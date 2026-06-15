Tекст: Алексей Дегтярёв

Киевский режим форсирует эвакуацию ключевых предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска из-за быстрого наступления подразделений Южной группировки в районе Константиновки, указало ведомство в Max.

В Дружковке уже началась подготовка к вывозу мощностей машиностроительного завода, который занимался ремонтом бронетехники ВСУ. Аналогичные меры коснулись метизного завода и предприятия «Ремсчетмаш», производящего электротехническое оборудование.

В Славянске планируется эвакуация машиностроительного завода, заводов «Славтяжмаш», «Бетонмаш» и «Зевс-керамика», где также ремонтировали военную технику. Кроме того, вывозу подлежит Государственный НИИ высоких напряжений, задействованный в сборке беспилотников.

Масштабность и срочность перемещения заводов на запад Украины указывают на то, что Киев готовится к потере всей Славянско-Краматорской агломерации и ее скорому переходу под контроль Вооруженных сил России, указало ведомство.

Ранее Министерство обороны сообщало, что киевский режим начал срочно вывозить стратегически важные объекты из Краматорска и Дружковки.

Источник сообщал, что в начале мая российские войска вплотную подошли к пригородам Дружковки.