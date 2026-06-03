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    Экономика России замедлилась перед новым рывком
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    В МИД назвали цели атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево
    Украинские дроны атаковали Петербург, есть пострадавшие
    Сальдо заявил о разработке защиты трассы «Новороссия» от БПЛА
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    130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.

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    За последние годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. На такие показатели не рассчитывали даже государственные планировщики.

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    3 июня 2026, 12:05 • Новости дня

    Сальдо заявил о разработке защиты трассы «Новороссия» от беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти совместно с военными и силовыми структурами разработали систему противодействия беспилотникам ВСУ для защиты трассы «Новороссия», сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Администрация Херсонской области совместно с профильными ведомствами подготовила комплекс мер по защите транспортных артерий от атак противника, передает ТАСС. Инициатива направлена на обеспечение непрерывного и безопасного движения по ключевым маршрутам региона.

    Губернатор Владимир Сальдо подчеркнул важность совместной работы гражданских и силовых структур. «Что мы делаем для того, чтобы обезопасить трассу «Новороссия»? Конечно же, мы делаем все во взаимодействии с военными, силовыми структурами, правоохранительными органами, которые имеют на это возможности. Сейчас разработана система противодействия беспилотникам, их выявления и своевременного устранения», – сказал глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мобильные огневые группы отразили атаки украинских беспилотников на автомобильную трассу «Новороссия».

    В конце мая украинские войска дистанционно заминировали участок этой дороги на границе Херсонской и Запорожской областей.

    Вражеские дроны сбрасывали на проезжую часть реагирующие на любое движение взрывные устройства.

    2 июня 2026, 13:00 • Новости дня
    Военный эксперт оценил выбор целей для массированного удара по Украине

    Эксперт Кнутов: ВС России изменили тактику нанесения массированных ударов по Украине

    Военный эксперт оценил выбор целей для массированного удара по Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    Уничтожение на Украине производственных цехов, складов, а также мест подготовки операторов БПЛА играет ключевую роль. Тем самым российская армия резко снижает возможности противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе по украинским предприятиям ОПК.

    «ВС России нанесли удары, предположительно, по предприятиям «Мотор Сич» и «Запорожсталь» в Запорожье, «Маяк» и «Арсенал» в Киеве, ПАКС в Харькове. На этих объектах, по всей видимости, противником велась сборка и производство элементов беспилотников и крылатых ракет. Их украинская армия использует для атак по гражданской инфраструктуре на территории России», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он подчеркнул: в таких условиях уничтожение на Украине производственных цехов, складов, а также мест подготовки операторов БПЛА играет ключевую роль. «Тем самым мы резко снижаем возможности противника», – акцентировал собеседник. Эксперт счел принципиальным, что при атаке российская армия использовала высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты.

    «Перечисленные выше заводы находятся в черте города. Поражение предприятий обычными средствами с большим круговым вероятным отклонением может привести к повреждению гражданских объектов. Задача ВС РФ – вывести из строя цели, связанные исключительно с военно-промышленным комплексом», – рассуждает Кнутов.

    Он также обратил внимание, что, по некоторым данным, БПЛА использовались для вскрытия позиций ПВО, после чего в дело вступили «Кинжалы». «Противник может выработать приемы, которые снижают эффективность применения российских высокоточных ракет и беспилотников. Поэтому мы меняем тактику нанесения ударов. Так, например, была информация о применении «Гераней» последнего поколения с реактивными двигателями», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что в этот раз ВС России не стали задействовать «Орешник». «Этот ракетный комплекс применяется по крупным объектам, которые занимают достаточно большую площадь. Такие цели есть, но, видимо, они не настолько насыщены войсками или промышленным военным производством в данный период времени. Если возникнет необходимость, конечно, удар будет нанесен, и эффективность этого удара будет высочайшая, что подтвердили предыдущие поражения, в частности, завода «Южмаш», авиационного завода подо Львовом, военного аэродрома в Белой Церкви», – подчеркнул Кнутов.

    Авторы проекта WarGonzo отмечают, что ВС РФ вывели из строя энергоузлы в Киеве, Днепре и Харькове. «Одной из целей массированной атаки стали высоковольтные подстанции и генерации. В Киевской области зафиксировано попадание в один из ключевых узлов «Укрэнерго», обеспечивающий питание столичного региона», – говорится в публикации.

