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ВСУ создали с помощью ИИ фейковое видео с флагом из Константиновки
Украинские военные сгенерировали при помощи ИИ видео установки флага в Константиновке, сообщили в Южной группировки войск.
Украинские подразделения распространили поддельные кадры, имитирующие контроль над городом. В пресс-центре Южной группировки войск подтвердили виртуальное происхождение опубликованных материалов, передает ТАСС.
«ВСУ опубликовали постановочное фейк-видео о поднятии флага Украины в Константиновке. Информационный материал сгенерирован искусственным интеллектом и не является достоверным», – отметили представители группировки.
Специалисты обратили внимание на множество технических ошибок в ролике. В частности, три бойца на видео стоят неподвижно и не открывают рты при разговоре, а само полотно двигается вопреки законам физики. Кроме того, качество изображения было намеренно ухудшено для скрытия дефектов генерации.
Киевские власти регулярно прибегают к созданию виртуальных побед в интернете. Подобные акции с флагами часто проводятся в отношении территорий, которые фактически находятся вне контроля украинской армии.
Ранее украинское командование приказало солдатам снять постановочное видео в Константиновке.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла ложь Владимира Зеленского после освобождения Константиновки.
Украинские военные уже публиковали сгенерированные искусственным интеллектом ролики с флагом на фоне Красноармейска.