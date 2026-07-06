Москвичей предупредили о дождях и грозах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Днем в понедельник температура в столице составит от 21 до 23 градусов тепла, в то время как в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 13 градусов, передает ТАСС со ссылкой на информацию Гидрометцентра.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 740 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в этот день дневная температура будет колебаться в пределах от 18 до 23 градусов тепла. Ночью в области прогнозируется похолодание до 11 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Гидрометцентр предупредил москвичей о небольших осадках. Перед этим синоптики спрогнозировали потепление в столице до 25 градусов. В середине прошлого месяца столичный регион накрыл кратковременный дождь.