    «В Днепре ракеты поразили трансформаторные подстанции, что привело к остановке промышленных мощностей на правобережье. В Харькове и Запорожье удары пришлись по распределительным пунктам, питающим насосные станции и объекты водоподготовки», – добавили авторы WarGonzo.

    «Помимо энергетики целились по железнодорожной инфраструктуре. В Днепропетровской области перебиты контактные сети на перегоне, используемом для снабжения группировки ВСУ на восточном направлении. В ряде областей зафиксированы перебои в работе ретрансляторов мобильной связи, что затрудняет управление дронами противника», – заключили они.

    В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В заявлении ведомства указано, что применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные БПЛА.

    Удар был нанесен по объектам в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Целями стали предприятия ОПК и объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, добавили в министерстве.

    По словам Владимира Зеленского, российская армия выпустила более 600 дронов и 73 ракеты. Основной удар пришелся по Киеву, добавил он. «Под ударами также оказались Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», – написал глава киевского режима.

    Накануне на совещании Владимир Путин заявил, что атаки беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске и жилые дома в Геническе могут придать конфликту на Украине «новое качество». «Похоже, что сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж? Это их выбор», – цитирует президента сайт Кремля.

    Напомни, вечером 31 мая противник ударил беспилотником по многоквартирным домам в Геническе Херсонской области. В результате погиб ребенок 2020 года рождения, 11 человек пострадали. Ночью 22 мая украинские дроны нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.

    В ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    На следующий день МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают  к нанесению последовательных ударов по объектам ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Ведомство призвало иностранных граждан покинуть Киев, а местных жителей – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры города.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

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    2 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье
    Минобороны: Российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России в ходе ночного массированного удара поразили крупные украинские предприятия по производству авиационных двигателей и комплектующих для беспилотников.

    Отечественные военные нанесли сокрушительный урон промышленным объектам на Украине, передает «Интерфакс».

    Главными целями стали мощности, обеспечивающие противника авиационной техникой и дальнобойным вооружением. «В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич»», – говорится в официальном заявлении Министерства обороны.

    Кроме того, в Днепропетровской области высокоточными ударами было уничтожено предприятие компании Fire Point. В военном ведомстве уточнили, что этот завод занимался выпуском деталей для ударных дронов и ракет, а также выполнял функции логистического центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Запорожья сообщили о повреждении объектов промышленной инфраструктуры после ночных взрывов.

    Военный эксперт Борис Рожин подтвердил серьезные разрушения на заводе «Мотор Сич». В феврале прошлого года российские войска поразили цех сборки беспилотников на этом предприятии.

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    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    3 июня 2026, 00:31 • Новости дня
    Власти заявили о способности производить более 15 тыс. FPV-дронов в сутки
    Власти заявили о способности производить более 15 тыс. FPV-дронов в сутки
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские предприятия сейчас могут выпускать более 15 тыс. FPV-дронов в сутки, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

    По его словам, в 2023 году такое количество производилось за месяц, пишет «Коммерсантъ».

    «СВО окончательно закрепила статус беспилотных летательных аппаратов как одного из ключевых элементов ведения современных боевых действий. Из вспомогательного средства разведки они эволюционировали в самостоятельную ударную силу, способную решать широкий спектр тактических задач», – сообщил он.

    Он отметил, что за последние годы сформировалось самостоятельное направление дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Существенно выросли потребности в сложных разведывательных и ударных комплексах, параллельно увеличились их выпуск и номенклатура. Поставка всех востребованных позиций, по словам вице-премьера, идет в сроки, установленные в рамках гособоронзаказа.

    Говоря о беспилотных системах, Мантуров указал на развитие российских наземных и морских робототехнических комплексов, модельный ряд которых уже включает более 100 модификаций. Безэкипажные катера и наземные боевые роботы, подчеркнул он, стали неотъемлемой частью решения задач в зоне специальной военной операции. В этих разработках применяются технологии с элементами искусственного интеллекта, помехозащищенная связь, расширяются возможности использования традиционных боеприпасов и авиационных средств поражения, при этом продолжается работа над масштабированием производства, повышением качества и снижением стоимости.

