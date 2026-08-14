Концерт Канье Уэста в Алма-Ате перенесли из-за ветра

Концерт Канье Уэста в Алма-Ате перенесли из-за сильного ветра

Tекст: Тимур Шайдуллин

Концерт американского рэпера Канье Уэста, запланированный на 14 августа на Центральном стадионе Алма-Аты, перенесен на субботу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает казахстанский портал NUR.KZ. В пятницу вечером в городе разыгралась непогода: сильный ветер едва не снес палатки на территории стадиона, а зрители попали под проливной дождь.

«После небольшого ожидания концерта артист так и не вышел на сцену. Вместо этого зрителям озвучили, что мероприятие перенесено на завтра. Организаторы сослались на меры безопасности, которые, по их словам, превыше всего. Зрителям объявили, что их билеты сохранятся и будут действительны завтра, концерт состоится в то же время», – отмечает издание.

Ранее компания Freedom Афиша анонсировала выступление артиста в рамках мирового тура YE Tour 2026. Организаторы заявляли, что концерт станет одним из крупнейших международных музыкальных событий в регионе. Зрителям обещали шоу с композициями последних лет и известными треками из разных периодов творчества Канье Уэста, обладателя 24 премий «Грэмми».

Как писала газета ВЗГЛЯД, перед концертом Канье Уэста в Алма-Ате также произошло массовое отключение электричества.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский запретил американскому рэперу въезд в республику из-за обвинений в радикализме. В апреле компания Pepsi отказалась спонсировать британский фестиваль Wireless Festival из-за участия в нем Уэста.