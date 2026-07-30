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Смертельная авария с пятью машинами произошла на МКАД
Крупное столкновение пяти автомобилей на кольцевой автодороге в столице привело к трагическим последствиям и гибели одного из участников дорожного движения.
Инцидент случился на 30-м километре трассы, передает ТАСС. В столичной Госавтоинспекции подтвердили факт происшествия с участием нескольких легковых машин.
«По предварительным данным, на внутренней стороне 30-го километра МКАД произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате дорожной аварии один человек скончался», – говорится в сообщении ведомства.
Сейчас на месте трагедии работают сотрудники следственно-оперативной группы и инспекторы. Представители ГАИ призвали водителей выбирать альтернативные маршруты из-за возникших заторов.
Прокуратура Южного административного округа взяла под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Надзорное ведомство также следит за ходом и результатами процессуальной проверки по факту гибели человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на 37-м километре МКАД столкнулись несколько автомобилей. В феврале на 22-м километре автодороги в ДТП с пятью машинами пострадали три человека.
В прошлом году на 24-м километре трассы произошла аналогичная массовая авария.