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Власти Украины форсировали эвакуацию предприятий из Дружковки и Славянска
Украинские власти ускорили вывоз стратегически важных производств из населенных пунктов Дружковка и Славянск из-за продвижения российских войск, сообщило российское Минобороны.
Киевский режим форсирует эвакуацию ключевых предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска из-за быстрого наступления подразделений Южной группировки в районе Константиновки, указало ведомство в Max.
В Дружковке уже началась подготовка к вывозу мощностей машиностроительного завода, который занимался ремонтом бронетехники ВСУ. Аналогичные меры коснулись метизного завода и предприятия «Ремсчетмаш», производящего электротехническое оборудование.
В Славянске планируется эвакуация машиностроительного завода, заводов «Славтяжмаш», «Бетонмаш» и «Зевс-керамика», где также ремонтировали военную технику. Кроме того, вывозу подлежит Государственный НИИ высоких напряжений, задействованный в сборке беспилотников.
Масштабность и срочность перемещения заводов на запад Украины указывают на то, что Киев готовится к потере всей Славянско-Краматорской агломерации и ее скорому переходу под контроль Вооруженных сил России, указало ведомство.
Ранее Министерство обороны сообщало, что киевский режим начал срочно вывозить стратегически важные объекты из Краматорска и Дружковки.
Источник сообщал, что в начале мая российские войска вплотную подошли к пригородам Дружковки.