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
Песков оценил посреднические усилия США по урегулированию кризиса на Украине
Песков заявил о необходимости срочного возобновления диалога России и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить обмен сигналами с Вашингтоном и высоко оценил посреднические усилия США по урегулированию конфликта на Украине.
Россия и США должны срочно возобновить диалог по вопросам стратегической стабильности и ядерного разоружения, передает РИА «Новости».
«Мы убеждены в этом. Мы неоднократно об этом говорили. На самых различных уровнях мы неоднократно возобновляли свое и подтверждали свое понимание необходимости срочного возобновления диалога по вопросам стратстабильности и ядерного разоружения. Это чрезвычайно важная тема», – сказал Песков.
По его словам, Москва намерена продолжить обмен сигналами с Вашингтоном по целому ряду важных тем. В Кремле надеются, что в ближайшее время американские переговорщики, в том числе спецпосланник США Стивен Уиткофф, смогут проинформировать президента Владимира Путина о своих контактах с украинской и европейской сторонами.
Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что российская сторона высоко ценит посреднические усилия США. Ранее власти Норвегии подтвердили проведение в Осло встречи с Владимиром Зеленским, президентом Финляндии Александром Стуббом и Уиткоффом. Ожидается, что к переговорам в онлайн-формате также подключится зять американского лидера Джаред Кушнер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Уиткофф и Кушнер запланировали переговоры по Украине с Зеленским в Норвегии.
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