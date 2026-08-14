  • Новость часаФранция могла потерять до нескольких сотен военных на Украине
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    Москва и Минск могут охладить страдающую от жары Европу
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    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
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    Вулин потребовал выслать немецкого журналиста за оскорбление русских
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    14 августа 2026, 18:33 • Новости дня

    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути

    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    @ Rosatom/Global Look Press

    Китай начал активно осваивать Северный морской путь, рассматривая его как перспективный маршрут для торговли с Россией и Европой, а Южная Корея уже готовится провести по нему первый тестовый рейс. Пекин стремится закрепиться на арктическом направлении, особенно после нормализации геополитической обстановки.

    Для Китая интерес к Северному морскому пути является частью более широкой стратегии расширения присутствия в Арктике, пишет CNN. Еще в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Полярного шелкового пути» – арктического продолжения китайской инициативы «Пояс и путь». Предполагалось, что новый маршрут позволит расширить экономическое присутствие Китая в регионе и связать его с Россией, странами Северной Европы и другими направлениями.

    При этом первоначальные планы Пекина по масштабным инвестициям в арктические порты и инфраструктуру не были реализованы в полном объеме. Сложные ледовые условия и короткий навигационный сезон сдерживали развитие маршрута. Но в нынешнем сезоне уже не менее шести китайских судоходных компаний планируют совершить более 50 рейсов по маршруту. Большинство из них связывает Китай и Россию, а перевозки включают контейнерные, наливные и многоцелевые суда.

    Одновременно Пекин расширяет использование Северного морского пути для доставки российских энергоресурсов. Маршрут становится одним из каналов поставок российского сжиженного природного газа в Китай.

    Следующим этапом для китайских компаний становится развитие регулярных перевозок между Китаем и Европой. Судоходная компания Sea Legend должна запустить первый регулярный сезонный контейнерный сервис по Северному морскому пути. Заявленное время в пути составляет около 20 дней – примерно вдвое меньше стандартного маршрута через Суэцкий канал.

    Перевозчик рассчитывает со временем перейти к круглогодичной навигации и доставлять в Европу китайские электромобили и гибридные автомобили, литиевые батареи и оборудование для солнечной энергетики. Еще одна китайская компания, New New Shipping, уже развивает сообщение между Китаем и российским Мурманском.

    При этом интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Южнокорейская судоходная компания PanStar готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен ранее заявил, что страна намерена «лидировать в открытии эпохи Северного морского пути».

    В Китае считают, что накопленный опыт работы на маршруте может обеспечить местным компаниям преимущества в будущем. Старший научный сотрудник Института международных стратегических и безопасностных исследований в Шанхае Чжао Лун заявил, что китайские перевозчики уже получили определенный сравнительный перевес благодаря присутствию в Арктике.г Говоря о периоде, «когда геополитическая ситуация нормализуется», он спрогнозоровал, что «тогда будет еще одна волна китайских компаний, которые пойдут в Россию и будут больше инвестировать в российскую Арктику».

    Таким образом, Пекин, отмечает CNN, стремится закрепиться на Северном морском пути еще до того, как маршрут сможет стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок по российской арктической трассе одновременно дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции «Полярного шелкового пути».

    Пока Северный морской путь остается сложным маршрутом. На его работу влияют ледовая обстановка, высокая стоимость перевозок из-за необходимости ледокольного сопровождения на отдельных участках. Однако сокращение площади арктического льда в перспективе может увеличить продолжительность навигации и расширить возможности для международной торговли.

    На этом фоне Китай стремится занять выгодные позиции заранее, рассчитывая, что после нормализации геополитической обстановки его опыт позволит расширить инвестиции в российскую Арктику и претендовать на одну из ведущих ролей в развитии Северного морского пути.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о запуске регулярного еженедельного контейнерного маршрута из КНР в Европу через Северный морской путь.

