Власть над ценой нефти сместилась от скважины к контролю над логистикой. Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.0 комментариев
К Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду возложили цветы
В День памяти и скорби, 22 июня, в Александровском саду в Москве прошла акция «Вахта памяти. Вечный огонь», участники которой возложили цветы к Могиле неизвестного солдата (фото: Александр Троепольский / ВЗГЛЯД)
Мероприятие началось в четыре утра с минуты молчания. Таким образом участники события выразили вечную признательность миллионам павших героев Великой Отечественной войны (фото: Александр Троепольский / ВЗГЛЯД)
Данная акция проходит с 1991 года. Примечательно, что в этот раз она стала юбилейной – 35-й. В эту трагичную дату состоится немало и других памятных мероприятий (фото: Александр Троепольский / ВЗГЛЯД)
Так, в 12.15 мск состоится общероссийская минута молчания. Выбранное время символично: именно в этот час и эту минуту вышло в эфир обращение к советским гражданам о нападении Германии на СССР (фото: Александр Троепольский / ВЗГЛЯД)
Еще одна памятная акция состоялась на Крымской набережной. Там активисты зажгли 1418 свечей – по одной за каждый день Великой Отечественной войны (фото: Александр Троепольский / ВЗГЛЯД)
Сам День памяти и скорби был учрежден 8 июня 1996 года указом президента России в память о жертвах Великой Отечественной войны. Ежегодно 22 июня по всей стране приспускаются государственные флаги, проходят траурные мероприятия, возлагаются цветы к памятникам и мемориалам (фото: Александр Троепольский / ВЗГЛЯД)
В ходе войны погибли 13,7 млн мирных жителей, из них 7,4 млн были преднамеренно истреблены оккупантами, еще 4,7 млн угнаны в рабство. Против этой угрозы сплотилась вся страна: ежегодно в строю на фронтах находилось от 10,5 до 11,5 млн солдат (фото: Александр Троепольский / ВЗГЛЯД)
«В День памяти и скорби мы вспоминаем те миллионы жертв, которые остались на полях сражений, погибли в концлагерях, умерли от ран. Это память нашего народа», – сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников, участвовавший в акции в Александровском саду (фото: Александр Троепольский / ВЗГЛЯД)
Великая Отечественная война остается для России ярким примером массового героизма многонационального народа, сплотившегося перед лицом смертельной угрозы (фото: Александр Троепольский / ВЗГЛЯД)
Кроме того, на акции в Александровском саду состоялся концерт симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, народного артиста СССР. Музыканты исполнили Шестую симфонию П.И. Чайковского (фото: Александр Троепольский / ВЗГЛЯД)