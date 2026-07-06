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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Крым работает и отдыхает в новой реальности

    К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина и Польша обречены на конфронтацию

    Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на украинцев, как на быдло. И историческая память об этом никуда не делась и не денется.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    14 комментариев
    6 июля 2026, 06:10 • Новости дня

    Москвичей предупредили о дождях и грозах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В понедельник в столичном регионе ожидается облачная погода с кратковременными дождями, местами пройдут грозы, а воздух прогреется до 23 градусов тепла, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

    Днем в понедельник температура в столице составит от 21 до 23 градусов тепла, в то время как в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 13 градусов, передает ТАСС со ссылкой на информацию Гидрометцентра.

    Ветер ожидается юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 740 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье в этот день дневная температура будет колебаться в пределах от 18 до 23 градусов тепла. Ночью в области прогнозируется похолодание до 11 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Гидрометцентр предупредил москвичей о небольших осадках. Перед этим синоптики спрогнозировали потепление в столице до 25 градусов. В середине прошлого месяца столичный регион накрыл кратковременный дождь.

    3 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Суд вынес приговор по делу о покушении на Симоньян

    Фигуранты дела о покушении на Маргариту Симоньян получили до 25 лет колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Второй Западный окружной военный суд Москвы назначил фигурантам дела о подготовке убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян от шести до 25 лет лишения свободы.

    Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян приговорены к срокам от шести до 25 лет лишения свободы, передает ТАСС. Наибольший срок получил механик автосервиса Михаил Балашов.

    Суд назначил Балашову наказание в виде лишения свободы на 25 лет: первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Другой фигурант, Егор Савельев, ранее судимый за покушение на убийство, получил 15 лет колонии и штраф 800 тыс. рублей.

    Всего по делу о покушении на Симоньян проходят 12 человек. Поскольку на момент совершения преступления некоторые из них были несовершеннолетними, судебный процесс проходил в закрытом режиме. В ходе прений государственное обвинение просило назначить подсудимым до 25 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело о покушении на журналисток поступило в военный суд Москвы.

    Обвиняемые согласились совершить данное преступление за 50 тысяч долларов.

    Ранее в материалах расследования появились трое несовершеннолетних фигурантов.

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    4 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Власти Германии ввели гигантские штрафы за забор речной воды на фоне жары

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия ввели штраф до 50 тыс. евро за несанкционированный забор воды из рек в связи с ее низким уровнем на фоне аномальной жары и засухи, сообщает немецкая радиостанция Deutschlandfunk.

    Руководство федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия утвердило наказание за незаконное использование речной воды на фоне рекордной жары, передает РИА «Новости». Размер взыскания может достигать 50 тыс. евро.

    Представители местных властей объяснили суровые меры критическим падением уровня водоемов. «В связи с низким уровнем воды из нескольких рек запрещен забор воды. Причинами этого являются отсутствие дождей и жаркие дни на протяжении последних недель... за нарушения грозят штрафы в размере до 50 тыс. евро», – отмечается в заявлении, которое цитирует радиостанция Deutschlandfunk.

    Аналогичные частичные ограничения начали действовать на территории Баден-Вюртемберга и Тюрингии. Кроме того, администрация Мюнхена обратилась к горожанам с просьбой максимально экономить ресурс из-за нестабильного городского водоснабжения.

    Ранее министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер в беседе с журналистами издания Handelsblatt пожаловался на последствия климатического кризиса. По его словам, дефицит влаги и падение уровня грунтовых вод наносят колоссальный ущерб местной экономике и стали серьезной проблемой для производств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер заявил об огромном ущербе немецкой экономике из-за аномальной жары.

    Полиция Берлина применила водометы для охлаждения жителей и туристов в центре города.

    Жители крупных немецких мегаполисов массово перешли на ночной образ жизни на фоне высоких температур.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    5 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    Шторм помешал празднованию 250-летия независимости США в Вашингтоне

    Tекст: Антон Антонов

    Гостей уличных торжеств в центре Вашингтона попросили покинуть площадки празднования 250-летия независимости США из-за надвигающегося шторма, сообщают организаторы.

    Организаторы уличных мероприятий в центре Вашингтона призвали публику найти укрытие из-за надвигающегося шторма, передает корреспондент РИА «Новости».

    «В связи с приближающимся штормом гостей просят эвакуироваться с территории мероприятия и укрыться в ближайшем здании», – объявил оргкомитет.