    По его словам, поиск и поддержка технических решений опираются на институты развития и профильные фонды. Так, Фонд перспективных исследований оказывает поддержку гражданским предприятиям и малым технологическим компаниям. Сейчас реализуется более 100 проектов, и помощь фонда позволяет доводить идеи разработчиков до стадии готового изделия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мантуров сообщил о выпуске в России миллионов беспилотников и превосходстве поставок дронов на фронт над украинскими.

    Мантуров заявлял о ежемесячном производстве в стране сотен тысяч оптоволоконных дронов.

    Президент Владимир Путин в апреле заверил в наращивании выпуска FPV-дронов и сообщил о ежедневных поставках около 4 тыс. таких аппаратов на передовую.

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    2 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    ВС России поразили десять военных предприятий в Киеве

    Минобороны: ВС России поразили десять военных предприятий в Киеве

    ВС России поразили десять военных предприятий в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ответ на террористические атаки киевского режима, включая удар по Старобельску, Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонной промышленности и инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.

    Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, а также военные аэродромы, сообщается в канале ведомства в Max.

    В Киеве поражены десять предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, включая заводы по производству беспилотников. Среди них объединение «Абрис ПТ», завод «Маяк» и компания «УкрСпецэкспорт». Кроме того, в столице Украины нанесены удары по трем территориальным центрам комплектования.

    В Запорожье пострадали цеха машиностроительного завода имени Омельченко и предприятия «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено производство комплектующих для беспилотников и ракетного вооружения компании Fire Point, а также логистический центр.

    Удары также затронули предприятия в Харьковской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской областях. В частности, поражены Харьковское государственное авиационное предприятие и Шосткинский завод «Звезда». Кроме того, атакована инфраструктура шести военных аэродромов в различных регионах Украины.

    Напомним, дроны «Герань» уничтожили цех ВСУ по производству БПЛА под Харьковом.

    Ранее Кремль прокомментировал массированный удар ВС России по Киеву.

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    3 июня 2026, 09:14 • Новости дня
    Над местом удара по автобусу Москва – Симферополь заметили дроны-разведчики
    Над местом удара по автобусу Москва – Симферополь заметили дроны-разведчики
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специальные детекторы обнаружили беспилотные аппараты разведывательного типа над центром города Енакиево, где украинские войска атаковали пассажирский транспорт.

    Над местом удара Вооруженных сил Украины по рейсовому автобусу Москва – Симферополь зафиксированы дроны-разведчики, передает ТАСС. Информацию об обнаружении беспилотников подтвердил источник с места трагедии в ДНР.

    Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил, что украинские войска атаковали пассажирский транспорт ударным БПЛА. По предварительным данным, жертвами инцидента стали семь гражданских лиц, еще 11 человек получили ранения.

    В Минздраве России уточнили, что десять пострадавших, включая одного ребенка, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что по факту атаки на автобус возбуждено уголовное дело о теракте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о семи погибших при ударе беспилотника по этому автобусу.

    Накануне жертвой атаки украинских дронов в республике стал один мирный житель.

    В мае из-за ударов БПЛА в регионе погиб шестнадцатилетний подросток.

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    3 июня 2026, 06:05 • Новости дня
    ВСУ начали отступать из Константиновки
    ВСУ начали отступать из Константиновки
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование перебросило часть личного состава из города Константиновка в ДНР на более защищенные позиции, сообщил источник в силовых структурах.

    Украинская армия перебросила часть своих сил из Константиновки на вторую линию обороны, сказал собеседник ТАСС.

    «Из-за сложившейся в Константиновке оперативной обстановки противник вывел часть своих подразделений из города. Кого-то бросили на вторую линию обороны, кого-то – для закрытия брешей на сложных участках в окрестностях города», – пояснил он.

    Уточняется, что передислокация затронула наиболее напряженные участки фронта вблизи населенного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее российские войска взяли Константиновку в малое кольцо. В середине мая спецназ ФСБ уничтожил в городе четыре украинские диверсионно-разведывательные группы.

