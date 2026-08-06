Спецоперация меняет систему военного управления

Tекст: Борис Джерелиевский

Президент России Владимир Путин осуществил значимые перестановки в руководстве Минобороны. О своем решении Верховный Главнокомандующий объявил на совещании, в котором приняли участие министр обороны, начальник Генштаба ВС РФ, командующие и начальники штабов группировок «Центр» и «Восток».

Но дело не только в кадрах – меняется сама структура управления ключевыми функциями военного ведомства. Идет, как заявил президент, совершенствование структуры Минобороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции.

В частности, «принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружений, – это функции и заказывающих, и довольствующих органов, – сказал президент и добавил, – по предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла».

Таким образом, из традиционной для России единой системы материально-технического обеспечения войск (МТО) будет выделена собственно техническая составляющая. Минобороны сможет через единую руководящую структуру и заказывать, и эксплуатировать военную технику – а значит, немедленно по мере опыта этой эксплуатации запрашивать изменения в ее составе или модернизацию.

Согласно управленческой логике, в новую структуру могут войти управления МО, ответственные за технику и вооружения – Главное ракетно-артиллерийское, Главное автобронетанковое и другие аналогичные. Курировать это объединение в ранге замминистра обороны будет генерал-полковник Александр Санчик.

Не менее важным для Вооруженных сил является объявленная президентом реформа системы тылового обеспечения, которая предполагает централизацию управления тыловыми службами. Это позволит оптимизировать логистические цепочки, ускорить снабжение подразделений и повысить боевую живучесть тыловой инфраструктуры. Логично предположить, что Тыл ВС РФ замкнет на себе снабжение войск горючим, продовольствием, вещевым имуществом, медицинское и транспортное обеспечение, а также военную логистику.

Данное решение в какой-то степени перекликается с реформой Тыла РККА, проведенной накануне Великой Отечественной выдающимся советским полководцем генералом армии Андреем Хрулевым.

События Финской войны 1939–1940 годов выявили проблемы в организации тыловой службы Красной Армии. Хрулев, проанализировав опыт крупнейших военных держав того времени, уже в июне 1941 года предложил экстренную модернизацию службы тыла, предполагающую объединить все разрозненные службы снабжения в единое ведомство, отвечающее за материально-техническое, транспортное, финансовое и медицинское обеспечение ВС.

«Нельзя надеяться на хороший порядок, если органы военных сообщений будут в одних руках, а все материальные ресурсы в руках других управлений», – утверждал Хрулев. Сталин решение поддержал, и принятая система стала одним из важных факторов Победы.

Теперь предлагается создать нечто подобное, но на принципиально новом технологическом уровне. Централизация тылового управления и учета будет обеспечиваться автоматизированной системой управления, применяющей элементы искусственного интеллекта.

«Армия должна получать необходимое тогда, когда это требуется, а не по принципу «снаряды привезут не сегодня, а завтра». Это позволяет сократить разрыв между запросами фронта и решениями центрального аппарата. Система начинает работать в другой парадигме», – считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Разумеется, важно и то, кто именно будет осуществлять реформу тыла. На данную роль выбран генерал-полковник Валерий Солодчук, которого Владимир Путин отрекомендовал как одного из наиболее талантливых военачальников.

«Он известен тем, что участвовал в освобождении Курской области, а еще ранее отличился в ходе наступления под Киевом в феврале 2022 года. Пройдя этот боевой путь, Солодчук на собственном опыте убедился, насколько важно, чтобы тыловое, инженерное и строительное обеспечение работало как единый бесперебойный механизм.

По сути, речь идет о модернизации всей системы тыла Вооруженных сил, чтобы она была готова к выполнению любых задач, поставленных Генеральным штабом и Верховным главнокомандующим», – отметил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Это командир с практическим опытом. Убежден, что теперь многие процессы будут оптимизированы, а ответственность за них станет более четкой», – добавляет Клинцевич.

