  • Новость часаСобянин: ПВО за неделю сбила почти 2 тыс. летевших к Москве дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военный эксперт: При ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО
    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии
    Новый премьер Украины задекларировал участки в освобожденной Константиновке
    ВС России нанесли новые удары по портам и топливной инфраструктуре Украины
    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА
    Россия ограничила грузоперевозки для эстонских фур
    Обломки сбитого дрона рухнули на судно в Финском заливе
    На месте взрыва в Монако задержали помощницу пережившего покушение Ермолаева
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    6 комментариев
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

    12 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    11 комментариев
    18 июля 2026, 15:05 • Происшествия

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты?

    В субботу логистические центры компании Wildberries (объединенная компания RWB) подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Пострадали два крупнейших распределительных центра: в городе Котовске (Тамбовская область) и подмосковной Электростали.

    По данным Минобороны, атака в ночь на субботу стала одной из самых массовых: всего над Россией было перехвачено и уничтожено 379 украинских дронов. Только в направлении Московского региона летело более 370 БПЛА (64 сбиты на подлете к Москве, 48 – над областью).

    В результате удара по логистическому центру в Котовске погибли семь человек. По данным местных СМИ, после попадания БПЛА на объекте вспыхнул пожар, который привел к обрушению конструкций. По предварительным данным, число пострадавших достигло 25, из которых 22 человека были госпитализированы с осколочными ранениями.

    По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, хирурги извлекали из ран поражающие элементы в виде шрапнели. Это указывает на то, что целью было именно уничтожение персонала, а не только поджог склада. В реанимациях Тамбовской области в тяжелом состоянии остаются семь человек.

    В ходе беспилотной атаки на Московскую область ранения получили 26 человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев. «Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения на территории склада Wildberries в Электростали», – уточнил губернатор.

    После падения беспилотника на территории гигантского комплекса Wildberries площадью более 360 тыс. кв. метров началось возгорание в нескольких блоках распределительного центра, из-за чего администрация провела экстренную частичную эвакуацию персонала. По данным очевидцев, огромный столб дыма был виден за десятки километров.

    Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье «Теракт» (ст. 205 УК РФ). Власти официально заявляют, что налет был спланирован против мирных гражданских лиц.

    Глава Wildberries Татьяна Ким выразила соболезнования семьям погибших работников и пообещала, что компания окажет необходимую материальную и медицинскую поддержку пострадавшим и их близким. По ее данным, к середине дня пожар в Котовске был полностью ликвидирован, а в Электростали сотрудники МЧС продолжали тушить оставшиеся очаги возгорания.

    Месяц назад распределительный центр Wildberries в Электростали уже подвергался атаке БПЛА, но тогда последствия были несравнимо легче: системы ПВО или средства РЭБ смогли частично нейтрализовать угрозу, обошлось без масштабных обрушений и массовых ранений персонала.

    Ранее на крупных складах ритейлера в разных регионах России (включая Тульскую и Московскую области) неоднократно вводились экстренные планы эвакуации из-за объявления режима «Авиационная опасность» или фиксации пролетающих мимо беспилотников, но прямых попаданий с поджогами не фиксировалось.

    По мнению экспертов, целенаправленные удары Украины по логистическим центрам Wildberries с использованием дронов со шрапнелью – это не просто демонстративная акция, а многофакторная операция с отчетливым террористическим почерком.

    «Речь идет не только о прямом экономическом ущербе для логистической системы и поставщиков, чей товар уничтожен. Основной расчет террористических «аналитиков» противника – столкнуть между собой большие социальные группы», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    С одной стороны, это граждане, которые уже оплатили свои заказы и теперь не получат их. С другой – организации-поставщики и сам маркетплейс, оказавшие услугу, но не сумевшие доставить товар. По мнению Перенджиева, противник целенаправленно бьет по психологии комфорта.

    «Это классический терроризм, направленный на подрыв единства общества изнутри»,

    – подчеркнул эксперт.

    Заявления Владимира Зеленского о том, что на складах Wildberries якобы хранились запчасти для дронов и навигационное оборудование, являются абсолютной ложью. Никакого военного назначения у этих объектов не было и быть не могло.