    14 августа 2026, 15:32 • Новости дня
    Китай призвал Японию соблюдать послевоенный порядок по Курилам

    Пекин напомнил Токио о необходимости уважать итоги Второй мировой войны

    Китай призвал Японию соблюдать послевоенный порядок по Курилам
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внешнеполитическое ведомство КНР отреагировало на протесты японской стороны из-за визита российского лидера Владимира Путина на Курильские острова, напомнив об исторических документах.

    Китай призывает Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал недавнюю поездку президента России Владимира Путина на остров Итуруп, передает РИА «Новости».

    «Китай призывает японскую сторону соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны такими международно-правовыми документами, как Каирская декларация и Потсдамская декларация», – заявил китайский дипломат. Он добавил, что Пекин неизменно выступает за уважение и защиту результатов победы в мировой антифашистской войне.

    Ранее глава российского государства посетил Сахалинскую область, где провел встречу с губернатором Валерием Лимаренко и осмотрел социальные объекты на Итурупе. В ответ МИД Японии выразил протест, поскольку Токио претендует на четыре острова Южных Курил, вошедшие в состав СССР по итогам войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова. Министерство иностранных дел Японии выразило официальный протест из-за этого визита.

    В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил Токио о серьезных проблемах при попытках оспорить принадлежность данных территорий.

    Комментарии (8)
    14 августа 2026, 08:05 • Новости дня
    Стубб призвал Европу скорее наладить диалог с Россией
    Стубб призвал Европу скорее наладить диалог с Россией
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам следует восстановить дипломатические контакты с Москвой в течение ближайших двух месяцев для нормализации международной обстановки, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Финский лидер отвечая на вопросы читателей детского журнала Koululaisen, подчеркнул важность скорейшего восстановления политических связей с Россией, передает канал «360».

    «Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт», – заявил президент Финляндии.

    По мнению Стубба, переговорный процесс необходимо вести в тесной координации с другими европейскими странами. При этом политик отметил важность выстраивания диалога не только на общеевропейском, но и на двустороннем уровне.

    В июне президент Финляндии Александр Стубб признал неизбежность поддержания политических отношений с Россией.

    Финский лидер выразил готовность представлять интересы Евросоюза на будущих переговорах с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к дипломатическому разговору с европейцами.

    Комментарии (23)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    14 августа 2026, 12:34 • Новости дня
    Экономист оценил риски приостановки придунайских АЭС

    Экономист Лизан: Остановка придунайских АЭС создаст дефицит электроэнергии в Юго-Восточной Европе

    Экономист оценил риски приостановки придунайских АЭС
    @ Zsolt Szigetvary/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина в июле стала нетто‑экспортером электроэнергии. Страна остается едва ли не единственным источником поставок для Румынии за пределами ЕС. Однако такой экспорт – явление временное: сокращение светового дня и удары ВС России по объектам энергетики быстро сведут излишки к нулю, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Бухарест задумался об импорте электроэнергии из-за обмеления Дуная.

    «За пределами Евросоюза есть, пожалуй, только одна страна, из которой та же Румыния может импортировать электроэнергию – это Украина», – считает экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, что республики связаны единой энергосетью. Поскольку на Украине не так жарко, как в ряде европейских государств, а также работает часть ТЭЦ и объектов возобновляемой энергетики (ВЭ), излишки электроэнергии могут «сцеживаться» в Румынию, уточнил эксперт.

    По его словам, по итогам июля Украина даже стала нетто-экспортером электроэнергии. Но, отметил Лизан, это временное явление. «Излишки электроэнергии сойдут на нет. Во-первых, сокращается продолжительность светового дня, а следовательно, постепенно будет снижаться выработка на солнечных электростанциях и одновременно расти потребление электроэнергии внутри страны», – пояснил спикер.

    «Во-вторых, ВС России продолжат наносить системные удары по украинским объектам энергетики. В результате электроэнергетический экспорт просто будет невозможен», – добавил аналитик. Как полагает Лизан, если после аномальной жары в Европу не придут дожди, которые наполнили бы реки и пруды-охладители АЭС, то положение Румынии, Венгрии и других придунайских стран ухудшится еще больше.

    «Им окажется неоткуда импортировать электроэнергию. В такой ситуации местным властям не останется ничего другого, кроме как ужесточать ограничения потребления электроэнергии для промышленных предприятий, а в худшем случае – вводить меры для бытовых потребителей. Но я думаю, что до такой крайности дело все же не дойдет», – рассуждает экономист.

    Отдельное внимание собеседник обратил на сомнения венгерского руководства в возможности строительства АЭС «Пакш-2» из-за обмеления Дуная. «Чем вызваны метания премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, непонятно. Они могут быть связаны с внутриполитической обстановкой, желанием бороться с «тяжелым наследием» предшественников или попыткой сторговаться с Россией», – перечислил спикер.

    «Как бы то ни было, поднятый Мадьяром вопрос – не для публичных размышлений. Ему вместо этого следовало бы проявить конструктивность и отправить запрос «Росатому» с просьбой на текущем этапе работ скорректировать проект, чтобы подстраховаться в связи с возможным повторением снижения уровня воды в Дунае», – считает Лизан. Он напомнил, что есть технологии сухих градирен, которые применяются, в частности на строящейся в Египте АЭС «Эль-Дабаа».

    Ранее стало известно, что уничтожение подводных скал в русле обмелевшей реки Дунай не помогли Румынии предотвратить остановку единственной в стране АЭС «Чернаводэ». В четверг государственный оператор Nuclearelectrica начал отключать второй реактор станции. Первый энергоблок прекратил работу в конце июля.

    «Решение остановить энергоблок № 2 вызвано продолжающимся значительным снижением уровня воды в реке Дунай. В зависимости от прогнозов насчет уровня воды в Дунае специалисты АЭС примут решение о возобновлении работы энергоблоков, уделяя первостепенное внимание всем показателям ядерной безопасности», – говорится в сообщении Nuclearelectrica.

    Два реактора АЭС обеспечивали примерно 20% энергопотребления в Румынии. Чтобы компенсировать эту потерю, министерство энергетики приняло решение расконсервировать одну из групп ТЭЦ в городе Ровинарь, работающей на угле, а также использовать дополнительные мощности гидроэлектростанций. Власти республики также задумались об импорте электроэнергии.

    «После отключения второго реактора АЭС национальная энергосистема сохраняет стабильность. Максимальное потребление 13 августа составило около 6,9 тыс. мегаватт, тогда как доступная трансграничная мощность для импорта достигает примерно 4 тыс. мегаватт. Возможный импорт в вечерние часы не превысит 2,3 тыс. мегаватт», – отмечается в сообщении минэнерго.

    Обмеление Дуная повлияло и на работу венгерской АЭС «Пакш». На станции работают две турбины из восьми. АЭС вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо 2000 МВтч. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр из-за обмеления реки Дунай поставил под сомнение экологическое разрешение, выданное для совместного с «Росатомом» строительства АЭС «Пакш-2».

    «Ведь если первоначальная АЭС «Пакш» не может при таком уровне воды обеспечить работу охлаждающего канала, то как можно было бы обеспечить работу АЭС «Пакш-2»?», – сказал он. Политик сообщил, что Будапешт изучает вариант полного пересмотра финансовой стратегии строительства новой станции, что может повлиять на сроки окончания работ.

    Кроме того, беспрецедентное падение уровня воды в реке Дунай зафиксировано в районе болгарского города Русе. Показатели упали до отметки 118 сантиметров ниже нулевого уровня. Болгарское министерство энергетики допускало, что АЭС «Козлодуй» может сократить выработку электроэнергии или даже приостановить работу. Президент Сербии Александр Вучич предупредил о риске полной остановки речного судоходства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с какими последствиями столкнется Киев и как европейские государства будут выходить из нового кризиса.

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    14 августа 2026, 15:48 • Новости дня
    Чекунков: Недружественные страны проявляют интерес к российской Арктике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Несмотря на политические разногласия с Россией, недружественные государства сохраняют практический интерес к возможностям Арктики. Как заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, иностранный бизнес активно изучает инвестиционный и транспортный потенциал региона. Особое внимание, по его словам, проявляет Южная Корея, заинтересованная в российских энергоресурсах и обладающая компетенциями в строительстве судов ледового класса.

    Государства, занимающие недружественную позицию по отношению к России, на уровне бизнеса активно интересуются инвестиционными и транспортными возможностями в Арктике. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, передает РИА «Новости».

    «Мы видим уже сегодня растущий интерес к Арктике даже не только со стороны традиционных наших дружественных государств, но и со стороны государств, которые, с одной стороны, занимают недружественную по отношению к России политическую позицию, но на рабочем уровне, на уровне бизнеса активно интересуются инвестиционными возможностями и транспортными возможностями прежде всего в Арктике», – сказал министр журналистам.

    Особое внимание к региону проявляет Южная Корея. По словам Чекункова, Сеул не скрывает практичного интереса, опираясь на свои компетенции в строительстве судов ледового класса и потребность в импорте российских энергоресурсов. Глава ведомства считает, что инвестиционное сотрудничество на Севере может в перспективе способствовать улучшению отношений с рядом стран Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глобальные перевозчики нарастили транспортировку грузов по Северному морскому пути.

    Ранее власти Южной Кореи подготовили пакет законопроектов об арктическом судоходном маршруте. До этого российский фонд прямых инвестиций обсудил возможность совместной реализации углеводородных проектов в регионе с США и Китаем.

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    14 августа 2026, 11:23 • Новости дня
    Аномальная жара превратила Европу в зону масштабных лесных пожаров

    Европу накрыла пятая за лето волна аномальной жары

    Аномальная жара превратила Европу в зону масштабных лесных пожаров
    @ Alberto Diaz/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европы охватила пятая за год волна аномальной жары, спровоцировавшая масштабные лесные пожары и массовую эвакуацию местных жителей.

    Рекордные температуры и сильная засуха привели к многочисленным природным возгораниям во Франции и Британии, передает Associated Press.

    Во французском регионе Ланды пожар в лесных массивах заставил эвакуировать более 500 человек из города Люглон. Ранее вблизи Бордо огонь уничтожил леса и вынудил покинуть дома четверть миллиона местных жителей.

    В Британии после самого жаркого дня в году зафиксированы возгорания в Уэст-Мидлендсе, где сгорели несколько домов. Начальник пожарной службы Саймон Тухилл заявил: «Это один из самых значительных инцидентов, с которыми когда-либо сталкивалась пожарная служба региона». В Англии и Уэльсе с начала года зарегистрировано 1017 лесных пожаров.

    Температура на западе Лондона достигла 38,1 градуса. Во Франции столбики термометров приблизились к 41 градусу, пишет The New York Times.

    В Северной Греции по морю эвакуировали более 300 отдыхающих и жителей из-за возгорания в сосновом лесу.

    Жара вызвана зоной высокого давления, известной как тепловой купол. Ожидается, что она сместится в Центральную Европу. По данным Европейской системы информации о лесных пожарах, в ЕС в текущем году выгорело более 566 тыс. гектаров территорий, что вдвое превышает средний показатель за 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедший июль стал самым жарким месяцем во Франции за всю историю метеорологических наблюдений.

    К середине прошлого месяца огонь уничтожил в стране свыше 42 тыс. гектаров леса.

    В ходе ликвидации этих масштабных возгораний пострадали 126 сотрудников спасательных служб.

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    14 августа 2026, 11:42 • Новости дня
    Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
    Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подверг резкой критике политику Евросоюза в отношении Сербии и указал на возрождение нацистских тенденций в Германии.

    «Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца, открыто заявляющего о необходимости опять сделать Германию главной военной силой в Европе», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью «Вестям».

    Он выразил сомнение в том, что немецкий лидер осознает значение слова «опять» в данном контексте.

    Кроме того, руководитель МИД обратил внимание на беспрецедентное давление, оказываемое на сербского президента Александра Вучича. По словам министра, Евросоюз фактически издевается над Белградом, требуя признать независимость Косова и присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на ускорение процесса евроинтеграции.

    Действия Брюсселя дипломат охарактеризовал как хамские и беспардонные, сравнив поведение европейских чиновников с политикой «четвертого рейха». При этом он подчеркнул, что Москва предлагает Сербии выгодные условия сотрудничества, в частности поставки газа, и просит лишь не участвовать в вооружении киевского режима.

    Ранее жители Германии потребовали уволить задавшего вопрос об убийстве русских журналиста Михаэля Мартенса.

    Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу приготовиться к последствиям европейского лидерства.

    Российский министр напомнил о тяжелых исторических последствиях самонадеянности германского руководства.

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    14 августа 2026, 20:36 • Новости дня
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западная общественность не реагирует на проведение в центре Европы церемонии, посвященной одному из основателей Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) Евгению Коновальцу.

    «С этими упырями все ясно. Но вот упорное нежелание чувствительной к нарушениям этики и морали либеральной общественности поражает больше всего», – сказала Захарова в комментарии ТАСС.

    По ее словам, в центре Европы состоялась «нацистская месса», однако западные правозащитные организации и представители либеральной общественности не стали публично осуждать это мероприятие.

    «В центре Европы проходит нацистская месса – вся правочеловеческая западная рать безмолвствует», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее стало известно о доставке на Украину останков Коновальца. В конце мая нидерландское издание Binnenlands Bestuur сообщало, что посольство Украины в Нидерландах обратилось в муниципалитет Роттердама с запросом о передаче останков киевским властям для последующего перезахоронения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины распорядилось перенести останки Евгения Коновальца из Роттердама под Киев.

    Позже специалисты провели эксгумацию праха основателя террористической организации на нидерландском кладбище.

    Между тем, посольство России в Нидерландах жестко осудило потворствование Гааги неонацистским устремлениям киевских властей.

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    14 августа 2026, 11:03 • Новости дня
    Японский сенатор согласился с заявлением Путина о Курилах

    Сенатор Судзуки признал историческую обоснованность слов Путина о Курилах

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат верхней палаты парламента от японской правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки назвал слова президента России Владимира Путина о послевоенном статусе южной части Курильских островов соответствующими действительности и призвал использовать ситуацию для диалога.

    Депутат верхней палаты Мунэо Судзуки согласился с позицией президента России Владимира Путина касательно южной части Курил, передает ТАСС.

    «По вопросу северных территорий Путин заявил: «У Японии есть территориальные претензии к нашей стране. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны». Это соответствует историческим фактам», – написал японский политик.

    Сенатор также обратил внимание на упоминание исключительно теплых отношений с бывшим премьером Синдзо Абэ. Судзуки воспринял эти слова как призыв к новому руководству страны помнить о добрых связях между государствами. Он задался вопросом о необходимости расценить происходящее как отличный шанс для улучшения двустороннего взаимодействия.

    Политик подчеркнул, что протесты против визитов российского руководства на Итуруп являются проявлением чрезмерной незрелости. Вместо возмущений он посоветовал сохранять спокойствие и готовиться к налаживанию контактов.

    Ранее президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила прибытие российского лидера на Итуруп.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ назвал Курилы навсегда российской землей.

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    14 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    МИД ответил на предложение Турции по «Черноморской инициативе»

    Захарова: Возврат к «Черноморской инициативе» нецелесообразен

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не видит оснований для полумер, которые дали бы Киеву передышку, поэтому возврат к «Черноморской инициативе» нецелесообразен, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала инициативу Анкары о создании механизма для предотвращения ударов по торговым судам в Черном море, следует из сообщения на сайте МИД.

    Ранее турецкая сторона предложила объявить мораторий на военные операции в Черном море.

    «Если речь идет об односторонней схеме образца 2022-2023 годов, более известной как «Черноморская инициатива», в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море, а точнее – ответные шаги для защиты российской портовой инфраструктуры и энергетических объектов, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно», – отметила Захарова.

    Дипломат подчеркнула отсутствие предпосылок для улучшения текущей ситуации. По ее словам, российская сторона не видит оснований для половинчатых решений, так как они предоставят противнику возможность для отдыха и перегруппировки сил.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан предложил сторонам конфликта мораторий на военные действия в Черном море.

    Власти Украины выступили с инициативой о взаимном прекращении атак на гражданскую инфраструктуру.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об отсутствии официальных инициатив от Анкары.

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    14 августа 2026, 11:53 • Новости дня
    Лавров: Россия ждет реакцию Белграда на вопрос журналиста об «убийстве русских»

    Лавров: Россия ждет реакцию Белграда на вопрос журналиста об убийстве русских

    Tекст: Вера Басилая

    Москва ожидает официальной позиции сербского руководства на вопрос немецкого журналиста о том, как европейцы могут помочь Украине «убивать больше русских», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, российское дипломатическое ведомство ждет ответа Белграда на высказывание корреспондента Михаэля Мартенса, передают «Вести».

    Комментируя произошедшее, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил замешательство президента Сербии Александра Вучича.

    «Кстати, насчет этой ситуации, когда на пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича этот вопрос прозвучал. Я видел, что президент Сербии Александр Вучич просто опешил», – заявил глава МИД.

    По словам дипломата, Россия рассчитывает получить комментарий от сербских партнеров. Лавров особо подчеркнул огромный вклад этого государства в историческую победу над нацизмом.

    Ранее военкор Александр Коц заметил отсутствие реакции президента Сербии на слова немецкого журналиста.

    Посольство России в Сербии назвало этот вопрос корреспондента прямым подстрекательством к насилию над россиянами.

    Российское дипломатическое представительство в Берлине раскритиковало человеконенавистнические высказывания репортера издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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    14 августа 2026, 06:33 • Новости дня
    Вэнс назвал сохранение низкой цены на нефть главной задачей США в войне с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    В конфликте с Ираном американское руководство считает основной целью сохранение нефти и газа дешевыми для американцев, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Цель номер один: сохранить нефть и газ дешевыми для американцев по всей нашей стране» , – заявил Вэнс в эфире телеканала Fox News.

    Вэнс отметил, что предотвращение появления у Ирана ядерного оружия рассматривается как вторая по значимости цель Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что рассчитывает вернуть прежние объемы транспортировки нефти и газа из Персидского залива по итогам переговоров с Тегераном.

    Мировые котировки нефти перешли к росту из-за жестких требований Тегерана к Вашингтону, необходимых для восстановления свободного судоходства в Ормузском проливе.

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    14 августа 2026, 09:30 • Новости дня
    Цены на европейский газ выросли на лондонской бирже

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 726 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF подорожали почти на 1%, превысив отметку в 726 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые котировки газа в Европе в пятницу утром продемонстрировали рост почти на 1%, достигнув 726 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Торги сентябрьскими фьючерсами по индексу TTF, расположенного в Нидерландах крупнейшего европейского распределительного центра, начались с отметки 721,7 доллара. К 9.05 по московскому времени этот показатель увеличился до 726,3 доллара. Расчетная цена предыдущего торгового дня составляла 720 долларов за тысячу кубометров.

    Значительное удорожание газа на европейском рынке спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. В марте средние биржевые цены увеличились почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Волатильность котировок сохраняется на протяжении всех последних месяцев: в июле расчетные цены выросли почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара.

