Песков оценил посреднические усилия США по урегулированию кризиса на Украине

Песков заявил о необходимости срочного возобновления диалога России и США

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия и США должны срочно возобновить диалог по вопросам стратегической стабильности и ядерного разоружения, передает РИА «Новости».

«Мы убеждены в этом. Мы неоднократно об этом говорили. На самых различных уровнях мы неоднократно возобновляли свое и подтверждали свое понимание необходимости срочного возобновления диалога по вопросам стратстабильности и ядерного разоружения. Это чрезвычайно важная тема», – сказал Песков.

По его словам, Москва намерена продолжить обмен сигналами с Вашингтоном по целому ряду важных тем. В Кремле надеются, что в ближайшее время американские переговорщики, в том числе спецпосланник США Стивен Уиткофф, смогут проинформировать президента Владимира Путина о своих контактах с украинской и европейской сторонами.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что российская сторона высоко ценит посреднические усилия США. Ранее власти Норвегии подтвердили проведение в Осло встречи с Владимиром Зеленским, президентом Финляндии Александром Стуббом и Уиткоффом. Ожидается, что к переговорам в онлайн-формате также подключится зять американского лидера Джаред Кушнер.

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