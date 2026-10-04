Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Украинские полицейские прострелили ногу напавшему с саперной лопатой водителю
Под Киевом убегавший от патрульных мужчина устроил ДТП и попытался отбиться от силовиков саперной лопатой, после чего получил огнестрельное ранение.
Инцидент произошел в Киевской области, куда нарушитель приехал после попытки скрыться от правоохранителей в столице, передает РИА «Новости».
«Задержали водителя, который убегал от полиции и напал на инспекторов. В Киеве патрульные получили ориентировку на автомобиль Ford, водитель которого проигнорировал требование полиции об остановке. Обнаружив указанный автомобиль, инспекторы подали водителю требование об остановке. Однако он ее проигнорировал», – заявили в местном управлении.
Покинув пределы города, автомобилист не справился с управлением и врезался в электроопору. Выбравшись из разбитой машины, агрессор бросился на патрульных с саперной лопатой, травмировав двоих сотрудников.
Мужчина отказывался бросить холодное оружие и сдаться властям. В результате один из инспекторов применил табельный пистолет и выстрелил нападавшему в ногу.
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