Уиткофф и Кушнер запланировали переговоры по Украине с Зеленским в Норвегии

Reuters: Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут переговоры по Украине в Норвегии

Tекст: Денис Тельманов

Ожидается, что переговоры с участием Владимира Зеленского пройдут на текущей неделе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Одновременно с этим европейские руководители попытаются включиться в переговорный процесс с Россией, поскольку их попытки найти подход к Дональду Трампу зашли в тупик, пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

По его словам, в Европе крепнет убеждение, что лидеры континента больше не могут мириться с ситуацией, при которой диалог с Москвой ведут только американцы. Каналы связи уже открыты, и контакты могут состояться в ближайшее время.

Колумнист полагает, что если переговоры между Европой и Россией состоятся, Москве могут предложить два возможных пути к миру. Первый вариант предполагает замораживание конфликта по текущей линии соприкосновения в обмен на гарантию отказа Украины от вступления в НАТО.

Второй сценарий подразумевает передачу России контроля над оставшейся частью Донбасса в обмен на членство Украины в альянсе. Журналист подчеркнул, что оба варианта могут быть восприняты украинской стороной как предательство.

Президент Владимир Путин 1 октября отметил, что Москва готова к переговорам и стремится к скорейшему прекращению боевых действий с помощью мирного урегулирования, однако не видит встречного желания со стороны киевских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки.

Сенатор Марко Рубио признал сложность переговорного процесса по Украине.

В воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по украинскому вопросу.