    «Wildberries, как и Ozon, – это частные компании, занимающиеся исключительно трансграничной и внутренней розничной торговлей. По всей цепочке поставок и хранения там работают гражданские лица. Доверить им боевую технику или комплектующие, подлежащие государственной тайне, невозможно даже технически: с десятков тысяч сотрудников никто не возьмет подписку о неразглашении», – отмечает военный эксперт Виктор Литовкин, полковник в отставке.

    Поэтому заявление Киева – это попытка легитимизировать теракт задним числом. «Более того, это прямой отчет перед западными кураторами, которые уже начали упрекать Украину в войне с гражданским населением. Им нужно показать, что бьют якобы по законным военным целям», – добавляет эксперт.

    По мнению Литовкина, причина атаки на склады проста и цинична: это незащищенная и при этом очень яркая медийная цель. Военные заводы и арсеналы прикрыты системами ПВО, а на склад с «тряпками, кормом для кошек и прочим ширпотребом» ни владельцы, ни государство не ставили дорогостоящую защиту. «Это легкая добыча, поджог которой гарантирует огромный резонанс. Красивая картинка горящего гиганта нужна Киеву, чтобы отчитаться о мнимой эффективности», – подчеркивает спикер.

    Задача таких ударов не в подрыве обороноспособности страны, а в создании социального напряжения. «Расчет прост: вызвать у людей недовольство тем, что власть не может защитить их бытовой комфорт, в частности оплаченные заказы. Эта примитивная идея не нова, но враг раз за разом пытается нащупать слабое место в нашем обществе. Однако раскачать российское население у них не выходит: пока на Украине отлавливают людей на улицах, у нас 170 тыс. добровольцев записываются на контракт, чтобы воевать с бандеровцами», – отметил собеседник.

    Частично эти налеты служат для перегрузки системы ПВО Московского региона. Как пояснил Литовкин, удары наносятся по разным точкам – Электросталь, Ногинск и другим, чтобы распылить силы. «Но нужно понимать: Москва защищена достаточно эшелонированно, хотя абсолютной защиты не существует нигде.

    Противник действует не вслепую: маршруты прокладываются по разведданным США, беспилотники наводятся через Starlink»,

    – добавил спикер.

    Еще один фактор – это внутренняя агентурная сеть. «Не все дроны долетают с территории Украины. Многие доставляются в разобранном виде, а собираются и запускаются уже на месте завербованными гражданами России или украинскими беженцами под прикрытием… Координаты нефтезаводов можно взять со спутника, но свежие координаты логистического склада Wildberries вряд ли есть на открытых картах. Их кто-то сообщил, и этот «кто-то», скорее всего, находится на нашей территории… Наверняка среди беженцев есть спящие ячейки ГУР и СБУ», – предположил Литовкин.

    Эксперты сходятся во мнении, что эта атака была скоординирована при прямом участии иностранных советников и методистов НАТО. «Достаточно вспомнить откровенные заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который прямо говорит о помощи в нанесении ударов в глубокий тыл России. Спутниковая разведка альянса, помощь в выборе целей и прокладке маршрутов для дронов – все это использовалось при планировании теракта», – рассказал Перенджиев.

    Гражданские логистические центры, не обладающие защитой и системами РЭБ, оказались перед этими средствами космической и радиотехнической разведки абсолютно уязвимы. «Противник методично ищет болевые точки, и задача государства – закрыть эту брешь всеми доступными средствами», – отметил эксперт.

    Что касается обнажения системы ПВО, то заставить Минобороны стягивать дефицитные комплексы вроде «Панцирей» и «Тор» для прикрытия каждого гражданского гиганта – это тоже часть плана врага.

    «Но нужно понимать: физически невозможно перекрыть все, особенно когда основные ресурсы сосредоточены на линии боевого соприкосновения. Решение лежит не в распылении сил Минобороны, а в создании смешанной эшелонированной системы. Президент уже давал поручение выстраивать антидроновую защиту по всей стране, и здесь пора переходить от рекомендаций к административному внедрению», – полагает военный аналитик.

    По его словам, крупный бизнес должен в обязательном порядке создавать собственные «антидроновые ЧОПы». «Это подразумевает закупку систем подавления и формирование мобильных или стационарных групп защиты. Пока что логистические центры, в отличие от нефтеперерабатывающих заводов, не воспринимались как приоритетная цель, и собственники экономили на защите в надежде «авось пронесет». Наивность такого подхода очевидна», – заметил Перенджиев.

