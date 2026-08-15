Мужчина в Полтавской области Украины открыл стрельбу и ранил полицейского

Tекст: Антон Антонов

«В Полтавской области задержали мужчину, который стрелял в полицейских. Происшествие случилось 14 августа около 15.20 в Центральном парке культуры и отдыха в городе Лубны. Правонарушитель задержан, оружие изъято», – приводит текст сообщения ТАСС.

По предварительным данным, оперативники проверяли 39-летнего местного жителя в рамках отработки информации о преступлении. Во время проверки мужчина попытался убежать и начал стрелять в сторону полицейских. Один из оперативников получил огнестрельное ранение, ему оказали медицинскую помощь.

Подозреваемому предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове местного жителя задержали после стрельбы на рынке, где пострадал один человек.

В Одессе полицейские задержали 32-летнего мужчину, открывшего огонь по сотрудникам территориального центра комплектования.

В Винницкой области дезертир с топором оказал вооруженное сопротивление патрулю Военной службы правопорядка, ранив двух человек.