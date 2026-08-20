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    Как казаки готовились к СВО

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    20 августа 2026, 08:40 Мнение

    Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

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    Казачьи формирования Российской империи отличались невероятными мобилизационными возможностями даже на фоне регулярной армии, имеющей прекрасную организацию. Так, казачьи полки первой очереди должны были выступить в поход уже через шесть часов после начала мобилизации, но в реальности делали это быстрее, а полки второй очереди – через 48 часов. Сочетание постоянной готовности казаков, традиций, продуманной организации и наличие детализированных мобилизационных планов позволяло Российской империи быстро и масштабно задействовать мощный и боеспособный военный ресурс.

    Примечательно, что даже после Гражданской войны, ликвидации казачьих войск и расказачивания территории проживания казаков все же сохранили высокий мобилизационный потенциал. Так, после начала Великой Отечественной войны, в июле-августе 1941 года, с Кубани на фронт были отправлены девять кавалерийских дивизий, сформированных из казаков призывного возраста, осенью – еще три добровольческие дивизии казаков непризывного возраста, главным образом из участников Гражданской войны с обеих сторон.

    И в наши дни кубанские казаки стали одними из первых, кто взял в руки оружие и отправился на СВО – уже в апреле 2022 года был сформирован первый состав добровольческого отряда БАРС-11 (боевого армейского резерва страны, имени святого Иоанна Русского), далее последовали БАРС-1 (Казачий добровольческий отряд им. Захария Чепеги), БАРС-16 (имени святого благоверного князя Александра Невского).

    И эта оперативность неслучайна, поскольку отряды формировались не на пустом месте. В Кубанском войске военная подготовка казаков, причем не только допризывников, но и вполне взрослых и даже пожилых, является одним из главных направлений деятельности. Это проведение ежегодных военно-полевых сборов, на которых казаки подводят итог годовой боевой подготовки, и регулярные занятия по военным специальностям.

    «Казак – это прежде всего воин. Так сложилось исторически, это актуально и в наши дни. Поэтому казаки должны заниматься военной подготовкой», – указано на сайте Войска, но такой подход был не всегда. Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта казаков, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

    Первыми начали заниматься регулярной боевой подготовкой казаки Таманского отдела, после того как в 1997 году его возглавил Иван Безуглый (дважды Герой Труда Кубани, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска, казачий полковник, участвовал в возвращении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации в 2014 году. Годы жизни: 1947-2025). Одним из его первых решений было воссоздание 1-го Полтавского Казачьего полка имени кошевого атамана Сидора Белого. Тогда казаков обвиняли чуть ли не в создании незаконного вооруженного формирования, хотя в реальности это не была боевая часть в полном смысле этого слова, поскольку не имела вооружения, ни индивидуального, ни коллективного. Однако имела штат, соответствующий мотострелковому полку ВС РФ, и казаки проходили боевую подготовку в соответствии с военно-учетными специальностями, которые были за ними закреплены. В роли инструкторов выступили офицеры запаса и казаки, имевшие боевой опыт. Таких становилось все больше – казаки участвовали в большинстве вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве и на Балканах.

    Ситуация радикально изменилась в 2007 году, когда войсковым атаманом был избран Николай Далуда (ныне депутат Государственной думы), вице-губернатор Краснодарского края. Кадровый офицер, он понимал, что военная подготовка – один из краеугольных камней деятельности Кубанского войска, и не просто ее легализовал, но и сделал обязательной для всех отделов ККВ. Казаки стали получать помощь Вооруженных сил в организации боевой подготовки. Так, военно-полевые сборы проводились на полигонах воинских частей и соединений, с использованием их вооружения и техники. В Таманском отделе появился второй полк, затем они были сведены в бригаду, затем на ее основе была развернута Первая казачья Таманская дивизия территориальной обороны. На военно-полевых сборах 19 сентября 2015 года войсковым атаманам было вручено боевое знамя соединения.

    Немаловажным является то, что весь личный состав дивизии, от рядового казака до командира, действует на общественных началах, сборы проводятся частично на спонсорские пожертвования бизнеса, частично – на средства, выделяемые районными администрациями. И военные части оказывают помощь в их проведении на безвозмездной основе.

