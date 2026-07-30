Смертельная авария с пятью машинами произошла на МКАД

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент случился на 30-м километре трассы, передает ТАСС. В столичной Госавтоинспекции подтвердили факт происшествия с участием нескольких легковых машин.

«По предварительным данным, на внутренней стороне 30-го километра МКАД произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате дорожной аварии один человек скончался», – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники следственно-оперативной группы и инспекторы. Представители ГАИ призвали водителей выбирать альтернативные маршруты из-за возникших заторов.

Прокуратура Южного административного округа взяла под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Надзорное ведомство также следит за ходом и результатами процессуальной проверки по факту гибели человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на 37-м километре МКАД столкнулись несколько автомобилей. В феврале на 22-м километре автодороги в ДТП с пятью машинами пострадали три человека.

В прошлом году на 24-м километре трассы произошла аналогичная массовая авария.