Президент особо отметил значительный боевой опыт генерала, подчеркнув, что в нынешних условиях руководство тылом «вполне боевая работа». Тем самым Верховный Главнокомандующий дал понять, что именно обширный боевой опыт является наиболее важным для управления системой тыла, поскольку ее приоритеты будут формироваться исходя из реальных потребностей воюющих войск, которые новый замминистра прекрасно знает.

Другим знаковым кадровым решением стало назначение на должность командующего Войсками беспилотных систем начальника штаба группировки войск «Центр» Дениса Лямина. 47-летний генерал-лейтенант, потомственный военный, прошел всю служебную лестницу от командира взвода до командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией. С октября 2023 года – начальник штаба Центрального военного округа и группировки «Центр».

Выдвижение Дениса Лямина на пост командующего новым родом войск президент России обосновал его успехами на посту начальника штаба группировки «Центр», где он в том числе решал вопросы интеграции цифровых систем управления боем и внедрения беспилотных систем в структуру войск. Глава государства сказал, что «стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе» – следовательно, Лямин именно такой человек.

«Когда Лямин командовал подразделениями 58-й армии на Запорожском и Херсонском направлениях, где ввиду наличия Днепра значительная часть боевых действий велась с использованием беспилотников, ему удалось выстроить эту работу настолько эффективно, что противнику стало крайне сложно действовать на данных участках,

а российские дроны наносили ему серьезный урон. Эти и другие заслуги стали основанием для его назначения во главе нового рода войск», – говорит Алексей Леонков.

Можно предположить, что при этом назначении сыграл и тот факт, что Лямин до этого дня являлся начальником штаба у Солодчука, то есть они прекрасно знают друг друга, и вопросы выстраивания взаимодействия перед ними не стоят. На этапе становления новому роду войск требуется особая забота и внимание службы Тыла, и очевидно, что ввиду их особой важности Войска беспилотных систем станут одним из самых приоритетных направлений деятельности тыловиков.

Перед новым командующим стоит колоссальная задача – завершить формирование всего лишь в прошлом году рожденного рода войск, Войск беспилотных систем. Уже сегодня подразделения ВБС, как говорит министр обороны Андрей Белоусов, показывают в три раза большую, чем у обычных расчетов, эффективность применения беспилотников.

Но дело в том, что беспилотники – едва ли не самый инновационный и быстро развивающийся сегодня инструмент боевых действий. Беспилотные системы оружия постоянно меняются. Меняется, соответственно, и тактика их применения – а значит, новому командующему необходимо выстроить систему, которая гибко реагирует на все эти изменения и позволяет в кратчайшие сроки внедрять самые лучше беспилотники, опережая противника.

Поэтому, скорее всего, генерал-лейтенант Лямин будет плотно взаимодействовать с замминистра обороны Алексеем Криворучко, который отныне курирует вопросы развития перспективного вооружения и специальной техники. Это, к слову, еще одно значимое структурное изменение в рамках МО – появление отдельного направления, которое будет отвечать за развитие перспективных вооружений, включая разработку технологий искусственного интеллекта и уникальных материалов.

На должность командующего группировкой «Центр» вместо Солодчука назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, ранее возглавлявший группировку «Восток». То есть войска, освобождающие еще удерживаемые врагом территории ДНР, возглавит боевой генерал, прекрасно знакомый с ситуацией и имеющий большой опыт участия в СВО. Ему практически не придется «входить в должность» и осваиваться на новом посту.

В свою очередь группировку «Восток» возглавил по представлению самого Иванаева генерал-лейтенант Петр Болгарев (и одновременно стал и.о. командующего Восточным военным округом), ранее возглавлявший штаб группировки. Поскольку он сам разрабатывал текущие планы наступления, его перемещение на должность командующего никак не скажется на их темпе. Иными словами, данные назначения в ключевых группировках не потребуют «организационного периода» отвлечения от боевой работы.

«Таких крупных кадровых перестановок и структурной централизации в Вооруженных силах не происходило давно. Принципиально важно, что на ключевые должности назначены не просто боевые генералы, а командиры, которые лично отличились в ходе наступательных и оборонительных операций... Фактически мы наблюдаем одно из важнейших последствий специальной военной операции – формирование нового поколения российских военачальников», – резюмирует Алексей Леонков.