    Небо над городом затянуло плотными тучами, в воздухе сверкают молнии, заметно усилился ветер. Уточняется, что укрытие участникам торжеств предложили искать в расположенных рядом зданиях министерств и ведомств.

    Секретная служба в распространенном предупреждении посоветовала людям не скрываться под деревьями. Организаторы пообещали дополнительно сообщить о возобновлении праздничной программы и повторном открытии пропускных пунктов, когда погода позволит продолжить мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты празднуют свой 250-летний юбилей.

    Президент Конгресса русских американцев Наталья Сабельник заявила, что в дни празднования 250-летия американской независимости особое внимание уделяется историческому наследию выходцев из России – от освоения Аляски до военной поддержки Вашингтона в годы Гражданской войны.

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    3 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    «Художника» Галантера приговорили к семи годам колонии за мошенничество

    «Цифрового» художника Галантера приговорили к семи годам колонии за мошенничество

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тверской районный суд Москвы вынес приговор Сергею Галантеру по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

    «Тверской районный суд города Москвы 3 июля 2026 года признал Галантера Сергея Владимировича виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 000 000 рублей», – говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции столицы, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что осужденный выдавал себя за «цифрового» художника и эксперта по инвестициям. Он предлагал гражданам вкладывать денежные средства в виртуальное искусство, обманывая доверчивых инвесторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Мосгорсуд утвердил семилетний срок лишения свободы для похитившей у инвестора более шести миллиардов рублей блогера Валерии Федякиной.

    В марте суд приговорил криптоинвестора Григория Мулузяна к шести годам колонии за обман клиентов под предлогом инвестирования в криптовалюту.

    В середине июня чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг получил пять с половиной лет колонии за мошенничество в особо крупном размере.

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    3 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    В центре Москвы из-за антисанитарии закрыли «Пятерочку»

    Суд закрыл «Пятерочку» в центре Москвы из-за антисанитарии и обнаруженной там крысы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Деятельность продуктового магазина в Тверском районе Москвы временно приостановлена после обнаружения грызуна и серьезных нарушений санитарных норм в торговых залах.

    Тверской районный суд вынес решение о закрытии супермаркета на Тихвинской улице, передает ТАСС. Причиной жестких мер стали грубые нарушения базовых санитарно-эпидемиологических норм.

    «Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 3 июля 2026 года предприятие продовольственной торговли «Пятерочка» ООО «Агротог» признано виновным в совершении административного правонарушения. Назначено административное наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток», – сообщили в пресс-службе инстанции.

    В ходе осмотра специалисты зафиксировали крайне неудовлетворительное гигиеническое состояние помещений. Инспекторы выявили обильные скопления пыли, остатки еды под стеллажами и повреждения напольного покрытия. Главным основанием для закрытия стало присутствие живой крысы в складской зоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд приостановил работу одного из столичных ресторанов сети «Якитория» из-за грязного кухонного оборудования и отсутствия медосмотров у сотрудников.

    Ранее Бутырский районный суд вынес постановление о временном прекращении деятельности кафе «Суши-энд-Пицца» по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

    До этого Роспотребнадзор обнаружил в супермаркетах сети «Светофор» мух, тараканов и грызунов.

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    5 июля 2026, 15:52 • Новости дня
    Станцию метро Москвы «Серп и Молот» временно закрыли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На станции столичного метрополитена «Серп и Молот» МЦД-4 временно перестанут останавливаться поезда, предупредил департамент транспорта города.

    «С 6 июля поезда временно не будут останавливаться на станции «Серп и Молот», – сообщил департамент в Max.

    Горожанам рекомендовали заранее перестроить свои привычные маршруты. В качестве удобной альтернативы пассажирам предлагается использовать соседние станции: «Римскую», «Площадь Ильича» или «Москву-Товарную».

    В феврале прорыв трубы подтопил платформу станции МЦД-4 Нижегородская. В январе из-за проседания платформы поезда МЦК проходили станцию Нижегородская без остановок.

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    4 июля 2026, 00:10 • Новости дня
    С вечера пятницы силы ПВО сбили семь летевших к Москве дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил после полуночи об очередном уничтоженном дроне ВСУ на подлете к городу.

    «Уничтожен ещё один вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале после полуночи в субботу.

    До этого Собянин сообщал о дроне вечером пятницы. С этого момента до полуночи силы ПВО сбили семь дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение пятницы мэр сообщал об уничтоженных дронах ВСУ, их было не менее 15. Вечером пятницы Росавиация предупредила о том, что аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию.

