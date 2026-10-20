Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.9 комментариев
Уиткофф и Кушнер запланировали переговоры по Украине с Зеленским в Норвегии
Reuters: Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут переговоры по Украине в Норвегии
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Норвегию для участия в новом раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине, куда также ожидается визит Владимира Зеленского.
Ожидается, что переговоры с участием Владимира Зеленского пройдут на текущей неделе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Одновременно с этим европейские руководители попытаются включиться в переговорный процесс с Россией, поскольку их попытки найти подход к Дональду Трампу зашли в тупик, пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.
По его словам, в Европе крепнет убеждение, что лидеры континента больше не могут мириться с ситуацией, при которой диалог с Москвой ведут только американцы. Каналы связи уже открыты, и контакты могут состояться в ближайшее время.
Колумнист полагает, что если переговоры между Европой и Россией состоятся, Москве могут предложить два возможных пути к миру. Первый вариант предполагает замораживание конфликта по текущей линии соприкосновения в обмен на гарантию отказа Украины от вступления в НАТО.
Второй сценарий подразумевает передачу России контроля над оставшейся частью Донбасса в обмен на членство Украины в альянсе. Журналист подчеркнул, что оба варианта могут быть восприняты украинской стороной как предательство.
Президент Владимир Путин 1 октября отметил, что Москва готова к переговорам и стремится к скорейшему прекращению боевых действий с помощью мирного урегулирования, однако не видит встречного желания со стороны киевских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки.
Сенатор Марко Рубио признал сложность переговорного процесса по Украине.
В воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по украинскому вопросу.