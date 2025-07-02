Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Австралия запретила Канье Уэсту въезд в страну из-за песни во славу Гитлера
Американский рэпер Канье Уэст лишился визы и права посещать Австралию после публикации трека, прославляющего нацистскую идеологию, сообщил портал News.com.au.
Власти Австралии официально отозвали туристическую визу американского рэпера Канье Уэста, который ныне выступает под именем Ye, после выхода его песни с прославлением нацистской идеологии, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал News.com.au.
Решение приняли после публикации трека в мае, где исполнитель сделал отсылки к Адольфу Гитлеру. Министерство внутренних дел Австралии пересмотрело иммиграционный статус музыканта из-за содержания песни.
Министр внутренних дел Австралии Тони Берк заявил: «Когда мое ведомство рассмотрело ситуацию, было решено, что такую идеологию мы к нам не приглашаем. У нас и так достаточно проблем – нет смысла специально импортировать ненависть».
По его словам, страна строго контролирует «импорт идеологий ненависти», а австралийский закон о миграции позволяет отменять визы исходя из «характерных критериев».
Как отмечает News.com.au, решение о лишении визы распространяется вне зависимости от целей поездки и сопровождающих лиц. Это означает, что Канье Уэст не сможет въехать в Австралию даже в компании своей австралийской спутницы – дизайнера Бианки Цензори, родом из Мельбурна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский рэпер Канье Уэст может столкнуться с серьезными ограничениями в ведении бизнеса в США из-за своих публикаций в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Страница Канье Уэста в социальной сети Х оказалась недоступна после публикации спорных постов на тему нацизма.
Участники движения «Ветераны России» потребовали от МИД России запретить Канье Уэсту въезд в страну из-за его высказываний о Гитлере и нацизме.