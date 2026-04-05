Pepsi отказалась финансировать музыкальный фестиваль в Британии из-за Канье Уэста
Компания Pepsi отказалась от спонсорства британского музыкального фестиваля Wireless из-за участия в нем американского рэпера Канье Уэста (Ye), сообщили СМИ.
Как пишет Sky News со ссылкой на официальное заявление компании, «компания Pepsi приняла решение прекратить спонсорскую поддержку фестиваля Wireless Festival». Причиной стала обеспокоенность, вызванная антисемитскими высказываниями артиста, передает РИА «Новости».
Фестиваль Wireless Festival 2026 года пройдет с 10 по 12 июля в Финсбери-парке на севере Лондона. Организаторы объявили, что Канье Уэст станет хедлайнером всех вечеров, что будет его первым визитом в Британию за 11 лет.
Ранее лидер либерально-демократической партии Британии Эд Дейви публично призвал запретить Уэсту въезд в страну. Кроме того, организаторов фестиваля подвергли критике мэр Лондона Садик Хан и несколько еврейских организаций Британии.
Напомним, в 2025 году Уэст выпустил песню Heil Hitler, в которой пропагандировал нацизм.
Ранее Уэст лишился визы и права посещать Австралию после публикации трека, прославляющего нацистскую идеологию.
В России также требовали запретить музыканту въезд в страну из-за его высказываний о Гитлере и нацизме.
В ноябре прошлого года Канье Уэст заявил о раскаянии в своих скандальных словах и поступках в разговоре с раввином Йешаяху Пинто.