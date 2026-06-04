Tекст: Дмитрий Зубарев

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов выступил на Петербургском международном экономическом форуме с заявлением о значении военного сотрудничества в рамках Союзного государства, передает РИА «Новости». По его словам, размещение вооружений на белорусской территории является важным элементом двусторонних гарантий.

«Из последних, скажем так, проявлений следует отметить размещение на территории Беларуси ракетного комплекса «Орешник» и недавнее совместное учение ядерных сил на территории обеих стран», – подчеркнул Шевцов в ходе сессии «Союзное государство: время быть первыми».

Представитель Совбеза выразил уверенность, что подобные решительные шаги отрезвят горячих и не сдержанных на язык прибалтийских «тигров», а также других европейских деятелей.

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