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    3 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    В МИД назвали цели атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево

    Дипломат Мирошник: Удар ВСУ по автобусу в Енакиево – военное преступление

    В МИД назвали цели атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево
    @ ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина предпочитает перенаправлять свой военный потенциал, накачиваемый Западом, на удары по гражданскому населению, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее удар украинского БПЛА по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в ДНР привел к гибели семи мирных жителей.

    «Удар ВСУ по автобусу в Енакиево – военное преступление, направленное на запугивание мирных жителей. Украинский режим стремится парализовать транспортную коммуникацию в Донбассе, создать невыносимые условия для жизни гражданского населения», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    Дипломат подчеркнул: оптические и технические возможности БПЛА-систем, используемых ВСУ, не позволяют допустить, что украинские военные могли перепутать гражданский автобус с каким-либо военным объектом. «Произошедшее нарушает все возможные нормы международного гуманитарного права. Действия Киева требуют не только жесткой международной правовой оценки, но и реального практического ответа по привлечению всех причастных к уголовной ответственности», – детализировал Мирошник.

    «Мы сейчас собираем существенные данные и детали преступления и передадим их российским внешнеполитическим представителям. Они поднимут вопрос на международных площадках, прежде всего – в Совбезе ООН и ОБСЕ. Возможно, это будет сделано в формате отдельных заседаний», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, материалы будут переданы в российские профильные учреждения за рубежом. Вся необходимая информация о теракте киевского режима должна быть известна государствам, которые внимательно следят за эскалацией украинского кризиса», – указал дипломат.

    В целом, по его словам, в Енакиево сейчас сложная обстановка, связанная с «ведением Киевом террористической войны». «Украина предпочитает перенаправлять свой военный потенциал, накачиваемый Западом, на удары по гражданскому населению. Все это происходит на фоне поражений ВСУ непосредственно в зоне спецоперации», – резюмировал Мирошник.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем канале в Max, что жертвами удара украинского БПЛА по автобусу в Енакиево стали семь человек. Еще 11 пассажиров рейса Москва – Симферополь получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь.

    Атака произошла в центре города ранним утром, когда автобус двигался по пустым улицам. На кадрах с места трагедии видно, что салон и кабина водителя автобуса полностью выгорели. В это же время дрон-детекторы фиксировали беспилотники-разведчики над Енакиево, сообщает ТАСС.

    Среди пострадавших – ребенок 2016 года рождения. Для помощи ему готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Теракт». Фрагменты БПЛА самолетного типа будут направлены на экспертизу. Обломки содержат надписи на иностранном языке, добавили в ведомстве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее «охотой на людей». «Своих – загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших – убивают террористическими методами», – заявила дипломат в ходе работы Петербургского международного экономического форума.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на отсутствие «военной целесообразности в атаке на автобус в тылу». «Трассы в тыловых районах стали опаснее из-за дронов. Это новая реальность, с которой сталкиваются Донбасс, Новороссия, Крым и приграничные регионы России. Но это не значит, что жизнь должна остановиться. Дороги будут работать, люди будут ездить, грузы будут доставляться. Враг своей цели не добьется», – подчеркнул он.

    Незадолго до этого ВСУ атаковали транспорт мирных жителей в Ленинском районе Донецка на кольцевой автодороге, а также на трассе Донецк – Горловка. «Повреждены грузовые и гражданские автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцево», – добавил Пушилин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что одним из действенных ответов России на украинские атаки являются удары по инфраструктуре производства дронов, а также по генерирующим мощностям Украины. Так, накануне ВКС поразили заводы «Мотор Сич», «Арсенал» и «Маяк», а также три территориальных центра комплектования ВСУ.

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    3 июня 2026, 06:35 • Новости дня
    Угроза БПЛА объявлена в Петербурге
    Угроза БПЛА объявлена в Петербурге
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Санкт-Петербурга действует предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов, следует из сообщения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

    Местным жителям начали приходить соответствующие уведомления от РСЧС. «Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета», – приводит РИА «Новости» текст СМС-сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны сбили 30 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области.

    В петербургском аэропорту Пулково действуют ограничения на функционирование воздушной гавани.

