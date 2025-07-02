Австралия запретила Канье Уэсту въезд в страну из-за песни во славу Гитлера

Tекст: Елизавета Шишкова

Власти Австралии официально отозвали туристическую визу американского рэпера Канье Уэста, который ныне выступает под именем Ye, после выхода его песни с прославлением нацистской идеологии, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал News.com.au.

Решение приняли после публикации трека в мае, где исполнитель сделал отсылки к Адольфу Гитлеру. Министерство внутренних дел Австралии пересмотрело иммиграционный статус музыканта из-за содержания песни.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк заявил: «Когда мое ведомство рассмотрело ситуацию, было решено, что такую идеологию мы к нам не приглашаем. У нас и так достаточно проблем – нет смысла специально импортировать ненависть».

По его словам, страна строго контролирует «импорт идеологий ненависти», а австралийский закон о миграции позволяет отменять визы исходя из «характерных критериев».

Как отмечает News.com.au, решение о лишении визы распространяется вне зависимости от целей поездки и сопровождающих лиц. Это означает, что Канье Уэст не сможет въехать в Австралию даже в компании своей австралийской спутницы – дизайнера Бианки Цензори, родом из Мельбурна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский рэпер Канье Уэст может столкнуться с серьезными ограничениями в ведении бизнеса в США из-за своих публикаций в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Страница Канье Уэста в социальной сети Х оказалась недоступна после публикации спорных постов на тему нацизма.

Участники движения «Ветераны России» потребовали от МИД России запретить Канье Уэсту въезд в страну из-за его высказываний о Гитлере и нацизме.