    Однако нельзя делать ставку только на частный бизнес. По мнению эксперта, пора вводить в правовое поле и функционал других силовых структур. «Одна из главных задач Росгвардии – борьба с терроризмом, а удары дронов по мирным объектам признаны нами терактами. Но роль Росгвардии в антидроновой защите тыла до сих пор не обозначена. Полиция также могла бы взять на себя сектора для патрулирования, имея в составе мобильные группы с антидроновыми ружьями. МЧС, которое сейчас занимается только ликвидацией последствий, обязано включиться в гражданскую оборону от беспилотников», – рассуждает собеседник.

    Кроме того, по его мению, даже в гарнизонной и караульной службе необходимо выставлять стационарные антидроновые посты. «Часовой должен защищать объект не только от диверсантов, но и от угрозы с воздуха. В перспективе нельзя забывать и о концепции народного ополчения, которое могло бы стать частью комплексной системы защиты тыла», – предложил эксперт.

    При этом, по мнению Виктора Литовкина, атаки на сетевых гигантов вроде «Пятерочки», Ozon или Wildberries будут продолжаться, «но сваливать их защиту на Гражданскую оборону нельзя». «Гражданская оборона создана для прикрытия критической инфраструктуры: электростанций, мостов, портов, а не частных складов. Многоэшелонированная система ПВО есть только в Москве и, возможно, в Санкт-Петербурге. Ни техники, ни специалистов в масштабах всей страны для защиты коммерческих ларьков не хватит», – пояснил военный эксперт.

    Однако владельцы бизнеса не хотят тратить деньги на собственную безопасность. «Им проще надеяться на государство. Сегодня они содержат футбольные клубы за миллиарды долларов, но отказываются потратить миллионы рублей на антидроновую защиту. Ситуация с нефтеперерабатывающими заводами – ярчайший пример», – добавил собеседник.

    По его словам, война давно не ограничивается линией боевого соприкосновения. «В Москве на выездных магистралях стоят «Панцири», а за пределами столичного региона владельцы крупных предприятий должны понять: государство не прикроет все. Никто не запрещает нанимать обученную охрану и использовать хотя бы стрелковое оружие, способное сбивать дроны. Но для этого нужно осознать, что безопасность тыла – это общая ответственность, а не только дело Минобороны», – подытожил эксперт.

    Главное
    Демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях
    Вооруженные силы Финляндии ограничили движение судов в Финском заливе
    Мендель подтвердила уничтожение крупного склада боеприпасов ВСУ под Киевом
    ФСБ: Бомбу для теракта против офицера замаскировали под огнетушитель
    МИД КНР пригрозил Британии мерами из-за национализации British Steel
    Мошенники в форме полиции начали обходить квартиры Москвы для сбора биометрии
    Исполнение гимна ГДР спровоцировало скандал в Германии

    У российского газа в Европе нашелся новый защитник

    Европа напоследок решила скупить весь неподсанкционный российский СПГ, а Греция неожиданно встала на защиту нашего газа. Поставки выросли почти на 20% до рекордных уровней. Даже запрет на импорт по краткосрочным контрактам этому не помешал. Однако впереди полный отказ от морских поставок. Почему время для эмбарго самое неудачное для самой Европы? И почему Греция против санкций? Подробности

    Перейти в раздел

    Мадьяр нашел предлог поторговаться с Россией за АЭС «Пакш-II»

    Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил о возможном пересмотре условий сотрудничества с Росатомом по АЭС «Пакш-II». Москва готова к диалогу, но эксперты предупреждают: смена подрядчика обернется для Будапешта многомиллиардными потерями и новыми сроками. Так что же стоит за инициативой нового венгерского главы правительства – реальный аудит или политический торг под давлением Брюсселя? Подробности

    Перейти в раздел

    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия получила нового временного премьера

    В понедельник Британия получит нового премьера – им станет Энди Бернем, которого за время работы мэром Манчестера прозвали «Королем Севера». Он обещает самую масштабную децентрализацию власти в новейшей истории страны. Но два вопроса остаются открытыми: какой будет внешняя политика Лондона – и надолго ли Бернем задержится в кресле, где за десять лет сменилось уже семь человек? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран приготовил главный удар по США

      На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

    • Протесты против Зеленского: главное

      На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

    • Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

      Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации