Мальчика унесло течением реки в Ставропольском крае

СК: Шестилетнего мальчика унесло течением реки Егорлык в Ставропольском крае

Tекст: Антон Антонов

«Днем 14 августа текущего года в Изобильненский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю поступила информация об утоплении мальчика, 2020 года рождения», – сообщает ведомство в «Максе».

Мальчик днем гулял с отцом у реки недалеко от их домовладения. Ребенок оступился и упал в воду, отец попытался вытащить сына, но из-за быстрого течения реки сделать этого не смог, мальчик скрылся под водой.

В межрайонном следственном отделе СК по краю проводится доследственная проверка. В станице Новотроицкой развернуты поисковые работы с участием спасателей и волонтеров, на месте действует следственно-оперативная группа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сахалинской области погиб десятилетний мальчик, катавшийся на минитракторе, его тело нашли в реке Алат.

Следователи по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели подростков на реке Ингода.