    Исторический максимум цен на газ в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров. Устойчиво высокие цены наблюдались в 2021-2022 годах, что стало беспрецедентным явлением за всю историю работы европейских газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских площадках опустилась до отметки 720 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее сентябрьские фьючерсы на газовом хабе в Нидерландах достигли уровня около 720 долларов.

    В начале месяца котировки на лондонской бирже ICE продемонстрировали рост до 696 долларов за тысячу кубометров.

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    14 августа 2026, 15:22 • Новости дня
    Захарова связала отзыв послов Румынии и Молдавии с едиными методичками

    Захарова: Отзывая послов, Молдавия и Румыния отрабатывают единые методички

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отзыв Молдавией и Румынией своих дипломатических представителей из России является попыткой оправдать собственные провалы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «В прошлом месяце власти Румынии тоже отозвали своего посла из Москвы после схожего инцидента с якобы российским дроном. Очевидно, что и те, и другие отрабатывали единые методички в попытках возложить на нашу страну ответственность за свои неудачи», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Молдавии отозвал посла из России для консультаций после падения беспилотника.

    В прошлом месяце Румыния объявила о высылке российского дипломата из-за инцидентов с дронами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала дать надлежащий ответ на недружественные действия Бухареста.

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    14 августа 2026, 12:23 • Новости дня
    Евросоюз в июне сократил закупки российского газа

    Импорт российского газа в страны Евросоюза сократился на 10%

    Tекст: Мария Иванова

    Поставки природного топлива из России в европейские страны снизились до 1,35 млрд евро после рекордных показателей предыдущего месяца.

    Объем поставок сжиженного и трубопроводного природного газа из России в государства Евросоюза в июне составил 1,35 млрд евро. Месяцем ранее этот показатель достигал рекордных 1,5 млрд евро, передает РИА «Новости». В годовом выражении закупки российского топлива выросли на 43%.

    Импорт сжиженного природного газа в начале лета составил почти 808,8 млн евро. Это на 13% меньше майских объемов, однако на 56% превышает показатели прошлого года. Закупки трубопроводного газа достигли 541,7 млн евро, показав снижение на 6% к маю и рост на 27% за год.

    Всего за первое полугодие европейские страны закупили газ из всех государств на 7,301 млрд евро. На сжиженный газ пришлось 4,43 млрд евро, а на трубопроводный – 2,87 млрд евро.

    Ранее Совет ЕС утвердил план постепенного отказа от российского топлива до конца 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость майских поставок российского природного газа в государства Евросоюза достигла рекордных 1,5 млрд евро.

    В середине июня в Евросоюзе стартовала реализация первого этапа запрета на импорт трубопроводного топлива из России.

    В июле Бельгия впервые с начала ближневосточного кризиса обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет российских поставок.

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    14 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    Газ в Европе подорожал на фоне ближневосточного конфликта

    Стоимость тысячи кубометров газа на лондонской бирже достигла 727 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF продемонстрировали рост на 1%, отражая сохраняющуюся нестабильность на энергетическом рынке.

    Торги на лондонской площадке ICE открылись повышением котировок, передает РИА «Новости».

    К середине дня показатель увеличился почти до 727 долларов за тыс. кубометров. Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 720 долларов.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало существенное удорожание энергоносителей. В марте средние показатели подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В июле расчетная стоимость выросла еще на 20%, превысив отметку в 637 долларов.

    Исторический максимум стоимости топлива зафиксировали весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тыс. кубометров. Это стало абсолютным рекордом за все время работы европейских хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость сентябрьских фьючерсов снизилась до 720 долларов за тысячу кубометров.

    В начале недели биржевые котировки резко подскочили выше уровня 740 долларов.

    В первых числах августа цена голубого топлива зафиксировалась на отметке ниже 700 долларов.

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