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Мужчина в Полтавской области Украины открыл стрельбу и ранил полицейского
В Центральном парке в городе Лубны мужчина при проверке документов открыл стрельбу по полицейским и ранил одного из них, сообщило Полтавское управление национальной полиции Украины.
«В Полтавской области задержали мужчину, который стрелял в полицейских. Происшествие случилось 14 августа около 15.20 в Центральном парке культуры и отдыха в городе Лубны. Правонарушитель задержан, оружие изъято», – приводит текст сообщения ТАСС.
По предварительным данным, оперативники проверяли 39-летнего местного жителя в рамках отработки информации о преступлении. Во время проверки мужчина попытался убежать и начал стрелять в сторону полицейских. Один из оперативников получил огнестрельное ранение, ему оказали медицинскую помощь.
Подозреваемому предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове местного жителя задержали после стрельбы на рынке, где пострадал один человек.
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