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    3 июня 2026, 00:57 • Новости дня
    Родители погибшего ребенка в Старобельске отказались говорить с делегацией МККК

    Tекст: Антон Антонов

    На месте удара по колледжу в Старобельске родители погибшего ребенка отказались беседовать с делегацией Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщают информационные агентства.

    Родители одного из детей, погибших при ударе по колледжу, пришли к месту трагедии, но не пожелали вступать в разговор с делегатами организации, передает РИА «Новости».

    При этом педставители МККК все же смогли собрать информацию от очевидцев. «МККК удалось пообщаться с соседями, мужчина, который здесь был, он рассказал все в деталях, который все видел, который спасал детей», – сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске..

    Он добавил, что родители находились в слезах и отказались отвечать на вопросы. По его словам, люди, потерявшие самое дорогое, «не хотят ничего объяснять». Решение родителей он назвал «абсолютно нормальным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация Красного Креста совместно с российским послом осмотрела разрушенный ударом ВСУ колледж в Старобельске.

    Украинские тяжелые беспилотники несколько раз ударили по студенческому общежитию в Старобельске, погиб 21 человек. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о 65 детях, получивших ранения при ударе по колледжу в Старобельске.

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    3 июня 2026, 12:26 • Новости дня
    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ

    Депутат Колесник: Киев атакой дронов пытался запугать участников ПМЭФ

    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник атакой БПЛА на Петербург и Ленобласть в первый день ПМЭФ надеялся запугать участников мероприятия. Однако действия Украины обернутся против нее самой, поскольку в современном мире не приветствуется терроризм, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник и сенатор Григорий Карасин.

    «Беспрецедентный бандитский налет украинских беспилотников на Санкт-Петербург лишь подтверждает, что киевские власти полностью потеряли чувство реальности, стремятся эскалировать, развязать масштабную агрессивную человеконенавистническую войну», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

    По его словам, удары противника по гражданским объектам, автобусам с мирными жителями – «совершенно другое качество военного конфликта». «Мы воспринимаем все это как новый виток террористической активности руководства Украины. Я убежден, что ответ будет жестким, и он не заставит себя долго ждать», – подчеркнул собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Удары по мирному населению стали для киевского режима нормой ведения боевых действий», – отметил он. Парламентарий не исключает, что ВСУ «приурочили атаку» на Петербург и Ленинградскую область к открытию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «В мероприятии примут участие представители более 100 стран, которые заинтересованы в развитии своих экономик и сотрудничестве с Россией. Киевские власти же пытаются посеять страх среди участников ПМЭФ», – указал депутат. Однако действия Украины, скорее, обернутся против нее самой. «Нигде в мире не приветствуется терроризм», – подчеркнул Колесник.

    По его словам, во всех деталях атаки на Петербург и Ленобласть, в том числе в маршруте пролета БПЛА, разберутся компетентные органы России. Собеседник назвал несколько возможных вариантов, откуда могли быть произведены запуски дронов: Финский залив и страны Прибалтики. «Россия – правовое государство. Мы не выдвигаем огульные обвинения. Но когда выясним причастных к налету, виновные будут тяжело наказаны», – заключил парламентарий.  

    Утром 3 июня, в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Удары нанесены по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах северной столицы, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    По его словам, пострадали несколько человек. «Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», – написал градоначальник. Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона сбиты 59 БПЛА. В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника незначительно повреждены четыре частных жилых дома.

    В петербургском аэропорту Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, они были сняты в 8.27 мск.

    Напомним, в Петербурге с 3 по 6 июня проходит ПМЭФ. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что подтверждено участие примерно 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира. Форум впервые за несколько лет посетит официальная делегация США.

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    2 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль прокомментировал массированный удар ВС России по Киеву

    Песков: Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Российские вооруженные силы наносят системные удары по военной инфраструктуре Киева и других городов, отвечая на действия киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Вооруженные силы России наносят системные удары по военной инфраструктуре на Украине, включая Киев и другие города, передает ТАСС.

    Он заявил, что такие действия соответствуют ранее обозначенной позиции российского внешнеполитического ведомства.

    Песков затронул эту тему, комментируя удар Вооруженных сил Украины по Старобельску. Он отметил, что Киев, по оценке Москвы, сознательно идет на бесчеловечные теракты против мирного населения. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что такие атаки со стороны украинских сил рассматриваются как целенаправленные удары по гражданским объектам.

