Поддубный: «Единая Россия» в Народной программе усиливает поддержку участников СВО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военный корреспондент, заместитель гендиректора ВГТРК и Герой России Евгений Поддубный провел встречу с активистами «Единой России» и волонтерами в Тамбове. Главной темой обсуждения стало формирование нового раздела Народной программы, посвященного поддержке участников спецоперации, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Окончательную редакцию Народной программы примут на втором этапе Съезда «Единой России» 22 августа. Сейчас эксперты вносят в нее последние корректировки, включают предложения, поступившие от наших граждан», – подчеркнул Поддубный.

Участники встречи также затронули вопросы медицинского обеспечения, добровольческих миссий и важности сплочения общества. В завершение Герой России отметил, что события последних лет объединили граждан.

«Любая война – это большая беда. После 2022 года эта ситуация нас всех сплотила, заставила осознать, что такое милосердие, участие, искренность. Можно говорить о том, что формируется новая искренность», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Поддубный рассказал о причинах своего участия в выборах в Государственную думу от партии «Единая Россия».

Ранее военкор заявил об обязательности исполнения всех пунктов создаваемой народной программы.

Герой России Владислав Головин отметил роль политического объединения в формировании законодательной основы для поддержки бойцов.