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    4 июля 2026, 02:05 • Новости дня
    Жуковский и еще десять аэропортов ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации предупредил в Max--канале о том, что 11 российских аэропортов временно ограничили полеты ради безопасности пассажиров и экипажей самолетов.

    «Аэропорты Жуковский, Сочи и Волгограда: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    В Росавиации добавили, что ограничения введены также в аэропортах Казани, Пензы, Пскова, Самары, Саратова, Чебоксар, Бугульмы и Уфы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы Росавиация ввела временные ограничения в пяти российских аэропортах, а также сообщила, что Внуково перешел в режим работы по согласованию.. В течение пятницы мэр Москвы сообщал об уничтоженных дронах ВСУ, их было не менее 15.


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    4 июля 2026, 23:17 • Новости дня
    Штормовое предупреждение объявили на Кубани

    Объявлено штормовое предупреждение в Краснодарском крае

    Tекст: Антон Антонов

    Штормовое предупреждение на воскресенье объявлено в Краснодарском крае, сообщил Краснодарский центр по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

    «Воскресенье, 5 июля. Объявлено штормовое предупреждение! Краснодарский край... В отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20–25 метров в секунду. Местами ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Кроме ожидаемых ливней и гроз, синоптики предупредили о повышенной пожароопасности в регионе. По их данным, в юго-западных районах Краснодарского края прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

    Также местами в северо-западных, северо-восточных, центральных районах края и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупредила о риске формирования смерчей и подъеме уровня воды в реках Кубани 4–5 июля.

    В мае ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о прогнозе мощных ливней на юге России, в том числе на Кубани, с выпадением до 50 миллиметров осадков за двое суток.

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    3 июля 2026, 22:52 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили направлявшийся к Москве беспилотник

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале об отражении летевшего к Москве дрона ВСУ.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    В течение дня Собянин сообщал об уничтоженных дронах ВСУ, их было не менее 15.

    При этом вечером пятницы Росавиация предупредила о том, что аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию.


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    3 июля 2026, 22:43 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил представитель Росавиации, аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

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    3 июля 2026, 09:53 • Новости дня
    Школьница в Москве отдала мошенникам 1,5 млн рублей после перехода по ссылке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несовершеннолетняя жительница столицы лишилась денег и ювелирных украшений матери, поверив злоумышленникам, сообщившим о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуги», сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали в Химках 19-летнего курьера телефонных аферистов, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Молодой человек забрал у девочки имущество родителей на сумму более 1,5 млн рублей.

    Полученные драгоценности задержанный сдал в ломбард, а вырученные средства перевел кураторам на криптовалютный кошелек.

    По данным ведомства, потерпевшая познакомилась со злоумышленником в мессенджере. По его просьбе она перешла по ссылке для участия в голосовании. Вскоре ей позвонили неизвестные, представившиеся специалистами, и заявили о взломе ее профиля на госуслугах и оформлении доверенности на ее имя.

    Для отмены документа мошенники убедили школьницу передать все ценности из квартиры курьеру под предлогом декларирования. Девочка сложила сбережения и украшения матери в сумку и отдала их неизвестному у дома в Поповом проезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня столичные полицейские поймали соучастника обмана 15-летнего подростка на 5 млн рублей. Месяцем ранее аферисты выманили у московского юноши свыше 16 млн рублей.

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    4 июля 2026, 05:10 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил представитель Росавиации, аэропорт Шереметьево перешел на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Шереметьево  принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации добавили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Жуковский и еще десять аэропортов ввели временные ограничения полетов, кроме того, Внуково перешел в режим работы по согласованию.

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    4 июля 2026, 03:52 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали три беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще три беспилотника уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Уничтожены ещё три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    До этого Собянин сообщал о 12 уничтоженных дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с вечера пятницы силы ПВО сбили семь летевших к Москве дронов ВСУ. Жуковский и еще десять аэропортов ввели временные ограничения полетов, кроме того, Внуково перешел в режим работы по согласованию.

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    4 июля 2026, 02:45 • Новости дня
    При подлете к Москве средства ПВО ликвидировали 12 БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Средства ПВО ликвидировали 12 БПЛА вблизи Москвы, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «Атака семи беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 2.41.

    До этого, в начале часа мэр города сообщал о пяти сбитых дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с вечера пятницы силы ПВО сбили семь летевших к Москве дронов ВСУ. Жуковский и еще десять аэропортов ввели временные ограничения полетов, кроме того, Внуково перешел в режим работы по согласованию.


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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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