    Российское внешнеполитическое ведомство заявило о переходе к последовательным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве после теракта ВСУ в Старобельске.

    Песков заявил, что боевые действия с украинской стороной могут прекратиться уже сегодня, если украинское командование прикажет своим подразделениям покинуть территорию российских регионов.

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.

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    2 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    Бывший спикер Зеленского предрекла массовый исход киевлян из города

    Мендель заявила о невозможности остановить удары ВС России по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима не способен остановить массированные удары Вооруженных сил России по инфраструктурным объектам страны, все больше семей в Киеве начнут незаметно готовиться к бегству из города.

    Мендель заявила, что Владимир Зеленский не способен остановить массированные удары Вооруженных сил России по инфраструктурным объектам страны, передает Lenta.ru. Свой комментарий она опубликовала в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Мендель подчеркнула: «Отчаянные голоса умоляют положить конец этому кошмару. Но любой призыв остановить эту бойню клеймят как непатриотичный, опасный и даже «пророссийский».

    По ее прогнозу, Зеленский вскоре заговорит об ответном ударе Вооруженных сил Украины по территории России. Мендель также выразила уверенность, что подобные обстрелы будут повторяться, а тем временем все больше семей в Киеве начнут незаметно собирать вещи и готовиться к бегству.

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.

    Владимир Зеленский  заявил о массированном ударе Вооруженных сил России по Киеву и семи регионам Украины с применением свыше 600 беспилотников и 73 ракет.

    Военкоры опубликовали список пораженных ВС России целей на Украине.

    Президент России Владимир Путин накануне заявил, что удары украинской армии по образовательным учреждениям в Старобельске и Геническе вывели текущее противостояние на совершенно иной уровень.

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    2 июня 2026, 20:34 • Новости дня
    Спрятавшиеся в метро жители Киева переругались из-за спальных мест

    Жители Киева устроили конфликт в метро из-за палаток и спальных мест

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Киева устроили скандал в подземке украинской столицы из-за нехватки места, занятого предприимчивыми людьми огромными туристическими палатками, сообщил военкор Александр Коц.

    Во время удара российских войск по военным объектам на Украине укрывавшиеся в метро жители Киева поругались из-за спальных мест, сообщил в Max военный корреспондент Александр Коц.

    Он отметил, что киевское метро еще с советских времен проектировалось как бомбоубежище.

    Большинство спустившихся под землю принесли с собой раскладушки, стулья и коврики. «Но были и такие, кто решил переждать обстрел «в стиле лакшери»», – написал военкор.

    Журналист добавил, что некоторые горожане расставили на станциях большие туристические палатки и отгородились от остальных нейлоном. Это возмутило менее находчивых сограждан, поскольку на занятой площади могло разместиться гораздо больше людей.

    Ранее военкор Александр Коц назвал пораженные массированным ударом цели на Украине.

    Украинский энергетический холдинг «ДТЭК» сообщил о повреждении своих объектов в Киеве.

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.

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    3 июня 2026, 02:56 • Новости дня
    Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области

    Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленинградской области

    Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области объявлен режим опасности БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», – говорится в сообщении, опубликованном Дрозденко в «Максе».

    Глава региона также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Дрозденко сообщил об уничтожении воздушных целей на подлете к Ленобласти.

    Сообщалось, что Польша и Прибалтика предоставляют ВСУ свое воздушное пространство для атак.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    2 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков назвал условие завершения конфликта на Украине до конца дня
    Песков назвал условие завершения конфликта на Украине до конца дня
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Боевые действия с украинской стороной могут прекратиться уже сегодня, если украинское командование прикажет своим подразделениям покинуть территорию российских регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Что касается [главы киевского режима Владимира] Зеленского и завершения войны до конца года: война может быть завершена до конца суток, мы тоже об этом неоднократно говорили», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Он уточнил, что для достижения такого результата украинскому руководству достаточно отдать вооруженным силам распоряжение об уходе с территории российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин указывал на возможность скорого завершения специальной военной операции.

    Песков называл Зеленского главным препятствием для мирного урегулирования.

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