Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу логистические центры компании Wildberries (объединенная компания RWB) подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Пострадали два крупнейших распределительных центра: в городе Котовске (Тамбовская область) и подмосковной Электростали.

По данным Минобороны, атака в ночь на субботу стала одной из самых массовых: всего над Россией было перехвачено и уничтожено 379 украинских дронов. Только в направлении Московского региона летело более 370 БПЛА (64 сбиты на подлете к Москве, 48 – над областью).

В результате удара по логистическому центру в Котовске погибли семь человек. По данным местных СМИ, после попадания БПЛА на объекте вспыхнул пожар, который привел к обрушению конструкций. По предварительным данным, число пострадавших достигло 25, из которых 22 человека были госпитализированы с осколочными ранениями.

По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, хирурги извлекали из ран поражающие элементы в виде шрапнели. Это указывает на то, что целью было именно уничтожение персонала, а не только поджог склада. В реанимациях Тамбовской области в тяжелом состоянии остаются семь человек.

В ходе беспилотной атаки на Московскую область ранения получили 26 человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев. «Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения на территории склада Wildberries в Электростали», – уточнил губернатор.

После падения беспилотника на территории гигантского комплекса Wildberries площадью более 360 тыс. кв. метров началось возгорание в нескольких блоках распределительного центра, из-за чего администрация провела экстренную частичную эвакуацию персонала. По данным очевидцев, огромный столб дыма был виден за десятки километров.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье «Теракт» (ст. 205 УК РФ). Власти официально заявляют, что налет был спланирован против мирных гражданских лиц.

Глава Wildberries Татьяна Ким выразила соболезнования семьям погибших работников и пообещала, что компания окажет необходимую материальную и медицинскую поддержку пострадавшим и их близким. По ее данным, к середине дня пожар в Котовске был полностью ликвидирован, а в Электростали сотрудники МЧС продолжали тушить оставшиеся очаги возгорания.

Месяц назад распределительный центр Wildberries в Электростали уже подвергался атаке БПЛА, но тогда последствия были несравнимо легче: системы ПВО или средства РЭБ смогли частично нейтрализовать угрозу, обошлось без масштабных обрушений и массовых ранений персонала.

Ранее на крупных складах ритейлера в разных регионах России (включая Тульскую и Московскую области) неоднократно вводились экстренные планы эвакуации из-за объявления режима «Авиационная опасность» или фиксации пролетающих мимо беспилотников, но прямых попаданий с поджогами не фиксировалось.

По мнению экспертов, целенаправленные удары Украины по логистическим центрам Wildberries с использованием дронов со шрапнелью – это не просто демонстративная акция, а многофакторная операция с отчетливым террористическим почерком.

«Речь идет не только о прямом экономическом ущербе для логистической системы и поставщиков, чей товар уничтожен. Основной расчет террористических «аналитиков» противника – столкнуть между собой большие социальные группы», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

С одной стороны, это граждане, которые уже оплатили свои заказы и теперь не получат их. С другой – организации-поставщики и сам маркетплейс, оказавшие услугу, но не сумевшие доставить товар. По мнению Перенджиева, противник целенаправленно бьет по психологии комфорта.

«Это классический терроризм, направленный на подрыв единства общества изнутри»,

– подчеркнул эксперт.

Заявления Владимира Зеленского о том, что на складах Wildberries якобы хранились запчасти для дронов и навигационное оборудование, являются абсолютной ложью. Никакого военного назначения у этих объектов не было и быть не могло.

«Wildberries, как и Ozon, – это частные компании, занимающиеся исключительно трансграничной и внутренней розничной торговлей. По всей цепочке поставок и хранения там работают гражданские лица. Доверить им боевую технику или комплектующие, подлежащие государственной тайне, невозможно даже технически: с десятков тысяч сотрудников никто не возьмет подписку о неразглашении», – отмечает военный эксперт Виктор Литовкин, полковник в отставке.

Поэтому заявление Киева – это попытка легитимизировать теракт задним числом. «Более того, это прямой отчет перед западными кураторами, которые уже начали упрекать Украину в войне с гражданским населением. Им нужно показать, что бьют якобы по законным военным целям», – добавляет эксперт.

По мнению Литовкина, причина атаки на склады проста и цинична: это незащищенная и при этом очень яркая медийная цель. Военные заводы и арсеналы прикрыты системами ПВО, а на склад с «тряпками, кормом для кошек и прочим ширпотребом» ни владельцы, ни государство не ставили дорогостоящую защиту. «Это легкая добыча, поджог которой гарантирует огромный резонанс. Красивая картинка горящего гиганта нужна Киеву, чтобы отчитаться о мнимой эффективности», – подчеркивает спикер.

Задача таких ударов не в подрыве обороноспособности страны, а в создании социального напряжения. «Расчет прост: вызвать у людей недовольство тем, что власть не может защитить их бытовой комфорт, в частности оплаченные заказы. Эта примитивная идея не нова, но враг раз за разом пытается нащупать слабое место в нашем обществе. Однако раскачать российское население у них не выходит: пока на Украине отлавливают людей на улицах, у нас 170 тыс. добровольцев записываются на контракт, чтобы воевать с бандеровцами», – отметил собеседник.