    Решение о формировании дивизии было принято на основе двух событий, доказавших эффективность и обоснованность создания казачьих территориальных соединений. Во-первых, наводнение 2012 года в Крымске, в преодолении последствий которого и в спасательных работах казаки Таманской бригады сыграли огромную роль. Во-вторых, события Крымской весны, вклад казаков в которую тоже был очень значителен. Первая тысяча казаков Таманского отдела высадилась в Крыму уже в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года, после того как антироссийские экстремисты организовали массовые беспорядки в Симферополе. Часть казаков-таманцев выставила совместно с «Беркутом» заслоны на границе Крыма на Турецком валу и в Перекопе, другие обеспечивали общественный порядок в Симферополе и Севастополе, пресекая провокации. Эти задачи не были казакам в диковинку. На военно-полевых сборах они неоднократно отрабатывали и удержание рубежей, и осуществление контрольно-пропускных мероприятий, включая порядок несения службы на блокпостах, охрану общественного порядка и пресечение массовых беспорядков. То есть изначально предполагалось, что функционал у казачьих формирований может быть гораздо шире, чем у обычной мотострелковой части, что казаки смогут не только воевать, но и осуществлять противодиверсионные действия, охранять важные объекты, проводить спасательные и гуманитарные операции, охранять общественный порядок и пресекать массовые беспорядки.

    Благодаря этим универсальным навыкам они оказались на высоте в Крыму и успешно решили все поставленные задачи. С учетом крымского опыта подготовка стала более интенсивной. Казаки, участвовавшие в защите ЛДНР от агрессии киевского режима, делились актуальным боевым опытом, и еще задолго до начала СВО на военно-полевых сборах отрабатывались действия с учетом такого фактора, как БПЛА тактического звена. Таким образом, к 24 февраля 2022 года казаки Таманского отдела оказались готовыми. И кубанцы с первых шагов в СВО показали себя весьма достойно – участвовали в освобождении Лисичанска и героической обороне Красного Лимана осенью 2022 года, где предотвратили прорыв фронта и угрозу окружения, дав возможность соседним подразделениям отойти на новые позиции.

    Всего, по данным атамана Всероссийского казачьего войска (ВсКО) Виталия Кузнецова, на конец декабря 2025 года 19 тыс. казаков находились в зоне СВО в составе добровольческих отрядов, а всего приняли участие в спецоперации 50 тыс.

    Сейчас казаки не только сражаются в зоне СВО, но и обеспечивают безопасность объектов Краснодарского края.

    «Сегодня противник нацеливается на инфраструктуру, от которой напрямую зависит жизнедеятельность края: объекты энергетики, нефтегазового комплекса, транспортные узлы. Поэтому перед Кубанским казачьим войском поставлена важная задача – участвовать в формировании мобильных огневых групп и обеспечении безопасности таких объектов. Казаки уже включились в эту работу», – заявил атаман Таманского отдела Сергей Гричаненко.

    Военная подготовка казаков Кубани и их организованность не просто в казачьи общества, а в подразделения и части, имеющие боевое расписание, позволили в сжатые сроки сформировать необходимое число экипажей мобильных огневых групп, которые к тому же в основной своей массе сработаны.

    К сожалению, надежд на то, что с разгромом киевского режима все завершится и мы вернемся в мирную жизнь, немного. Легендарный разведчик Андрей Безруков на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2026) заявил, что мир вступает в новую форму войны – затяжной, многоуровневой, направленной на изматывание противника, подрыв инфраструктуры и дестабилизацию государства. Он подчеркнул, что в складывающейся ситуации «нам нужно сделать так, чтобы армия стала гораздо более гражданской, а общество стало немножко более военным».

    Обстановка вынуждает весь наш народ так или иначе включиться в вопросы защиты своей страны, своего языка и своего права на существование, и опыт казаков по созданию и подготовке органов территориальной обороны и по организацию вневойсковой подготовки может быть востребован и использован.

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