Частично эти налеты служат для перегрузки системы ПВО Московского региона. Как пояснил Литовкин, удары наносятся по разным точкам – Электросталь, Ногинск и другим, чтобы распылить силы. «Но нужно понимать: Москва защищена достаточно эшелонированно, хотя абсолютной защиты не существует нигде.

Противник действует не вслепую: маршруты прокладываются по разведданным США, беспилотники наводятся через Starlink»,

– добавил спикер.

Еще один фактор – это внутренняя агентурная сеть. «Не все дроны долетают с территории Украины. Многие доставляются в разобранном виде, а собираются и запускаются уже на месте завербованными гражданами России или украинскими беженцами под прикрытием… Координаты нефтезаводов можно взять со спутника, но свежие координаты логистического склада Wildberries вряд ли есть на открытых картах. Их кто-то сообщил, и этот «кто-то», скорее всего, находится на нашей территории… Наверняка среди беженцев есть спящие ячейки ГУР и СБУ», – предположил Литовкин.

Эксперты сходятся во мнении, что эта атака была скоординирована при прямом участии иностранных советников и методистов НАТО. «Достаточно вспомнить откровенные заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который прямо говорит о помощи в нанесении ударов в глубокий тыл России. Спутниковая разведка альянса, помощь в выборе целей и прокладке маршрутов для дронов – все это использовалось при планировании теракта», – рассказал Перенджиев.

Гражданские логистические центры, не обладающие защитой и системами РЭБ, оказались перед этими средствами космической и радиотехнической разведки абсолютно уязвимы. «Противник методично ищет болевые точки, и задача государства – закрыть эту брешь всеми доступными средствами», – отметил эксперт.

Что касается обнажения системы ПВО, то заставить Минобороны стягивать дефицитные комплексы вроде «Панцирей» и «Тор» для прикрытия каждого гражданского гиганта – это тоже часть плана врага.

«Но нужно понимать: физически невозможно перекрыть все, особенно когда основные ресурсы сосредоточены на линии боевого соприкосновения. Решение лежит не в распылении сил Минобороны, а в создании смешанной эшелонированной системы. Президент уже давал поручение выстраивать антидроновую защиту по всей стране, и здесь пора переходить от рекомендаций к административному внедрению», – полагает военный аналитик.

По его словам, крупный бизнес должен в обязательном порядке создавать собственные «антидроновые ЧОПы». «Это подразумевает закупку систем подавления и формирование мобильных или стационарных групп защиты. Пока что логистические центры, в отличие от нефтеперерабатывающих заводов, не воспринимались как приоритетная цель, и собственники экономили на защите в надежде «авось пронесет». Наивность такого подхода очевидна», – заметил Перенджиев.

Однако нельзя делать ставку только на частный бизнес. По мнению эксперта, пора вводить в правовое поле и функционал других силовых структур. «Одна из главных задач Росгвардии – борьба с терроризмом, а удары дронов по мирным объектам признаны нами терактами. Но роль Росгвардии в антидроновой защите тыла до сих пор не обозначена. Полиция также могла бы взять на себя сектора для патрулирования, имея в составе мобильные группы с антидроновыми ружьями. МЧС, которое сейчас занимается только ликвидацией последствий, обязано включиться в гражданскую оборону от беспилотников», – рассуждает собеседник.

Кроме того, по его мению, даже в гарнизонной и караульной службе необходимо выставлять стационарные антидроновые посты. «Часовой должен защищать объект не только от диверсантов, но и от угрозы с воздуха. В перспективе нельзя забывать и о концепции народного ополчения, которое могло бы стать частью комплексной системы защиты тыла», – предложил эксперт.

При этом, по мнению Виктора Литовкина, атаки на сетевых гигантов вроде «Пятерочки», Ozon или Wildberries будут продолжаться, «но сваливать их защиту на Гражданскую оборону нельзя». «Гражданская оборона создана для прикрытия критической инфраструктуры: электростанций, мостов, портов, а не частных складов. Многоэшелонированная система ПВО есть только в Москве и, возможно, в Санкт-Петербурге. Ни техники, ни специалистов в масштабах всей страны для защиты коммерческих ларьков не хватит», – пояснил военный эксперт.

Однако владельцы бизнеса не хотят тратить деньги на собственную безопасность. «Им проще надеяться на государство. Сегодня они содержат футбольные клубы за миллиарды долларов, но отказываются потратить миллионы рублей на антидроновую защиту. Ситуация с нефтеперерабатывающими заводами – ярчайший пример», – добавил собеседник.

По его словам, война давно не ограничивается линией боевого соприкосновения. «В Москве на выездных магистралях стоят «Панцири», а за пределами столичного региона владельцы крупных предприятий должны понять: государство не прикроет все. Никто не запрещает нанимать обученную охрану и использовать хотя бы стрелковое оружие, способное сбивать дроны. Но для этого нужно осознать, что безопасность тыла – это общая ответственность, а не только дело Минобороны», – подытожил эксперт.